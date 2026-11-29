Agentes del condado de Lee detuvieron a Thomas Hoehn en su apartamento de Fort Myers, donde fue localizada una joven de 14 años que había sido denunciada como desaparecida (Facebook: Lee County Sheriff’s Office).

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La desaparición de una adolescente de 14 años de su dormitorio en Luisiana desencadenó una búsqueda que concluyó al día siguiente en un apartamento de Fort Myers, Florida. Allí, agentes localizaron a la joven y detuvieron a Thomas Hoehn, de 32 años, quien enfrenta múltiples cargos federales y estatales por el secuestro de una menor.

El 22 de noviembre, los padres de la adolescente advirtieron que no estaba en su dormitorio. Una revisión posterior de su computadora portátil reveló comunicaciones en línea de contenido sexual explícito que había intercambiado presuntamente con el acusado.

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La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Luisiana sostiene que el hombre continuó contactándose con la víctima después de saber que era menor de edad y la alentó a abandonar su casa para viajar con él.

La revisión de la computadora de la menor reveló mensajes de contenido sexual explícito con el acusado (Captura de video: Lee County Sheriff's Office).

La búsqueda llevó a los investigadores de Luisiana hasta un departamento en Florida

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, Hoehn condujo durante 16 horas desde Fort Myers hasta Shreveport, Luisiana, para recoger a la adolescente en la madrugada. Luego emprendió junto a ella el regreso hacia Florida.

Con información proporcionada por la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Caddo, las autoridades del condado de Lee centraron la búsqueda en un departamento ubicado en Birchwood Lane, en Fort Myers, donde residía Hoehn, informó FOX 13.

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Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee y de su Unidad de Delitos contra Menores en Internet acudieron al domicilio el 23 de noviembre. Ante la falta de respuesta desde el interior, ejecutaron una orden de registro. En la vivienda encontraron a la adolescente junto al acusado y la pusieron a salvo.

La investigación de la Parroquia de Caddo alega que la adolescente había acordado el encuentro con el hombre a través de redes sociales. Sin embargo, las autoridades aún no identificaron la plataforma utilizada ni revelaron cuánto tiempo habían hablado antes del viaje.

Los agentes del condado de Lee ejecutaron una orden de registro en un departamento de Birchwood Lane para rescatar a la joven (Captura de video: Lee County Sheriff's Office).

La acusación federal prevé una pena mínima de 20 años de prisión

La denuncia penal federal se presentó el 24 de noviembre de 2026, un día después del arresto. La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Luisiana indicó que Hoehn podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

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En Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee le imputó los cargos de interferencia en la custodia de un menor y agresión sexual lasciva. En Luisiana, las autoridades de la parroquia de Caddo lo acusaron de secuestro en segundo grado y trata de menores con fines sexuales.

El detenido permanece en prisión y se prevé que su próxima comparecencia judicial sea el 28 de diciembre, precisó PEOPLE.

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, afirmó que el caso “recuerda los peligros que enfrentan los niños en internet y la rapidez con la que los depredadores pueden aprovecharse de la confianza y la vulnerabilidad de los menores”.

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Marceno agregó que los agentes continuarán trabajando con las autoridades para “proteger a nuestros niños y exigir responsabilidades a quienes se aprovechan de ellos”. La investigación conjunta de los organismos de Florida y Luisiana permanece abierta.