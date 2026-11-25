El traspaso de activos incluyó tres refinerías europeas situadas en Bulgaria, Países Bajos y Rumania (REUTERS/Ramil Sitdikov/File Photo)

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El consorcio encabezado por Eldridge, la gestora del multimillonario estadounidense Todd Boehly, acordó la compra de Lukoil International, la cartera de activos energéticos fuera de Rusia de la petrolera rusa Lukoil, mediante un canje de acciones sujeto a la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La operación reunió a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), Catena Investment Holding, con sede en Emiratos Árabes Unidos, y el banco de inversión estadounidense Xtellus Partners. El grupo pactó la adquisición de la totalidad de Lukoil International GmbH, que comprende yacimientos de petróleo y gas, refinerías, oleoductos, negocios comerciales y estaciones de servicio en distintos mercados.

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La valoración de la cartera ronda los USD 16.000 millones, aunque puede variar según el precio del petróleo y la valoración final de los activos. Eldridge, que administra más de USD 75.000 millones, condujo las negociaciones durante más de un año.

El consorcio entregará acciones restringidas de Lukoil y de otras compañías rusas a cambio del 100 % de la filial internacional. Esa estructura evita un pago directo en efectivo a Rusia, debido a las sanciones que Washington impuso contra la petrolera en octubre de 2025.

Boehly resumió el mecanismo al afirmar: “Básicamente estamos intercambiando acciones que no valen nada para los estadounidenses por dinero que volverá a ellos”. Los títulos se depositarán en una cuenta de custodia en Emiratos Árabes Unidos y no pasarán directamente a Lukoil mientras continúen las restricciones.

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Todd Boehly es el propietario de la gestora Eldridge desde 2015 (Reuters)

El importe de la venta permanecerá bloqueado durante cinco años o hasta que Estados Unidos levante las sanciones. La DFC recibirá una participación accionaria sin costo inicial para los contribuyentes estadounidenses y obtendrá parte de las futuras ganancias después de que los inversores privados recuperen el capital aportado y el rendimiento pactado.

La agencia federal también ocupará un lugar en el órgano de gobierno de la empresa resultante, aunque las partes no informaron el porcentaje que controlará. “Trasladar activos estratégicos de infraestructura energética a manos estadounidenses o de socios aliados es una prioridad clave de la administración”, afirmó un funcionario de la DFC.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, deberá autorizar la transacción. El organismo revisará las condiciones financieras, regulatorias y de seguridad nacional antes de emitir una decisión sobre un acuerdo que involucró activos repartidos en numerosos países.

Boehly calculó que el cierre podría demorar hasta un año. Antes, el consorcio deberá completar la revisión de los bienes adquiridos, cumplir las condiciones acordadas y obtener las autorizaciones locales necesarias. El empresario adelantó que la compañía cambiará de nombre tras el cierre.

Lukoil International opera en once países y produce cerca de 350.000 barriles diarios de petróleo equivalente. Entre sus activos figuraron campos petroleros en Azerbaiyán y Kazajistán, situados en una ruta que conecta Asia Central con Europa sin atravesar territorio ruso ni iraní.

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El consorcio liderado por la firma Eldridge acordó la adquisición de Lukoil International mediante un canje de acciones (Reuters)

Además, la cartera incluye tres refinerías europeas: Burgas, en Bulgaria; Zeeland, en los Países Bajos; y Petrotel, en Rumania. Las instalaciones suman una capacidad de refinación cercana a 350.000 barriles por día, abastecen mercados del mar Negro, los Balcanes y el noroeste europeo, y suministran productos como diésel.

El paquete incorporó Litasco, el negocio internacional de comercialización de petróleo de Lukoil, y más de 2.000 estaciones de servicio en 16 países de Europa, América del Norte y Asia Central. La red contó con establecimientos en Estados Unidos, además de activos de distribución en varios países aliados de Washington.

(Con información de Europa Press y Reuters)