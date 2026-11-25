FOTO DE ARCHIVO-Una imagen fija extraída de un video publicado en las redes sociales el 17 de noviembre de 2026 muestra un petrolero en llamas en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán. REDES SOCIALES/VÍA REUTERS

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que tres buques chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz, entre ellos un buque transportador de gas natural licuado (GNL). Según sus comunicados, dos petroleros fueron alcanzados de madrugada y el gasero, por la tarde. Ninguno de los incidentes pudo verificarse de forma independiente.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza armada ideológica del régimen iraní, difundió en su portal Sepah News, portal oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán, un video que, según la institución, muestra el incendio del gasero.

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De acuerdo con la rama naval de la Guardia, los dos petroleros sufrieron explosiones e incendios en sus salas de máquinas frente a las costas sur y este del estrecho, cuando intentaban cruzar por una ruta que Teherán no autoriza. Sobre el gasero, el comunicado sostuvo que había apagado sus sistemas de localización y seguía un corredor que la Guardia califica de falso y atribuye a Estados Unidos e Israel. Ninguno de los textos identificó los barcos por nombre, bandera o armador, ni informó sobre víctimas.

La Marina regular, que depende del Ejército, informó por separado de otro petrolero incendiado el mismo día al este del paso. Desde el lunes, las fuerzas iraníes han anunciado al menos otros cinco buques alcanzados por minas.

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Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

El portavoz del Ejército, Mohammad Akraminia, aseguró que Irán desplegó sistemas nuevos para vigilar el estrecho y que los buques que no coordinaron su paso con sus fuerzas chocaron con minas en las últimas semanas.

Washington rechaza ese relato. El 28 de febrero, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que sus fuerzas habían limpiado de minas todas las rutas principales de tránsito reconocidas internacionalmente. Ante una denuncia similar de la Guardia en julio, el mando militar respondió en la red social X: “Como la mayoría de las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria, esto es falso”.

El estrecho, de unos 33 km de ancho en su punto más angosto, une el golfo Pérsico con el golfo de Omán y antes de la crisis canalizaba cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Tras la ofensiva aérea que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero, el régimen respondió con amenazas y ataques a barcos que casi paralizaron el tráfico y dispararon los precios de la energía. En abril, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes; lo levantó tras un memorando de entendimiento firmado en junio y lo restableció cuando ese acuerdo se rompió, en julio.

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Un mujer mira al mar en el paseo marítimo de la sureña ciudad de Bandar Abás, a orillas del estrecho de Ormuz. EFE/Jaime León

Los grandes bombardeos cesaron, pero la disputa se trasladó al control del paso. La Marina estadounidense escolta desde hace meses a buques civiles para recuperar el flujo de crudo y gas. La Guardia advirtió a las navieras que esa protección no las exime de sus reglas y que no deben apagar sus sistemas de seguimiento.

El tránsito vuelve a caer. Según datos de MarineTraffic, plataforma de seguimiento marítimo, los buques que entraron o salieron del Golfo pasaron de 226 en la semana del 1 al 7 de noviembre a 125 entre el 17 y el 23, un descenso superior al 40%. Antes de la ofensiva cruzaban entre 125 y 140 barcos por día.

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Teherán comunicó a Washington que no restablecerá la navegación normal hasta que Estados Unidos levante el bloqueo de sus puertos y ponga fin a la guerra “en todos los frentes”. A través de mediadores de Qatar, ofreció reabrir el estrecho dentro de las 48 horas posteriores al cumplimiento de esas condiciones. Las conversaciones no han dado resultados.

El barril de Brent, referencia en Europa, ronda los USD 90, lejos de los picos de marzo. El domingo 22 de noviembre, según MarineTraffic, solo un buque salió del Golfo por Ormuz y dos entraron.