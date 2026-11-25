La nueva regulación prohíbe por completo el subsidio proporcional que antes recibían los hogares integrados por ciudadanos y personas sin estatus legal (REUTERS/Daniel Heuer).

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Una coalición de 21 estados y el gobernador de Pensilvania demandaron al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) para frenar una norma que eliminaría la ayuda federal de vivienda para las familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos miembros tienen ciudadanía o residencia legal y otros no.

La medida, que entrará en vigor el 14 de diciembre, exige que cada residente de una vivienda subsidiada demuestre ciudadanía o una condición migratoria admisible.

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La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, sostiene que el organismo no puede modificar por reglamento un esquema que el Congreso autorizó durante más de tres décadas. Entre los demandantes se encuentran California, Nueva York, Arizona y Massachusetts, informó Associated Press.

Horas después de esa acción, autoridades de vivienda pública y gobiernos locales de distintas zonas del país, incluidos el condado y la ciudad de Los Ángeles y su agencia de vivienda, promovieron otra demanda contra la regla. La organización sin fines de lucro Public Counsel había presentado un recurso similar la semana anterior, según Los Angeles Times.

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Una coalición de 21 estados y el gobernador de Pensilvania demandó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para frenar la exclusión de familias de estatus migratorio mixto (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo).

La norma impediría la asistencia a hogares con miembros no admisibles

Hasta ahora, los hogares con integrantes que tienen distintas situaciones migratorias podían acceder a una asistencia proporcional: los miembros que reúnen los requisitos recibían subsidio y la familia asumía una renta mayor por quienes no eran elegibles. La nueva disposición prohíbe por completo esa ayuda a las familias de estatus mixto.

La exigencia alcanzará tanto a las viviendas administradas por autoridades públicas como a quienes usan vales de alquiler en inmuebles privados. Los residentes tendrán hasta marzo para presentar la documentación requerida. Quienes no acrediten una condición migratoria admisible podrían ser desalojados, precisó Los Angeles Times.

La regla también dispone que las autoridades de vivienda pública y los arrendadores privados informen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre inquilinos que no completen la verificación.

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En una conferencia de prensa, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que la regla puede separar hogares o dejar sin vivienda a ciudadanos estadounidenses: “Ningún niño debería perder su casa por la situación migratoria de uno de sus padres”.

El funcionario calculó que la medida afectaría a unas 7.000 familias californianas y señaló que uno de cada cinco niños del estado integra un hogar de estatus mixto, recogió Associated Press.

El fiscal general de California Rob Bonta calculó que la medida impactará a unas 7.000 familias dentro de su jurisdicción (REUTERS/Nathan Frandino/File Photo).

Los demandantes advierten sobre desalojos y menos recursos para vivienda pública

De acuerdo con datos de HUD, citados por Los Angeles Times, una auditoría realizada este año junto con el DHS identificó cerca de 20.000 hogares de estatus mixto, integrados por 78.100 personas, que reciben asistencia federal de vivienda en todo el país.

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Los abogados de los estados y de los gobiernos locales argumentan que las familias expulsadas tendrían dificultades para conseguir otra vivienda por sus bajos ingresos y la escasez de alquileres accesibles. Las personas que viven en vivienda pública deben acreditar ingresos bajos y, por lo general, destinan como máximo el 30% de sus ingresos al alquiler.

La propia evaluación de HUD anticipó que muchas familias abandonarían las viviendas subsidiadas por temor a quedar separadas. El informe del organismo prevé que el efecto principal de la regulación será “reducir el número de hogares y miembros de la familia que reciben asistencia”.

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Al mismo tiempo, los letrados consideran que la norma también reduciría los ingresos de las autoridades de vivienda pública. Esas agencias tendrían que destinar más recursos a subsidiar los alquileres de inquilinos que acrediten un estatus migratorio elegible, lo que implicaría menos dinero disponible para sus programas.

La disposición exige a las autoridades de vivienda y arrendadores reportar al Departamento de Seguridad Nacional a quienes no completen la verificación (REUTERS/Kent Nishimura).

HUD dice que reasignará hasta USD 218 millones a personas en lista de espera

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, defendió la norma y aseguró que aplica plenamente la ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980.

“Esta norma garantiza que SOLO los ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos elegibles residirán en viviendas financiadas por el HUD”, señaló en una declaración enviada por correo electrónico a Associated Press.

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El funcionario estimó que el cambio permitirá reasignar hasta USD 218 millones a estadounidenses elegibles que permanecen en listas de espera.