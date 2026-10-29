Canasta navideña de Walmart 2026: qué incluye la cena de USD 35 para 10 personas

Walmart lanzó una canasta de comida para las fiestas de fin de año con un costo de 35 dólares para diez personas. (Walmart)

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Walmart lanzó su canasta de comida navideña 2026 con un precio de USD 35 para 10 personas, el equivalente a USD 3,50 por comensal. El gigante del retail confirmó el miércoles 28 de octubre que la oferta incluye 17 productos distintos presentados en 26 artículos en total. La canasta estará disponible en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre de 2026.

El anuncio llega en un contexto de presión económica sostenida. Los precios de los alimentos en Estados Unidos registraron una suba interanual de 2,5% hasta septiembre de 2026, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), y acumulan un alza superior al 30% desde 2020, de acuerdo con datos de la Reserva Federal citados por CBS News.

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Ante ese panorama, Walmart apuesta a la reducción de precios como estrategia para atraer a consumidores más cautelosos en vísperas de la temporada más importante del año para el comercio minorista: el Día de Acción de Gracias, el Black Friday y la Navidad.

Qué incluye la canasta navideña de Walmart

Según el comunicado oficial de Walmart, la oferta reúne 17 productos distintos que suman 26 unidades en total, con marcas nacionales y de la línea propia Great Value.

La inflación de alimentos en Estados Unidos acumuló un aumento superior al 30 por ciento desde 2020. (Walmart)

El pavo Butterball tiene un precio de USD 0,97 por libra —el mismo valor que el año pasado—, con un rango de peso de entre 10 y 16 libras. Estos son los ítems incluidos:

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“JIFFY” Corn Muffin Mix (2 cajas x 8,5 oz)

Great Value Golden Sweet Whole Kernel Corn (3 latas x 15 oz)

Great Value Cut Green Beans (3 latas x 14,5 oz)

Campbell’s Condensed Cream of Mushroom Soup, lata de 10,5 oz

Great Value French Fried Onions Salad Topping, 6 oz (bolsa resellable)

Fresh Whole Russet Potatoes, bolsa de 5 lb

Great Value Brown Gravy Mix (2 sobres x 0,87 oz)

Great Value Frozen Traditional Pie Crusts, dos moldes de 9 pulgadas, 15 oz

Great Value Whipped Topping, 8 oz (congelado)

Great Value 100% Pure Pumpkin, 15 oz

Great Value Evaporated Milk, 12 fl oz

Great Value Brown and Serve Rolls, 12 oz, 12 unidades

Stove Top Stuffing Mix, sabor pavo (2 cajas x 6 oz)

Fresh Cranberries, bolsa de 12 oz

Jet-Puffed Mini Marshmallows, 10 oz

Fresh Whole Sweet Potatoes (3 papas dulces)

Butterball Frozen Whole Turkey, 10-16 lb, para 7-11 personas

La canasta de Walmart para el Día de Acción de Gracias 2026 cuesta 12% menos que el año pasado

El precio de USD 3,50 por persona implica una baja respecto del costo de USD 4 por persona que tuvo la edición de 2025. Además del ajuste en el valor, la canasta de este año suma ingredientes para más platos: incorpora papas dulces, malvaviscos mini y mezcla para muffins de maíz, entre otras novedades.

La canasta festiva reúne 17 productos diferentes y mantiene el pavo Butterball a 0,97 dólares por libra. (Walmart)

“La canasta de comida navideña se ha convertido en una de nuestras tradiciones favoritas en Walmart. Este año llevamos aún más comida a la mesa por solo USD 35”, afirmó David Guggina, presidente y director ejecutivo de Walmart Estados Unidos, en declaraciones recogidas por el sitio corporativo de la compañía. Desde su lanzamiento en 2022, el programa acumuló ahorros superiores a USD 350 millones para sus clientes.

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El 96% de los productos de la canasta está en oferta con precio rebajado

Walmart destacó que el 96% de los artículos de la canasta tiene precio de rollback, entre ellos cuatro de los cinco productos de marcas nacionales. La línea Great Value, presente en nueve de cada diez hogares estadounidenses, genera un ahorro promedio de hasta el 35% anual para una familia tipo, según datos de la propia compañía.

El costo por comensal de la cena festiva disminuyó un 12 por ciento en comparación con la edición de 2025. (Walmart)

La canasta puede adquirirse completa con un solo clic en Walmart.com/HolidaySavingsBasket. Los clientes también pueden pedirle a Sparky, el agente de compras con inteligencia artificial de Walmart, que agregue los productos al carrito. La compañía ofrece retiro en tienda, retiro exprés y distintas opciones de entrega, con plazos que van desde una hora hasta envíos programados.

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Envío exprés gratis hasta el 30 de noviembre para la canasta del Día de Acción de Gracias

Hasta el 30 de noviembre de 2026, Walmart ofrece entrega exprés sin costo para la canasta navideña. Para acceder al beneficio, el pedido debe incluir al menos uno de los siguientes productos: sopa de champiñones Campbell’s, pavo Butterball o relleno Stove Top.

El monto mínimo de compra es de USD 35 y se aplica el código THANKFUL. La oferta no aplica en Alaska, Hawái, Oklahoma, Puerto Rico ni Wisconsin.

Walmart confirmó en su comunicado oficial que la canasta no requiere membresía y que no hay límite de unidades por cliente.