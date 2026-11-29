Yahya Sari, portavoz de los rebeldes hutíes de Yemen

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Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron con atacar el puerto de Yeda y el resto de instalaciones portuarias saudíes en la costa del mar Rojo, en represalia por la operación anunciada por la coalición encabezada por Riad contra el puerto y la terminal petrolera yemení de Ras Isa.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sari, afirmó que esos enclaves pasarán a ser objetivos de sus fuerzas por lo que describió como un ataque saudí contra Ras Isa. Exigió además a los trabajadores y a la población próxima que abandonen de inmediato las instalaciones, e instó a las compañías navieras a retirar sus embarcaciones.

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La advertencia siguió a la orden de evacuación emitida por el Mando Conjunto de la Coalición para el puerto y la terminal petrolera yemení. Su portavoz, Turki al Maliki, pidió a los civiles abandonar el área “por su propia seguridad”. Posteriormente, el mando confirmó que había llevado a cabo una operación de represalia contra un ataque de los hutíes a civiles e infraestructuras civiles; sin embargo, una de las comunicaciones previas se había limitado a informar de la evacuación sin confirmar que la ofensiva hubiera tenido lugar.

La coalición liderada por Arabia Saudita ordenó este domingo la evacuación del puerto y terminal petrolera de Ras Isa

La importancia estratégica del puerto de Ras Isa

Ras Isa se encuentra en el distrito de Al Salif, en la provincia de Hodeida, a unos 50 kilómetros al noroeste de Al Hudeida y frente a la isla de Kamaran. Fue durante años la principal terminal yemení de exportación de crudo, conectada con los campos petrolíferos del interior a través del oleoducto Marib-Ras Isa, de más de 430 kilómetros.

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Desde el inicio de la guerra en 2014, el puerto pasó a funcionar principalmente como centro de importación y almacenamiento de combustible para las zonas bajo control hutí.

La tensión se agudizó después de que la coalición bombardeara, menos de diez días antes, el puerto de Al Hudeida, también en la costa yemení del mar Rojo. Riad acusó a los insurgentes de utilizar esas instalaciones con fines militares, mientras los hutíes han reivindicado ataques contra objetivos civiles, militares y energéticos saudíes.

El conflicto se inició a finales de 2014, cuando los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, tomaron Saná, y la coalición dirigida por Arabia Saudí intervino en marzo de 2015 en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. La tregua impulsada por Naciones Unidas en 2022 se mantuvo en gran medida hasta que los combates se reanudaron en julio.

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La amenaza extiende la confrontación desde las terminales yemeníes hasta la infraestructura portuaria saudí en el mar Rojo, al convertir a Yeda y otros puertos del reino en posibles escenarios de represalia.