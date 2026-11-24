El Puente de Boyacá encenderá su alumbrado navideño el 28 de noviembre con más de 1,2 millones de luces (Gobernación de Boyacá)

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El Puente de Boyacá encenderá su alumbrado navideño el sábado 28 de noviembre de 2026, con un concierto de Fonseca como uno de los principales atractivos de la apertura de la temporada en el departamento.

El evento reunirá más de 1,2 millones de luces, 1.200 figuras, una muestra gastronómica y espacios para emprendimientos locales en el monumento ubicado en Ventaquemada, sobre la vía entre Bogotá y Tunja.

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La Gobernación de Boyacá presentó la agenda bajo la estrategia “Tu mejor regalo en Navidad es vivirla en Boyacá”, que contempla actividades en 15 municipios, rutas turísticas y una programación artística prevista hasta enero de 2027. La apertura en el Puente de Boyacá incluirá también presentaciones de Los Rolling Ruanas, Delirio Navideño y otros artistas.

El montaje, denominado Boyacá, Luz de Navidad, ocupará distintos sectores del escenario histórico. La propuesta contempla una iluminación inspirada en los cultivos y tejidos de la región, con una estructura luminosa sobre la montaña.

Diez zonas temáticas ocuparán el entorno del monumento

Los visitantes encontrarán diez espacios temáticos distribuidos en el Puente de Boyacá. El recorrido incluirá una zona de entrada con figuras de soldados, áreas infantiles y de fantasía, un ciclorama con representación de pueblo, una sabana africana y un espacio dedicado al páramo andino.

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Fonseca será uno de los artistas invitados al lanzamiento de la temporada navideña en el Puente de Boyacá (crédito Gobernación de Boyacá)

La instalación también tendrá escenarios relacionados con el campo, los cultivos y las viviendas campesinas; un árbol y túnel de dragón; un tributo al ciclista Nairo Quintana; y sectores dedicados al río, los jardines y la primavera. El perímetro de la vereda hará parte de la intervención.

Además de los espectáculos de música y danza, el lugar contará con 15 food trucks y 70 stands de emprendimiento. La oferta prevista incluye mercados campesinos, productos agroindustriales, artesanías y preparaciones gastronómicas de la región.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló durante la presentación de la programación que el objetivo es promover la visita a los municipios y respaldar a sus sectores productivos. “Estamos listos para recibirlos, no como turistas, sino como familia”, afirmó.

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El Pantano de Vargas y Villa de Leyva se suman a la programación

La agenda continuará el 5 de diciembre con el encendido de luces en el Pantano de Vargas, donde se presentará el Ónix Ruana y el artista invitado será Pipe Bueno. En Corrales habrá una celebración con Rafa Pérez y Julián Mojica, mientras que Villa de Leyva tendrá actuaciones de Carranga Kids y Gilberto Daza.

Mercados campesinos, artesanías y gastronomía local harán parte de la programación en Ventaquemada (Daniela Gallo/Infobae Colombia)

Entre el 5 y el 7 de diciembre, Villa de Leyva realizará la edición XXXVIII de su Festival de Luces. Las actividades se concentrarán en la Plaza Mayor y el centro histórico, con acceso gratuito a la programación pública en calles y plazas.

El festival contempla exhibiciones de iluminación y tecnología, conciertos, coros, muestras artesanales y gastronomía. También incluirá el concurso de maestros polvoreros, con el uso anunciado de alternativas de menor impacto ambiental y auditivo. La noche de velitas será el 7 de diciembre.

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El 6 de diciembre se lanzarán las rutas del Tren de Navidad, una de las opciones previstas para quienes busquen recorrer distintos puntos del departamento durante la temporada. La Gobernación también anunció una noche propia en el Aguinaldo Boyacense, con Arelys Henao, Heredero, Tony Vega, Alex Fernández, Julián Mojica, Alejandro Corredor y otros músicos.

La vía Bogotá-Tunja será la principal conexión para los visitantes

El Puente de Boyacá está localizado cerca de Ventaquemada, en el corredor vial Bogotá-Tunja. Desde la capital colombiana, el trayecto en vehículo particular por la Autopista Norte y la Ruta Nacional 55 toma entre dos horas y diez minutos y dos horas y media, según las condiciones del tráfico.

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La administración regional desplegará 170 uniformados entre el 29 de noviembre y el 16 de enero de 2027, tras asignar 270 agentes al acto inaugural en Ventaquemada como parte del dispositivo de seguridad (Alcaldía de Bogotá)

La distancia estimada está entre 122 y 133 kilómetros. Quienes viajen en transporte público pueden tomar buses intermunicipales con destino a Tunja desde las terminales del Norte o Salitre y solicitar la parada en el desvío del Puente de Boyacá. El tiempo de viaje puede variar entre dos y cuatro horas por las paradas y la congestión vial.

La entrada peatonal al monumento es gratuita. Sin embargo, los viajeros que lleguen en automóvil deben prever posibles cobros de estacionamiento, especialmente durante los días de mayor asistencia. Para el lanzamiento del 28 de noviembre habrá un dispositivo de seguridad con 270 uniformados.

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Entre el 29 de noviembre y el 16 de enero de 2027, el departamento mantendrá un despliegue de 170 uniformados para acompañar las actividades navideñas. La administración regional proyecta recibir más de 1,5 millones de visitantes durante la temporada, una cifra asociada al movimiento turístico, comercial y cultural en los municipios participantes.