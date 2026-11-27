Hombre de Maryland con Alzheimer termina perdido en Filadelfia

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Un hombre de 78 años con Alzheimer, reportado como desaparecido en Maryland, fue localizado en Filadelfia tras recorrer más de 160 kilómetros en automóvil y tocar un piano que estaba en la vereda de una vivienda, informaron The Washington Post y NBC Philadelphia.

Se trata de Frank Grow, quien salió el jueves de la casa de su familia en Bowie, Maryland, y terminó en un barrio del noreste de Filadelfia. Su hija, Maggie Henkin, sostuvo que su padre parecía intentar regresar a Norristown, Pensilvania, donde pasó su infancia.

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Henkin había estacionado su vehículo frente a su casa y entró durante unos minutos. Cuando volvió, advirtió que el auto ya no estaba y que su padre tampoco. La familia dio aviso a la Policía, que activó una búsqueda y una alerta por desaparición.

La mujer explicó al Washington Post que Grow recibió el diagnóstico de Alzheimer unos seis años atrás. Desde entonces, dejó de conducir y necesita asistencia para tareas cotidianas, como comer o escribir su propio nombre.

La familia creyó que Grow quería regresar a Norristown

Frank Grow, un hombre de 78 años con Alzheimer reportado como desaparecido en Maryland, condujo más de 160 kilómetros hasta Filadelfia (Captura de video)

Para Henkin, la desaparición de su padre cobró sentido al recordar una pregunta que él repetía con frecuencia: “¿Cuándo puedo volver a casa?”. La hija explicó que Grow todavía identificaba su hogar con Norristown, una localidad al noroeste de Filadelfia donde pasó su infancia.

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“Entré en pánico”, dijo Henkin ante el diario estadounidense al ver que su padre no estaba. La familia cree que el hombre intentaba regresar a la zona donde creció, aunque finalmente no alcanzó Norristown. En cambio, recorrió más de 160 kilómetros desde Bowie hasta Filadelfia, un trayecto que sorprendió a su hija por las dificultades que le provoca el Alzheimer.

“Me sorprende mucho que haya llegado hasta Filadelfia. Fue pura memoria muscular”, afirmó Henkin en declaraciones recogidas por The Washington Post. Otros familiares de Grow todavía viven en Norristown, aunque la casa donde pasó su niñez ya no pertenece a la familia.

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Un vecino encontró una factura dentro del automóvil

Angelo Torres, un vecino de 65 años, fue quien encontró a Grow en una esquina cercana a su domicilio. El hombre advirtió que algo no estaba bien cuando vio que el vehículo tenía placas de Maryland y que su conductor no podía recordar el teléfono de su hija.

Torres le preguntó cómo se encontraba. “No estoy bien”, le respondió Grow, tal como relató el vecino a NBC Philadelphia. Ante la falta de documentos personales, decidió revisar el auto en busca de una pista que permitiera identificarlo.

En el interior encontró una factura de un concesionario Nissan con un número telefónico. Torres llamó cerca de la una de la tarde y logró comunicarse con Henkin, quien confirmó que Frank era su padre.

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“Fue un gran alivio. Podría haber pasado cualquier cosa”, aseguró la hija al Washington Post. De fondo, recordó, escuchó a su padre reconocer la situación con una frase: “Vaya, esta vez sí que la he liado”.

Torres consideró que el encuentro fue poco probable. “Había miles de calles por las que podría haber girado”, expresó, de acuerdo con el medio local. Antes de ubicar a la familia, el vecino había visto a Grow detenido junto al automóvil en esa esquina residencial.

El piano en la calle fue parte del reencuentro

Frank Grow utilizó un piano Baldwin que los vecinos colocaron sobre la vereda mientras esperaba el reencuentro con sus allegados (Captura de video)

Mientras la hermana de Grow viajaba desde Norristown para recogerlo, el hombre vio un piano Baldwin que un vecino de Torres había dejado afuera para desecharlo. Entonces se sentó frente al instrumento y comenzó a tocar.

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El piano es una actividad que Grow conserva pese a su diagnóstico de Alzheimer. Henkin explicó que su padre es músico, toca todos los días y puede pasar varias horas interpretando canciones de Motown, blues y rock.

Un video grabado por Torres mostró a Grow, vestido con una camisa de franela y mocasines, mientras tocaba en el césped. “Bravo, bravo”, se escucha decir al vecino en la filmación difundida por NBC Philadelphia.

Henkin calificó como extraordinario que hubiera un piano disponible en la calle donde su padre fue encontrado. Grow regresó a Maryland cerca de las 20.00, acompañado por su hermana. Para ese momento, ya no recordaba el recorrido ni los hechos ocurridos durante el día.

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La familia tenía previsto viajar a Norristown por el Día de Acción de Gracias. De ese modo, Grow podría volver a la localidad que todavía identifica como su casa.