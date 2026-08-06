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Trump firma nuevas órdenes ejecutivas sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE. UU.

La Casa Blanca indicó que las medidas excluyen a determinados descendientes de extranjeros y apuntan al llamado “turismo de nacimiento”, con facultades para el Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional

La nueva iniciativa llegó semanas después de que la Corte Suprema rechazara por 6-3 la primera orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento (REUTERS/Evelyn Hockstein).
La nueva iniciativa llegó semanas después de que la Corte Suprema rechazara por 6-3 la primera orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento (REUTERS/Evelyn Hockstein).
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El presidente Donald Trump firmó este jueves dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

La Casa Blanca informó que una de las órdenes señala ciertas categorías de hijos de extranjeros que, según la administración, no deberían recibir ciudadanía automática, mientras que la otra busca frenar el llamado “turismo de nacimiento”.

De acuerdo con CBS News, la nueva iniciativa se dio semanas después de que la Corte Suprema fallara 6-3 en contra de la primera orden firmada por Trump al inicio de su mandato de 2025. El tribunal determinó que esa norma, que intentaba negar la ciudadanía a bebés nacidos en el país sin al menos un padre ciudadano estadounidense o residente permanente, era ilegal y contraria a la Enmienda 14.

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Durante la firma en el Despacho Oval, Trump calificó ese dictamen como “una decisión muy desafortunada” y aseguró: “Estamos haciendo ajustes”. Al ser consultado sobre si consideraba que las nuevas órdenes pasarían un examen constitucional, respondió: “Creo que sí”.

Restricciones a la ciudadanía por nacimiento y medidas contra el turismo de nacimiento

Antes de la firma, el medio Axios había informado primero que Trump se preparaba para emitir las dos órdenes. Un funcionario de la Casa Blanca había confirmado que las órdenes alcanzarían a los hijos de personal diplomático extranjero nacidos en territorio estadounidense y a los hijos de turistas que están en el país con el propósito específico de dar a luz allí.

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Asimismo, las medidas apuntan a los hijos de personas que integren grupos terroristas declarados a nivel federal, indicó NBC News.

La Casa Blanca presentó la decisión como una medida para “proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” después del caso Trump v. Barbara.

En la hoja informativa oficial, la administración señaló que la primera orden enumera de manera no exhaustiva ciertas categorías de hijos de extranjeros que no estarían cubiertos por la ciudadanía por nacimiento, en línea con lo que describió como excepciones históricas reconocidas por la Corte Suprema.

La Casa Blanca indicó que una orden limita la ciudadanía automática para ciertas categorías de hijos de extranjeros (REUTERS/Evelyn Hockstein).
La Casa Blanca indicó que una orden limita la ciudadanía automática para ciertas categorías de hijos de extranjeros (REUTERS/Evelyn Hockstein).

La segunda orden, de acuerdo con la misma hoja, delega facultades presidenciales al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para detener la práctica del turismo de nacimiento.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sostuvo que el turismo de nacimiento es un asunto del que se habla “no solo desde hace años, sino desde hace décadas”.

El funcionario explicó: “Hay gente que viene al país fingiendo ser turista, fingiendo ser visitante, diciendo que quieren ir a Disneylandia o visitar un monumento o un parque nacional, cuando la verdadera razón por la que están aquí es para tener un hijo, para que ese hijo obtenga automáticamente la ciudadanía, abandonar nuestro país y luego tener un hijo ciudadano estadounidense”.

Luego agregó: “Bajo este sistema fallido, esto les da acceso a beneficios sociales, en última instancia al derecho al voto y a todos los demás derechos y privilegios que pertenecen exclusivamente a los estadounidenses”.

Stephen Miller sostuvo que el turismo de nacimiento permite que algunas personas busquen ciudadanía automática en Estados Unidos y puedan acceder a derechos y beneficios (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Stephen Miller sostuvo que el turismo de nacimiento permite que algunas personas busquen ciudadanía automática en Estados Unidos y puedan acceder a derechos y beneficios (REUTERS/Evelyn Hockstein).

La disputa gira sobre el alcance de la Enmienda 14

La Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen. La administración Trump alega que esa cláusula debía interpretarse en el contexto posterior a la Guerra Civil y vinculada a los hijos de esclavos, reportó CBS News.

“¿Qué está pasando ahora?”, preguntó el presidente en la conferencia. “Hay gente que está creando negocios en torno a esto. Personas adineradas están creando negocios en torno a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Así no es como debería funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada, y no vamos a permitirlo”.

El debate sobre el turismo de nacimiento ya había aparecido en los alegatos orales ante la Corte Suprema. En esa audiencia, el presidente del tribunal John Roberts le dijo al procurador general de Estados Unidos John Sauer: “Usted sí está de acuerdo en que eso no tiene ningún impacto en el análisis jurídico que tenemos ante nosotros”.

Sauer respondió que ese fenómeno demostraba los efectos negativos de la interpretación dominante de la Cláusula de Ciudadanía: “Estamos en un mundo nuevo ahora, donde 8 mil millones de personas están a un vuelo de distancia de tener un hijo que sea ciudadano de Estados Unidos”.

Por su parte, Roberts contestó: “Bueno, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución”.

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