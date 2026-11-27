Un submarino de la clase Vanguard en tránsito, en Helensburgh, Escocia, Gran Bretaña, 18 de abril de 2026. LPhot Damien Bye/UK MoD Crown Copyright/vía REUTERS

Guardar

El Reino Unido autorizó un desembolso de £ 8.700 millones para reparar y mantener su flota de submarinos nucleares, en un intento por revertir los cuellos de botella que durante años mantuvieron a sus buques varados en dique seco. El acuerdo, bautizado Gateway Agreement, fue firmado con la compañía Babcock International Group PLC y constituye el contrato más grande en la historia de esa empresa de defensa.

El convenio marco entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026, día en que sustituirá al Future Maritime Support Programme (FMSP), cuya prórroga vence el 30 de noviembre. El esquema contempla un período inicial de cinco años, con una vigencia potencial de hasta 15, según precisó Babcock.

PUBLICIDAD

El Gateway Agreement se compone de £ 8.000 millones en cartera contractual y £ 700 millones bajo un marco adicional. La iniciativa concentra el mantenimiento, la ingeniería, el soporte técnico y los servicios de base naval en tres puntos: la base naval de HMNB Devonport, el astillero de Devonport y la base de HMNB Clyde.

El Ministerio de Defensa británico explicó que el acuerdo busca mejorar la disponibilidad de los submarinos y sostener el Continuous At Sea Deterrent, el esquema que garantiza que al menos un submarino balístico armado permanezca en el mar en todo momento para proteger al Reino Unido y a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El contrato también acompañará la transición de los submarinos balísticos de la clase Vanguard hacia la nueva clase Dreadnought, en articulación con programas como el Project Royal Oak y el Clyde Transformation Plan.

PUBLICIDAD

Un memorando de entendimiento independiente, adicional al contrato, establece el marco estratégico para la relación de largo plazo entre Babcock y el Ministerio de Defensa.

El nuevo convenio marco entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026 en sustitución del Future Maritime Support Programme con una vigencia inicial de cinco años.

El acuerdo resguardará 8.500 empleos nucleares de defensa existentes en Babcock y creará 3.000 puestos de trabajo nuevos, concentrados principalmente en Plymouth, Glasgow y Bristol. A eso se suman más de 2.500 oportunidades para aprendices y graduados durante los próximos cinco años, además de más de £ 500 millones en valor social para las comunidades locales. El Ministerio de Defensa precisó que el contrato canalizará unos £ 2.400 millones hacia la cadena de suministro del Reino Unido, de los cuales £ 1.000 millones estarán dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, anunció el contrato durante una visita a HMNB Devonport, en Plymouth, y lo calificó como “la decisión de adquisición más grande de este Parlamento”. Streeting explicó a Times Radio: “Esto nos permite modernizar nuestras instalaciones de mantenimiento y reparación de submarinos en todo el país, desde aquí en Plymouth hasta Glasgow y los diques del Clyde”. Agregó que uno de los factores que limitaban el tiempo de recambio de los submarinos era la disponibilidad de los diques secos, y que la inversión permitirá que esos astilleros funcionen las 24 horas.

El Reino Unido autorizó un desembolso de £ 8.700 millones para el mantenimiento de su flota de submarinos nucleares mediante el Gateway Agreement con Babcock International. (Paul Ellis/Pool via REUTERS)

El primer ministro Andy Burnham sostuvo en un comunicado: “Con este nuevo acuerdo no solo estamos invirtiendo en nuestra seguridad nacional, también estamos haciendo una gran inversión en nuestra gente”. El jefe del Estado Mayor Naval, Gwyn Jenkins, afirmó que la inversión ayudará a enfrentar “los retrasos que nos frenan” y permitirá que los submarinos pasen “por el mantenimiento más rápido y vuelvan a donde pertenecen: bajo las olas”. El director ejecutivo de Babcock, Harry Holt, dijo que el acuerdo permitirá “aumentar la disponibilidad de submarinos y desarrollar las habilidades, la infraestructura y la capacidad para apoyar a la fuerza submarina de la Royal Navy en los próximos años”.

PUBLICIDAD

Submarinos varados en dique seco y advertencias parlamentarias

La inversión responde a un problema operativo arrastrado durante años: la prioridad otorgada a los submarinos balísticos de la clase Vanguard provocó que las unidades de ataque de propulsión nuclear (SSN) de la clase Astute llegaran a esperar más de dos años en dique seco para ingresar a mantenimiento. Esa parálisis redujo la capacidad británica de desplegar submarinos hacia el Atlántico Sur, donde la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas es un factor clave.

El primer ministro británico, Andy Burnham, posa frente al HMS Agamemnon durante su visita a la Academia de Submarinos para Habilidades y Conocimientos (SASK) de BAE Systems, el 30 de julio de 2026 en Barrow-in-Furness, Reino Unido. Christopher Furlong/Pool vía REUTERS/File Photo

Las presiones para acelerar el mantenimiento se intensificaron después de que el HMS Vengeance, uno de los cuatro submarinos que portan los misiles Trident del Reino Unido, concluyera a comienzos de este mes un despliegue récord de siete meses. Consultado sobre si los submarinos están actualmente menos disponibles de lo que deberían, Streeting respondió que esa situación se repite “no solo en los submarinos y la Royal Navy” sino “en todos los frentes”, y atribuyó el problema a la “subinversión del pasado” que el Gobierno laborista busca revertir.

PUBLICIDAD

El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes había advertido recientemente sobre un déficit en la guerra antisubmarina británica, en momentos en que la mayor amenaza rusa proviene de sus submarinos y fuerzas de sabotaje naval. Los diputados señalaron que los buques de guerra antisubmarinos y los submarinos de propulsión nuclear de la Royal Navy, su mejor elemento de disuasión, pasaban con demasiada frecuencia fuera de servicio por mantenimiento.

Una flota reducida a menos de un tercio de su tamaño de 1990

Los servicios de ingeniería naval y soporte técnico se concentrarán en las instalaciones de HMNB Devonport, el astillero de Devonport y la base de HMNB Clyde. (Royal Navy)

El desembolso se produce en el punto más bajo de inventario submarino de la historia reciente del Reino Unido. De acuerdo con el seguimiento de capacidades y estadísticas parlamentarias, la flota británica sufrió una contracción del 71% en 36 años: pasó de 31 submarinos en 1990 a apenas 9 plataformas operativas al 1 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

La flota actual se compone exclusivamente de unidades de propulsión nuclear: cuatro submarinos balísticos (SSBN) y cinco submarinos de ataque (SSN). Esa escasez de plataformas obliga a que cada unidad minimice sus tiempos en dique seco, lo que convierte al Gateway Agreement en la herramienta central para que Londres pueda proyectar sus submarinos nucleares ante eventuales exigencias operacionales, incluidas las del Atlántico Sur.