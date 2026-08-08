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¿Qué es la ciudadanía por nacimiento y qué tan frecuente es el turismo de parto en Estados Unidos?

Tras los decretos de Donald Trump, un desglose sobre los alcances del jus soli bajo la 14ª Enmienda, sus excepciones constitucionales y la magnitud real de esta práctica migratoria según cifras oficiales

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la 14a Enmienda desde 1868 para toda persona nacida en suelo estadounidense y sujeta a su jurisdicción. (REUTERS/Carlos Barria)
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la 14a Enmienda desde 1868 para toda persona nacida en suelo estadounidense y sujeta a su jurisdicción. (REUTERS/Carlos Barria)
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El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas el 6 de agosto para restringir la ciudadanía por nacimiento y prohibir el llamado turismo de parto, apenas cinco semanas después de que la Corte Suprema rechazara su primer intento de eliminar esa garantía constitucional. Las nuevas medidas son más acotadas que las anteriores, pero ya enfrentan cuestionamientos legales.

Las órdenes reavivan un debate sobre uno de los principios más arraigados del sistema legal estadounidense: el derecho de toda persona nacida en suelo americano a obtener la ciudadanía del país. Para entender qué cambia y qué no, conviene partir de la base.

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Qué es la ciudadanía por nacimiento y cuáles son sus excepciones

La ciudadanía por nacimiento —conocida en términos jurídicos como jus soli, o “derecho del suelo”— está consagrada en la 14a Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868. El Congreso la aprobó tres años después del fin de la Guerra Civil (1861–1865) con un propósito concreto: garantizar que los antiguos esclavos nacidos en suelo americano fueran reconocidos como ciudadanos plenos, un estatus que la Corte Suprema les había negado en el fallo Dred Scott v. Sandford de 1857.

El texto establece que toda persona “nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es ciudadana del país. En la práctica, casi cualquiera que nace en territorio estadounidense recibe ciudadanía automática, sin importar el estatus migratorio de los padres, aunque hay excepciones.

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Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento y prohibir el turismo de parto en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento y prohibir el turismo de parto en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Las excepciones reconocidas incluyen hijos de diplomáticos extranjeros acreditados ante el gobierno de Estados Unidos, nacidos durante ocupación hostil y quienes nacen en territorios no incorporados sin ley federal expresa.

Por ejemplo, los nacidos en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos obtienen ciudadanía automática gracias a leyes federales. Los nacidos en Samoa Americana, el único territorio no incorporado sin esa ley, son “nacionales no ciudadanos”, sin plenos derechos.

Qué establecen las nuevas órdenes ejecutivas

La primera orden amplía las categorías cuyos hijos no podrán recibir ciudadanía automática: cuando ninguno de los progenitores es ciudadano estadounidense y uno pertenece a una organización terrorista extranjera designada, trabaja para un gobierno extranjero en Estados Unidos, participó en una transacción comercial para asegurar el nacimiento en suelo estadounidense, o el nacimiento ocurre en un territorio donde la ley federal no otorga ciudadanía.

La segunda orden instruye a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a reforzar regulaciones y persecución del turismo de nacimiento, o turismo de parto. Viajar a Estados Unidos con visa de turismo para dar a luz ya era fraude migratorio; la nueva orden permite revocar visas, prohibir la entrada permanentemente y tomar medidas contra empresas que comercializan esos viajes.

La nueva orden ejecutiva amplía los casos en que un hijo no recibirá ciudadanía automática si ninguno de los padres es ciudadano estadounidense. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La nueva orden ejecutiva amplía los casos en que un hijo no recibirá ciudadanía automática si ninguno de los padres es ciudadano estadounidense. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Según la orden ejecutiva, operadores de turismo de nacimiento usan publicidad engañosa: “Prometen ciudadanía, acceso a beneficios públicos y estadías breves en instalaciones especializadas, hoteles o alquileres, pero con frecuencia no cumplen esas promesas”, indica el texto.

Las agencias federales tienen 30 días, hasta el 5 de septiembre aproximadamente, para emitir lineamientos públicos de implementación.

Por qué la Corte Suprema ya rechazó un intento anterior

El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió en Trump v. Barbara que la Cláusula de Ciudadanía de la 14a Enmienda protege a quienes nacen en suelo estadounidense. Seis de nueve magistrados votaron en contra de la orden ejecutiva de Trump, que buscaba negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales.

En abril, el procurador general D. John Sauer sostuvo que el turismo de nacimiento demuestra que la 14a Enmienda genera consecuencias no previstas por sus creadores. “Vivimos en un mundo en el que ocho mil millones de personas están a un vuelo de distancia de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”, dijo ante la Corte.

D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, defendió ante la Corte Suprema la postura de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento y advirtió sobre el impacto del llamado turismo de parto (Kenny Holston/The New York Times)
D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, defendió ante la Corte Suprema la postura de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento y advirtió sobre el impacto del llamado turismo de parto (Kenny Holston/The New York Times)

El magistrado presidente John Roberts resumió el fallo: “Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución”.

Las nuevas órdenes buscan operar dentro de las excepciones que la Corte reconoció en ese fallo. Los tribunales decidirán en litigios próximos si esa estrategia es compatible con la Constitución.

Cuántos nacimientos implica realmente el turismo de parto

Trump dijo el jueves que “cientos de miles” de bebés han nacido en Estados Unidos por turismo de parto, sin dar cifras ni aclarar si es anual o acumulado.

Los datos oficiales lo contradicen. Según los CDC, en 2024 nacieron poco más de 9.500 bebés de madres con domicilio extranjero, de 3,7 millones, un 0,25%.

Los datos de los CDC y del Migration Policy Institute contradicen la cifra de Trump sobre el turismo de parto y ubican esos nacimientos por debajo del 1% del total. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Los datos de los CDC y del Migration Policy Institute contradicen la cifra de Trump sobre el turismo de parto y ubican esos nacimientos por debajo del 1% del total. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El Migration Policy Institute (MPI) señala que la cifra podría ser baja porque algunas madres extranjeras registrarían el parto con dirección estadounidense. Según el MPI, hay entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales por turismo de parto, un 0,5%–0,7% del total.

“El turismo de nacimiento depende de la intención del individuo de venir a dar a luz aquí, y capturar esa intención es difícil”, dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del MPI, a la BBC. Agregó que algunas mujeres pueden enfrentar emergencias médicas que las obliguen a parir en Estados Unidos aunque planearan hacerlo en su país.

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