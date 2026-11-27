El crudo Brent completó su primera semana con balance positivo desde comienzos de noviembre debido a la tensión bélica en Oriente Medio. (REUTERS/Joyce Zhou/File Photo)

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El crudo Brent cerró este viernes su primera semana en alza desde comienzos de noviembre, después de que una serie de ataques contra buques petroleros y refinerías de Oriente Medio reavivó el temor a una interrupción del suministro global, pese a que el barril retrocedió en la jornada.

Los futuros del Brent para entrega en enero cayeron 1,13 dólares, un 1,2%, hasta los 95,44 dólares por barril, según datos del mercado de futuros de Londres citados por Reuters. Durante la sesión, el precio llegó a tocar su nivel más alto desde el 9 de noviembre, aunque no alcanzó la barrera de los 100 dólares.

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El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) perdió 60 centavos, un 0,7%, y cerró en 83,08 dólares por barril. El jueves no hubo cotización de cierre para el WTI debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Reuters calculó que en la semana el Brent avanzó alrededor de un 3%, mientras que el WTI perdió un 0,9%. La agencia EFE, en cambio, situó la recuperación del Brent en casi un 6,8% respecto del arranque de semana, cuando el barril se había ubicado por debajo de los 90 dólares por primera vez desde finales de agosto.

El Brent llevaba tres semanas consecutivas de pérdidas antes de este repunte. El avance se explica por los temores de los inversores ante los ataques a refinerías y buques petroleros en Oriente Medio, un factor que las dos agencias coinciden en señalar como el principal motor de la suba.

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Los futuros del crudo Brent retrocedieron a 95,44 dólares por barril en Londres y el crudo estadounidense WTI finalizó la sesión en 83,08 dólares. (REUTERS/Nelson Bocanegra)

Mark Schaefer, director de la firma de corretaje Liquidity Energy, explicó el fenómeno con una frase que resume el temor del mercado: “Los ataques contra instalaciones energéticas y buques cisterna en Oriente Medio han vuelto a poner sobre la mesa el riesgo de interrupciones en el suministro”.

Ataques a infraestructura saudita y al estrecho de Ormuz

La refinería de Jazán, propiedad de Saudi Aramco, suspendió temporalmente parte de sus operaciones después de que un proyectil la alcanzara el jueves, lo que provocó la muerte de un trabajador nepalí, según informó el Ministerio de Energía de Arabia Saudita.

El golpe a Jazán se produjo un día después de que los hutíes yemeníes reivindicaran ataques contra Ras Tanura, la mayor refinería del reino saudita y uno de sus principales centros de exportación de crudo. Reuters describió el episodio como el último de una serie de golpes a instalaciones clave del país.

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La refinería de Jazán paralizó parte de sus actividades operativas tras el impacto de un proyectil que causó la muerte de un operario.

En paralelo, Irán ha continuado atacando buques que transitan por el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido exportaciones de petróleo por esa vía marítima, mientras los hutíes mantienen su ofensiva contra infraestructura energética saudita.

Estos ataques se suceden después de varias semanas de descenso en los precios, cuando los inversores se mostraron aliviados al constatar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no intensificó la acción militar contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato.

La atención se traslada a la reunión de la OPEP+

Según tres personas con conocimiento de las negociaciones consultadas por Reuters, la OPEP+, la alianza que integra a Arabia Saudita y Rusia, alcanzó un acuerdo en principio en una reunión celebrada el domingo para mantener los objetivos de producción petrolera al menos durante el primer trimestre de 2027.

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EFE, por su parte, señaló que el mercado mantiene la atención puesta en la próxima reunión de la alianza, prevista para este domingo, donde se debatirá la política de producción para ese mismo período y donde los analistas no descartan tensiones al momento de fijar las cuotas entre los miembros.

Hamad Hussain, economista sénior de Capital Economics, advirtió sobre el riesgo de fractura interna del grupo en un comunicado citado por la agencia española: “Una OPEP+ más fragmentada y menos cohesionada provocará una mayor volatilidad en los precios del petróleo y desequilibrará la balanza de riesgos hacia precios más bajos a largo plazo”.

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