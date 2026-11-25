Los niños esperaban con ansias volver a ver a sus padres (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images)

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Rusia y Ucrania devolvieron a nueve niños separados de sus familias por la guerra en una gestión mediada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con la que el número de menores reunificados mediante estas gestiones llegó a 43, informó este miércoles la Casa Blanca.

Fue el séptimo operativo de este tipo impulsado por la primera dama. Las autoridades estadounidenses no difundieron identidades, edades, procedencias ni las circunstancias en que los nueve menores se separaron de sus familias, y tampoco precisaron cuántos procedieron de cada país.

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“La reunificación de nueve niños con sus familias ocurrió con la plena cooperación de los líderes rusos y ucranianos. Sigo decidida a continuar mi labor humanitaria y a lograr que las familias vuelvan a estar juntas”, declaró Melania Trump.

Además, la primera dama situó la actuación en favor de los menores dentro de la situación que dejó la guerra. “Los niños de esta región del mundo, como los niños de todas partes, no pueden entender por qué la geografía y los gobiernos los pusieron frente a los horrores de la guerra”, sostuvo en otra declaración.

Rusia y Ucrania devolvieron a nueve niños separados por la guerra con la mediación de Melania Trump (EFE/Emily Curiel)

El trabajo de Melania Trump en este asunto comenzó en agosto de 2025, cuando entregó al presidente ruso, Vladímir Putin, una carta en la que pidió paz para Ucrania durante una cumbre celebrada en Alaska. En octubre anunció que mantenía un canal directo de comunicación con los dirigentes de los dos países para impulsar la devolución de niños separados de sus parientes por la guerra.

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Como parte de esa agenda, ella presidió este año una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a los niños afectados por conflictos.

La nueva devolución se conoció después de una tregua humanitaria localizada que la primera dama negoció para Oleshki, una ciudad ocupada por Rusia en el sur de Ucrania, y otras zonas de la región de Jersón. El alto el fuego rigió durante seis días, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, en un frente dividido por la guerra.

Durante esa pausa, cerca de 800 personas salieron de Oleshki y las organizaciones de asistencia entregaron alimentos, agua potable, medicamentos y atención médica a quienes permanecieron en la zona.

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Personas desembarcaron de un avión que transporta alimentos para los residentes evacuados de Oleshki, ciudad ucraniana controlada por Rusia (Reuters)

La tregua en Jersón constituyó el cese temporal de hostilidades más relevante desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. A comienzos de este mes, la primera dama recibió en la Casa Blanca a funcionarios rusos y ucranianos para recordar ese acuerdo humanitario y la salida de civiles de la ciudad.

Tras aquella gestión, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, concedió a Melania Trump la Orden de la Princesa Olga en primer grado, una distinción estatal reservada para mujeres. La Casa Blanca indicó que la condecoración reconoció su participación en las tareas de evacuación y asistencia vinculadas a la tregua.

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(Con información de AP y EFE)