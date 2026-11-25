Martha Firestone Ford murió a los 101 años en su residencia de Grosse Pointe, Michigan (AP Foto/Paul Sancya, archivo)

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Martha Firestone Ford, heredera de la familia Firestone y expropietaria principal de los Detroit Lions, murió a los 101 años el martes 24 de noviembre en su casa de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia.

La dirigente mantuvo a la franquicia de la NFL bajo control de los Ford tras la muerte de su esposo, William Clay Ford Sr., y desde 2020 conservaba los cargos de propietaria y presidenta emérita.

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Los Detroit Lions comunicaron el fallecimiento y no informaron la causa de muerte. Ford, nieta de Harvey Firestone y esposa de un nieto de Henry Ford, unió en su trayectoria a dos de las familias más vinculadas con la industria automotriz estadounidense y a una organización que los Ford controlan desde 1963.

Martha Firestone Ford tomó el control de los Lions tras la muerte de su esposo

Martha Parke Firestone Ford asumió la participación de control del equipo en 2014, cuando murió William Clay Ford Sr., propietario de los Lions durante cinco décadas. Aunque tendía a evitar las entrevistas y las apariciones públicas, intervino de forma directa en decisiones que marcaron su período al frente de la franquicia.

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En noviembre de 2015, después de que Detroit perdiera siete de sus primeros ocho partidos, apartó al presidente Tom Lewand y al gerente general Martin Mayhew.

La dirigente asumió la participación de control de los Detroit Lions en 2014 tras la muerte de su esposo William Clay Ford Sr (David Reginek-Imagn Images)

En un mensaje a los aficionados, explicó que la búsqueda de sus reemplazantes debía apuntar a “construir un equipo de fútbol americano ganador de forma sostenida”.

La franquicia contrató posteriormente a Bob Quinn como gerente general y volvió a los playoffs en la temporada siguiente. Jim Caldwell, entonces entrenador del equipo, destacó que Ford seguía de cerca la actividad deportiva: asistía a prácticas y compartía tiempo con el plantel antes y después de los encuentros.

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Su hija, Sheila Ford Hamp, asumió en 2020 como propietaria principal y presidenta de los Lions. Martha Firestone Ford pasó entonces a ser propietaria y presidenta emérita, una función que mantuvo hasta su muerte. A comienzos de noviembre, con 101 años, había acompañado al equipo en el triunfo ante los Minnesota Vikings.

La familia Ford conserva a los Lions desde 1963 y el equipo aún no llegó al Super Bowl

Los Ford adquirieron a los Detroit Lions en 1963. Durante el mandato de Martha Firestone Ford, el club buscó revertir una historia reciente con pocos resultados en la postemporada: desde el título de la NFL de 1957, antes de la creación del Super Bowl, Detroit solo ganó partidos de playoffs en las temporadas de 1991 y 2023.

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La primera de esas victorias se produjo el 5 de enero de 1992, ante los Dallas Cowboys, durante la ronda divisional correspondiente a la campaña de 1991.

La franquicia nunca disputó un Super Bowl. Su última presencia en la final de conferencia llegó en la temporada 2023, cuando perdió ante los San Francisco 49ers en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional.

La empresaria respaldó proyectos de salud y educación en Detroit como el Henry Ford Maplegrove Center y la iniciativa Inspire Change (@Lions)

La noticia de su muerte se produjo dos días antes del partido de Acción de Gracias que los Lions jugarán ante los Chicago Bears en Ford Field. George McCaskey, presidente de los Bears, la describió como una “competidora feroz y querida amiga” y señaló que su recuerdo estará presente durante el encuentro.

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El matrimonio Firestone-Ford enlazó a dos familias de la industria automotriz

Nacida el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio, Martha Firestone Ford era nieta de Harvey Firestone, fundador de Firestone Tire and Rubber Co. Se graduó en Vassar College en 1946 y un año más tarde se casó con William Clay Ford Sr., nieto de Henry Ford, fundador de Ford Motor Co.

La relación entre ambas familias precedía al matrimonio. Harvey Firestone fue amigo cercano de Henry Ford y los neumáticos Firestone se utilizaron en los primeros Ford Modelo T. Los dos empresarios también realizaron viajes de campamento junto a Thomas Edison.

El vínculo comercial entre Ford y Bridgestone/Firestone terminó en 2001, en medio de una disputa por fallas mortales en neumáticos instalados en vehículos Ford Explorer. El hijo de Martha y William Clay Ford Sr., William Clay Ford Jr., es presidente ejecutivo de Ford Motor Company desde 1999.

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Ford tuvo cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos. En 2017, Forbes estimó su patrimonio en más de USD 1.400 millones.

La familia Ford mantiene el control de los Detroit Lions desde 1963 y la franquicia todavía no disputó ningún Super Bowl (David Reginek-Imagn Images)

Su trabajo comunitario se extendió a la salud, la educación y programas sociales en Detroit

Además de sus responsabilidades como propietaria, Martha Firestone Ford respaldó iniciativas sociales y sanitarias en Detroit. Colaboró en la creación de Detroit Lions Inspire Change, el programa de justicia social que la franquicia puso en marcha en 2019, y amplió la actividad de Detroit Lions Charities.

También fue fideicomisaria durante años de Henry Ford Health y participó en los directorios del Merrill Palmer Skillman Institute, University Liggett School, Children’s Home of Detroit y Edsel and Eleanor Ford House.

Junto con su esposo contribuyó a establecer Henry Ford Maplegrove Center, dedicado al tratamiento de personas con trastornos por consumo de sustancias en West Bloomfield.

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El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó que Ford “se preocupaba profundamente por su familia, los jugadores, los aficionados y Detroit”.

Barry Sanders, ex corredor y figura histórica de los Lions, la definió como “la definición de clase” y recordó el recibimiento que ella dio a su familia cuando Detroit lo seleccionó en el draft de 1989.

Los Lions la recordaron como una figura central de la comunidad de Detroit y de la familia propietaria. El equipo no anunció todavía información sobre ceremonias u homenajes públicos.