Estados Unidos

Miami-Dade revoca licencias comerciales a empresas por supuestos vínculos con el gobierno de Cuba

Autoridades de la Oficina del Recaudador de Impuestos impulsaron la cancelación de permisos a firmas que no respondieron a los requerimientos oficiales en una investigación que busca impedir actividades ilícitas

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Interior de un almacén mostrando estanterías llenas de cajas y productos embalados; dos hombres trabajan organizando carga, incluyendo sillas de oficina y mesas
Unas 50 empresas de Miami-Dade enfrentan investigación oficial y recibieron avisos de cumplimiento obligatorio por posibles violaciones a la ley de embargo comercial con Cuba (Univision 23)

La Oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade revocó licencias comerciales a varias compañías por no responder a requerimientos en el marco de una investigación por presuntas operaciones en violación de normativas federales que prohíben el comercio con el gobierno cubano.

Mediante esta medida, anunciada públicamente por el recaudador Dariel Fernández, se tiene como objetivo reforzar el cumplimiento legal en la región, según informó Telemundo 51.

En diciembre, empresas identificadas por las autoridades perdieron su Licencia Local de Impuestos Comerciales (Local Business Tax Receipt, LBTR) tras ignorar reiteradas solicitudes de información de la oficina fiscal, informó también NBC Miami.

Fernández comunicó que “el condado no permitirá que negocios operen fuera del marco de la ley”, citando la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Ordenanza 93-45 de Miami-Dade, que facultan a rechazar o quitar licencias a entidades que transgreden la legislación federal sobre relaciones comerciales con Cuba.

Vista frontal de un edificio moderno con grandes ventanales de vidrio azul y pilares beige, mostrando la entrada a la Oficina del Recaudador de Impuestos
La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade revocó licencias comerciales a empresas por presunto comercio ilegal con Cuba, en aplicación de normativas federales vigentes (Miami-Dade Tax Collector Office)

Actualmente, 50 empresas se encuentran bajo investigación y han recibido avisos de cumplimiento obligatorios. Dichos requerimientos exigen que los negocios aporten documentación que demuestre su derecho a operar en el condado.

Esta ronda de notificaciones es posterior a un periodo previo en que 75 negocios fueron contactados por las autoridades del condado para esclarecer posibles lazos con actividades prohibidas de exportación o intercambio con la isla caribeña, de acuerdo con Telemundo 51 y NBC Miami.

El proceso de revisión es continuo y podría ampliarse a más empresas en las próximas semanas, explicó Fernández. Operar sin la LBTR puede acarrear multas y sanciones de naturaleza penal, según el marco legal vigente.

Debido a esto, el funcionario advirtió que se mantendrá una política de igualdad en la aplicación de la ley “de manera consistente y sin excepciones”, con el objetivo de certificar que todas las compañías respeten los requisitos legales para su actividad comercial en el condado.

Durante la revisión administrativa, algunas compañías lograron acreditar que sus operaciones son legales o que no mantienen vínculos comerciales con Cuba. Otras, en cambio, no respondieron a los avisos y fueron sujetas a la revocación de sus permisos, según confirmaron fuentes oficiales.

Dariel Fernandez, un hombre en traje oscuro y corbata roja, camina sonriente por una oficina moderna con ventanillas de atención al público y clientes
El recaudador Dariel Fernández confirmó que operar sin la Licencia Local de Impuestos Comerciales puede acarrear sanciones legales y multas en el condado Miami-Dade (Miami-Dade Tax Collector Office)

Legislación y procedimiento en la revocación de licencias en Miami-Dade

Las medidas tomadas por la Oficina del Recaudador de Impuestos están fundamentadas en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y en la Ordenanza 93-45 de Miami-Dade, normas que autorizan la revocación o denegación de licencias comerciales para aquellas empresas que establezcan operaciones prohibidas con el gobierno cubano.

De este modo, la legislación busca bloquear cualquier contacto empresarial con la isla que contradiga la política federal de embargo.

Los avisos de cumplimiento enviados a las empresas investigadas son de carácter obligatorio. Solo presentando la documentación requerida pueden demostrar su elegibilidad para operar dentro del marco legal del condado. Mientras que las compañías que desatienden el requerimiento se exponen a sanciones económicas y la pérdida efectiva de su permiso comercial, situación ya concretada en el último trimestre de 2025.

Las autoridades realizaron una corrección a la lista de empresas afectadas, aclarando que R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC no mantiene “vínculo alguno con comercio ilegal con Cuba”, según un comunicado de la oficina del recaudador divulgado por medios locales.

La revisión administrativa en Miami-Dade puede extenderse a más empresas en próximas semanas, reforzando el control sobre la actividad comercial con la isla (REUTERS)
La revisión administrativa en Miami-Dade puede extenderse a más empresas en próximas semanas, reforzando el control sobre la actividad comercial con la isla (REUTERS)

Qué implica la revocación de licencias por comercio ilegal con Cuba

Las acciones encabezadas por Dariel Fernández suponen un dispositivo excepcional de vigilancia bajo el cual toda compañía con posibles nexos con Cuba queda sujeta a investigación y eventual sanción. Las multas, la rescisión de la LBTR y la exposición a procesos penales representan consecuencias directas para el empresariado local.

Hasta el momento, se mantienen vigentes los requerimientos para que las empresas impliquen su documentación. La lista total de negocios afectados podría aumentar conforme avanza la revisión.

El proceso pone de manifiesto las estrictas restricciones que rigen las relaciones comerciales entre empresas del sur de la Florida y el gobierno cubano, así como la capacidad de las autoridades de Miami-Dade para fiscalizar e imponer sanciones a quienes contravengan la normativa federal y local.

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