La aeronave accidentada despegó desde Nueva Orleans con destino a la ciudad de Fort Myers, Florida (Europa Press)

Guardar

Seis personas murieron, entre ellas dos niños de 8 y 10 años, tras la caída al mar de una avioneta Cessna 210 frente a la isla Horn, en Misisipi, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. El transporte ligero había partido de Nueva Orleans y tenía como destino Fort Myers, Florida.

La Guardia Costera informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) le notificó alrededor de las 15:45 del martes, hora local, que había perdido contacto con la aeronave. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 15:30, según la información preliminar de la FAA difundida por medios como CBS News.

PUBLICIDAD

Los registros de radar registraron un descenso de más de 3.000 metros por minuto antes del cese de la comunicación (FlightRadar)

Qué se sabe del accidente

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi encontraron los cuerpos de los cuatro adultos y los dos niños dentro del fuselaje, tras una búsqueda de unas cuatro horas.

La aeronave cayó a dos millas náuticas (3,7 kilómetros) al noreste de la isla Horn, en el golfo de México, entre esa formación y Pascagoula.

Datos de radar indicaron que la avioneta descendía a 10.000 pies por minuto, equivalentes a unos 3.050 metros por minuto, cuando se interrumpió la comunicación. La FAA situó inicialmente el accidente al suroeste de Pascagoula, mientras que la Guardia Costera precisó el punto de impacto al noreste de la isla Horn.

PUBLICIDAD

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron los cuerpos de las seis víctimas en el fuselaje (USCG)

Restos de la aeronave y equipos de emergencia

Durante las primeras horas de rastreo, los equipos localizaron la cabina del avión flotando, además de tres chalecos salvavidas y una balsa salvavidas. Las tareas incluyeron medios aéreos y marítimos de la Guardia Costera.

En la búsqueda participaron también efectivos de la Fuerza Aérea, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y equipos de emergencia de condados y ciudades de la zona. La isla Horn es una isla barrera de la costa del golfo de México, declarada área silvestre y accesible únicamente mediante embarcaciones privadas.

Una familia de regreso a Florida

Un hombre dijo a la cadena Fox 8 de Nueva Orleans que el avión era de su hijo y que la familia regresaba de un viaje de pesca en Venice, Luisiana, hacia el aeropuerto Page Field de Fort Myers. También afirmó que volaban cerca de la costa para evitar una tormenta en el golfo. Ese relato no fue confirmado por las autoridades.

PUBLICIDAD

La Guardia Costera aún no divulgó públicamente las identidades de las víctimas. El comandante Trevor Blount, coordinador de la misión de búsqueda y rescate, calificó el desenlace de “desgarrador” y expresó sus condolencias a los familiares. También destacó la coordinación entre las agencias que participaron en el operativo.

La Guardia Costera, la Fuerza Aérea y el FBI coordinaron el despliegue del operativo en las inmediaciones de la isla Horn (WLOX)

La NTSB encabezará la investigación sobre posibles causas del accidente

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan las causas de la caída, con la NTSB a cargo de la investigación.

El organismo deberá analizar los datos de radar, las condiciones meteorológicas, el estado de los restos y otros elementos disponibles para determinar qué ocurrió antes de que el avión cayera al golfo de México.

PUBLICIDAD