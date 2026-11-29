Rusia cuenta con 30 satélites en órbita dentro de su proyecto Rassvet para competir de forma directa contra Starlink. (Ivan Vagner/Russian space agency Roscosmos/Handout via REUTERS/File Photo)

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La posibilidad de que Rusia despliegue una red propia de internet satelital para uso militar empieza a preocupar a Ucrania. La constelación Rassvet, diseñada para competir con Starlink, ya cuenta con 30 aparatos en órbita y podría aportar al Ejército ruso una conexión independiente de la infraestructura terrestre para operar drones y misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, advirtió en octubre que esta tecnología podría tener efectos en el frente hacia finales de 2026 o comienzos de 2027. Kiev pidió a Washington que amplíe las sanciones contra las empresas vinculadas al programa, que, según el mandatario, recibe apoyo de China.

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Rusia prevé una constelación global de 408 satélites en 2031

Un informe difundido este mes por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) señala que los problemas para obtener componentes, como consecuencia de las sanciones, han demorado el desarrollo de Rassvet. El proyecto busca ofrecer una alternativa rusa a Starlink, cuya conectividad ha sido determinante para las comunicaciones civiles y militares ucranianas desde el inicio de la invasión.

El plan estratégico de Moscú contempla el despliegue de una constelación global de 408 satélites para el año 2031. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Rusia lanzó 30 satélites en dos misiones realizadas en marzo y julio de este año. Sin embargo, los equipos aún no alcanzaron la altitud prevista, según el documento de la inteligencia ucraniana. El tercer lanzamiento programado para 2026 habría sido cancelado o postergado, de acuerdo con información preliminar recogida por el GUR.

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La planificación rusa contemplaba cerrar el año con 47 satélites y una capacidad de conexión de hasta 60 minutos diarios. La cobertura mundial requeriría 408 aparatos en órbita, una meta que, según las proyecciones divulgadas por Kiev, no se alcanzaría hasta 2031.

La cobertura sobre Ucrania podría llegar antes que la conexión mundial

La red no necesita completar su despliegue global para incidir en la guerra. El representante de la inteligencia militar ucraniana, Andrí Yusov, afirmó este mes que el Ejército ruso ya ha empleado de forma puntual los satélites disponibles sobre territorio ucraniano, aunque su número no permite una conexión continua.

Volodímir Zelensky advirtió que la tecnología satelital rusa tendrá efectos operativos en el frente hacia finales de 2026. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)

Los planes atribuidos a Moscú prevén que Rassvet cubra el 94 % del territorio de Rusia en 2027. Esa extensión permitiría que la señal alcance también zonas de la vecina Ucrania, donde una conectividad permanente daría a las fuerzas rusas mayor margen para coordinar operaciones.

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En declaraciones a periodistas a las que asistió EFE, el asesor de Zelensky para guerra electrónica, Serguí Beskrestnov, conocido como Flash, sostuvo que esa red facilitaría el control en tiempo real de drones y misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano. El funcionario advirtió que la cobertura podría ampliarse posteriormente a países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa.

El acceso satelital condiciona las operaciones de ambos ejércitos

La experiencia de la guerra ha puesto en evidencia el valor de las redes satelitales cuando las telecomunicaciones terrestres quedan dañadas. Pese a los ataques rusos contra infraestructuras de comunicación, Ucrania mantuvo enlaces militares y civiles gracias a terminales de Starlink.

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Las sanciones de Estados Unidos impiden que SpaceX, la compañía propietaria de Starlink, preste servicios a Rusia. Aun así, las fuerzas rusas utilizaron terminales registradas en Ucrania para comunicarse y dirigir drones. A pedido de Kiev, la empresa desconectó esos equipos, una medida que provocó dificultades de enlace en el frente ruso y coincidió con la recuperación ucraniana de unos 400 kilómetros cuadrados de territorio.

La cobertura de la red Rassvet facilitará a las fuerzas rusas la coordinación en tiempo real de drones y misiles. (REUTERS/Stringer/File Photo)

Durante octubre y noviembre, Ucrania también detectó restricciones en la velocidad de las terminales Starlink usadas por sus drones. Las autoridades de Kiev interpretan esa limitación como una presión de Washington para que adopten una posición más flexible en las negociaciones, y sostienen que afectó tanto sus ataques como la intercepción de aparatos rusos.

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Rassvet forma parte de una estrategia más amplia de Moscú para reducir la ventaja que otorga Starlink a Estados Unidos y Ucrania. El GUR alertó esta semana sobre el proyecto Innoset, con el que Rusia aspira a desplegar otros 240 satélites durante la próxima década. La inteligencia ucraniana considera que una red rusa de estas características también facilitaría la expansión de la influencia militar de Moscú en regiones como África.