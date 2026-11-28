La autopsia del médico forense confirmó que la víctima recibió disparos en el pecho y en la cabeza (GoFundMe).

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Un conductor de Uber de 56 años murió tras ser baleado durante un presunto intento de robo de su vehículo en la madrugada del Día de Acción de Gracias en Fort Lauderdale, Florida. La Policía atribuyó el ataque a Jesús Enriques Villatoro, de 18 años, quien habría disparado contra la víctima por negarse a llevarlo en un viaje.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Arcia Marin, residente de Hialeah. Estaba solo en su automóvil y no llevaba pasajeros cuando ocurrió el hecho, cerca de las 4:25 del jueves 26 de noviembre, en la zona de Tarpon Drive y East Las Olas Boulevard.

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Villatoro fue detenido y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado durante la comisión de otro delito grave, robo de vehículo con arma de fuego e intento de robo de vehículo con arma de fuego. Permanece recluido sin derecho a fianza en la cárcel principal del condado de Broward, precisó CBS News Miami.

Jesús Enriques Villatoro enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y permanece recluido sin fianza en la cárcel de Broward (Broward County Sheriffs Office).

Dos llamadas al 911 alertaron sobre un hombre armado antes del tiroteo

A las 4:23, una persona llamó al 911 para informar que un hombre armado había intentado abrir la puerta de su vehículo. El conductor logró alejarse, aunque observó cómo el sospechoso se dirigía hacia otro automóvil, según el informe de arresto recogido por Miami Herald.

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Dos minutos después, una segunda persona llamó a emergencias porque escuchó al menos seis disparos y vio a un hombre disparar hacia un automóvil.

Un agente que llegó al bloque 300 de Tarpon Drive encontró el vehículo de Arcia Marin chocado y detenido, con Villatoro junto a la puerta abierta del conductor y la víctima tendida boca abajo.

El sospechoso huyó cuando el policía le ordenó mostrar las manos. Durante la persecución a pie, los agentes observaron que portaba un arma. En un momento dado, el sospechoso cayó y dejó caer una pistola Glock 19. Por consiguiente, fue detenido frente a la iglesia episcopal All Saints.

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Los agentes auxiliaron a Arcia Marin, pero fue declarado muerto en el lugar. La autopsia determinó que recibió disparos en la parte superior izquierda del pecho y en el lado izquierdo de la cabeza, de acuerdo con información de la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward citada por CBS News Miami.

Asimismo, los peritos hallaron casquillos de bala en la escena y constataron varios impactos de proyectil en el sector del conductor del vehículo de la víctima.

Dos llamadas a la línea 911 alertaron a la policía sobre un hombre armado minutos antes del tiroteo en Tarpon Drive (GoFundMe).

Los dos testigos participaron en la identificación del sospechoso

Tras el arresto, los agentes llevaron al joven ante el primer automovilista que había llamado al 911 para denunciar que un hombre armado intentó abrir la puerta de su vehículo. Ese testigo lo identificó como la persona que se le acercó antes de dirigirse hacia el auto de Arcia Marin, reportó CBS12.

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La segunda testigo, que alertó a emergencias después de ver a un hombre disparar contra un automóvil, también participó en el procedimiento de identificación y aseguró tener un 80% de certeza de que Villatoro era el tirador.

En la sede policial, Villatoro declaró inicialmente que solo había escapado de los agentes, pero luego admitió haber efectuado entre tres y cuatro disparos contra el vehículo cuando el conductor se negó a trasladarlo. A su vez, explicó que intentó huir en el automóvil.

Según su versión, la víctima también portaba un arma. La policía de Fort Lauderdale considera que se trató de un hecho aislado y aleatorio e investiga los dichos del detenido.

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La hijastra del fallecido, Marian Vega, rechazó la versión de que llevara un arma. “Están diciendo que estaba armado, pero no lo estaba”, afirmó en una declaración recogida por NBC South Florida, y pidió que fuera recordado como “la buena persona que era”.