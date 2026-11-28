La Corte Suprema de Estados Unidos definirá la constitucionalidad de las leyes que prohíben el rifle AR-15 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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La Corte Suprema de Estados Unidos comenzará el 2 de diciembre los argumentos orales en un caso que definirá si las leyes que prohíben el AR-15 y armas similares son constitucionales. Es uno de los litigios sobre la Segunda Enmienda con mayores implicaciones para la regulación de armas en décadas. El fallo se espera para fines de junio de 2027.

Una decisión favorable a los demandantes podría dejar sin efecto restricciones vigentes en once estados, entre ellos California, Maryland, Nueva York y Connecticut, además del condado de Cook, en Illinois, que incluye Chicago. Ambas jurisdicciones —Connecticut y Cook County— son las demandadas en el caso consolidado que el tribunal tratará el miércoles.

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Connecticut aprobó su prohibición días después de la masacre de Sandy Hook

Connecticut extendió su prohibición de armas de asalto para incluir el AR-15 y otros rifles semiautomáticos similares al usado por el atacante de Sandy Hook, donde en diciembre de 2012 murieron 20 niños y seis educadores. El condado de Cook aplicaba una ordenanza similar desde 1993.

Los demandantes —entre ellos la organización Second Amendment Foundation e individuos que buscan adquirir rifles de plataforma AR-15— argumentan que los precedentes recientes del tribunal hacen inconstitucionales esas prohibiciones. Su razonamiento se apoya en el concepto de “uso común”: si un arma es utilizada por decenas de millones de estadounidenses, no puede ser prohibida. La frase aparece 56 veces en su escrito principal, según informó CNN.

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El precedente clave es el fallo Heller de 2008

Una resolución favorable a los demandantes dejaría sin efecto las restricciones a las armas de asalto en once estados y en el condado de Cook (REUTERS/Vincent Alban)

El argumento de los demandantes se ancla en el fallo District of Columbia v. Heller, de 2008, que eliminó la prohibición de pistolas en Washington y estableció que la Segunda Enmienda protege las armas “en uso común”. Un fallo posterior de 2022, New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, añadió que toda restricción moderna debe tener raíces en la tradición histórica de regulación de armas del país.

La propia Corte Suprema reconoció el año pasado, en una opinión unánime, que el AR-15 “es el rifle más popular del país” y que lo adquieren “muchos consumidores comunes”. Los demandantes sostienen que el arma cumple esa definición. La palabra “uso común” aparece 56 veces en su escrito principal.

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Connecticut y Cook County defienden las restricciones como históricamente compatibles

Connecticut y Cook County argumentan, en cambio, que los gobiernos históricamente han restringido armas excesivamente peligrosas, y que el AR-15 —por sus vínculos con su par militar, el M16— encaja en esa categoría. Sostienen que se trata de un arma ofensiva diseñada para la máxima letalidad y no para la autodefensa, según consignó Reuters.

La ampliación de la prohibición de armas en Connecticut surgió tras la masacre escolar de Sandy Hook en 2012 (REUTERS/Vincent Alban)

La administración del presidente Donald Trump presentó un escrito en apoyo de los impugnantes, según informó Reuters. “Si la Segunda Enmienda no protege los rifles más populares del país, es difícil ver cómo protege algún arma fuera de las pistolas guardadas en el hogar”, argumentaron ante el tribunal.

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Al menos cuatro jueces conservadores mostraron escepticismo hacia las prohibiciones

Al menos cuatro magistrados conservadores expresaron escepticismo sobre la constitucionalidad de las prohibiciones. El juez Brett Kavanaugh señaló que, dado que millones de estadounidenses poseen un AR-15, los demandantes tienen “un argumento sólido” de que ese tipo de armas está protegido por la Segunda Enmienda. Para que las prohibiciones sobrevivan, Connecticut y Cook County necesitan sumar al menos dos votos conservadores a los tres del bloque liberal.

El profesor de derecho Adam Winkler, de la Universidad de California en Los Ángeles, afirmó ante CNN que el caso “tiene grandes implicaciones simbólicas”. El presidente del tribunal, John Roberts, según el analista constitucional Clark, es “alguien que reconoce las consecuencias” de los fallos de la Corte y probablemente será “cauteloso a la hora de decir que este tipo de armas está constitucionalmente consagrado”.

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Los tribunales inferiores habían respaldado las prohibiciones, pero con fisuras

Al menos cuatro magistrados del bloque conservador expresaron dudas sobre la validez constitucional de las prohibiciones estatales (REUTERS/Vincent Alban)

Dos tribunales de apelaciones —el 2.° Circuito de Manhattan y el 7.° Circuito de Chicago— respaldaron las restricciones de Connecticut y Cook County. Sin embargo, el 3.° Circuito falló en julio de 2026 contra las restricciones de Nueva Jersey, lo que evidenció una división entre los tribunales inferiores y aceleró la intervención de la Corte Suprema. Los fiscales generales demócratas de 18 estados presentaron un escrito conjunto para que el tribunal rechace los argumentos de los grupos de defensa del derecho a las armas.