Estados Unidos

Nueva York: propietarios demandan para anular la congelación de alquileres promovida por Mamdani

La impugnación presentada en el Tribunal Supremo de Staten Island busca revertir el voto del organismo público Rent Guidelines Board (RGB) y sostiene que el proceso fue “arbitrario” e “influido” por el alcalde

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Panorámica de una ciudad con rascacielos y edificios diversos, con un retrato de un hombre en un círculo superpuesto en la esquina superior derecha
El Rent Guidelines Board votó 7 a 1 a favor de congelar los alquileres en contratos de uno y dos años desde el 1 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Un grupo de propietarios de Nueva York presentó una demanda para revertir la congelación de alquileres en aproximadamente un millón de viviendas reguladas aprobada por el Rent Guidelines Board (RGB) y promovida por el alcalde Zohran Mamdani como promesa de campaña. La acción judicial sostiene que la decisión fue “arbitraria” e “influida” por el funcionario.

Entre los abogados que representan a los demandantes figura Randy Mastro, ex fiscal federal y antiguo vicealcalde durante las administraciones de Eric Adams y Rudy Giuliani. Mastro trabajó además en causas de alta exposición pública, entre ellas la demanda de inversores afectados por la expropiación de YPF en Argentina.

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La demanda cuestiona la independencia del organismo que fijó la congelación

La junta que aprobó la medida, el Rent Guidelines Board (RGB), fue designada por Mamdani y votó por 7-1 a favor de congelar los alquileres en contratos de uno y dos años. La medida entrará en vigor para los contratos firmados a partir del 1 de octubre, precisó Politico.

Cinco entidades que poseen y administran ocho edificios de apartamentos regulados llevaron la impugnación al Tribunal Supremo de Staten Island. La demanda sostiene que el panel minimizó los costos de los propietarios y sobredimensionó los ingresos al seleccionar datos de manera “sesgada”.

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Según los datos revisados por la junta, los costos de los propietarios subieron 5,3% este año, pero también se examinaron cifras que mostraban que sus ingresos aumentaron 6,2%, de acuerdo con Politico.

El texto legal alega que “para cumplir con los deseos del alcalde, el RGB convirtió en una burla su mandato legal, recurriendo a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional. Y todo esto ocurre en medio de una inflación descontrolada y costos en aumento que los propietarios en dificultades tendrán que asumir para poder sobrevivir”.

La demanda contra la congelación de alquileres sostiene que la decisión del RGB fue arbitraria y estuvo influida por el alcalde Zohran Mamdani (Europa Press).
La demanda contra la congelación de alquileres sostiene que la decisión del RGB fue arbitraria y estuvo influida por el alcalde Zohran Mamdani (Europa Press).

Los propietarios no solo solicitan que se revierta la medida, sino que reclaman documentación y una audiencia sobre el proceso interno del RGB, al considerar que no actuó con independencia, indicó EFE. El documento afirma que Mamdani “hizo esfuerzos extraordinarios para llenar el RGB de fieles y luego gastó millones de los fondos de la ciudad para llenar las audiencias del RGB de activistas por los inquilinos”.

A su vez, cuestionan una sesión informativa especial de representantes del ayuntamiento ante la junta sobre “el verdadero costo de la vida en Nueva York”, en la que se “comprometió su independencia y no dejó dudas sobre lo que [Mamdani] esperaba de la supermayoría de su junta elegida a dedo”.

La presentación también menciona la salida de Christina Smyth, representante de los propietarios en la junta, poco antes de la votación de junio. En su carta de renuncia, Smyth aseveró que el organismo había cruzado una “línea legal”.

“Una junta que vota a favor de congelar los alquileres mientras ignora a sabiendas las pruebas de que los costos están aumentando y los ingresos están disminuyendo no está actuando dentro de esos límites”, escribió Smyth, citada por Politico.

Los propietarios reclamaron documentación y una audiencia sobre el proceso interno del RGB por presuntas dudas sobre la independencia del organismo (REUTERS/Jeenah Moon).
Los propietarios reclamaron documentación y una audiencia sobre el proceso interno del RGB por presuntas dudas sobre la independencia del organismo (REUTERS/Jeenah Moon).

El conflicto reabre una disputa histórica sobre los alquileres regulados

Los propietarios de viviendas reguladas han rechazado de manera habitual las congelaciones de alquiler. La última vez que se aprobó una medida de este tipo fue en 2016, durante la gestión del demócrata Bill de Blasio.

Por consiguiente, se impulsó una demanda en la que cuestionaban que el RGB tomara en cuenta la asequibilidad para los inquilinos, pero no tuvo éxito, según The Wall Street Journal, citado por EFE.

Asimismo, hubo otros litigios del sector inmobiliario para revertir decisiones anteriores de congelación e incluso para intentar desarmar por completo el sistema regulatorio de renta en Nueva York.

Esos recursos tampoco prosperaron, aunque los intereses de los propietarios sostienen que el endurecimiento del régimen regulatorio podría abrir más margen para futuras impugnaciones judiciales.

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