El Departamento de Policía de Los Ángeles registró 47 tiroteos y 17 muertes durante 2025 (REUTERS/Aude Guerrucci)

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) registró 47 tiroteos policiales y 17 personas muertas en 2025, el mayor número de disparos atribuidos a una gran agencia policial de Estados Unidos ese año.

Los datos, contenidos en dos informes presentados ante la Comisión de Policía de Los Ángeles y citados por Los Angeles Times, también señalan un alza de los episodios en los que los agentes abrieron fuego contra personas desarmadas o que no llegaron a sacar un arma.

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La cifra coloca al LAPD por encima de los registros informados para otros departamentos de grandes ciudades. Chicago registró 45 casos, Houston 27 y Filadelfia 14, según Los Angeles Times.

El Departamento de Policía de Nueva York atiende entre tres y cuatro veces más llamadas de emergencia que el LAPD, de acuerdo con datos oficiales y análisis independientes, aunque no hay una cifra pública verificable que permita comparar sus tiroteos policiales de 2025.

El LAPD superó los registros informados en Chicago, Houston y Filadelfia

La cantidad de tiroteos del LAPD en 2025 superó los registros informados en Chicago, Houston y Filadelfia (REUTERS/David Swanson)

El contraste también se extiende al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, una fuerza de dimensión comparable que patrulla una población cercana a 3 millones de habitantes. Esa agencia informó 17 incidentes con disparos de sus agentes en 2025, frente a los 47 del LAPD.

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Los dos informes fueron entregados con demora a la Comisión de Policía de Los Ángeles, el organismo civil que supervisa al departamento.

El comisionado Jeff Skobin, quien había solicitado los datos en varias oportunidades, cuestionó el retraso y pidió que se explicara el aumento, dado que durante el mismo año bajaron las llamadas de emergencia, los ataques contra policías y las armas de fuego incautadas.

“Creo que esto merece algún tipo de explicación”, afirmó Skobin ante la comisión. Los informes anuales sobre uso de la fuerza solían presentarse durante el verano, según recordó el funcionario.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, atribuyó parte de la demora a una reducción de entre 700 y 800 empleados civiles respecto de años anteriores.

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“Parte de las tareas administrativas queda relegada frente a otras cosas”, explicó. McDonnell sostuvo además que los agentes reciben formación en desescalada y preservación de la vida, y que la fuerza letal solo debe emplearse cuando sea absolutamente necesaria.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reportó 17 incidentes con disparos frente a los 47 del LAPD (REUTERS/David Swanson)

Los disparos contra personas sin un arma extraída subieron de 13 a 22

El aumento de los tiroteos ocurrió mientras descendían algunos indicadores de violencia contra los agentes. Los ataques contra policías pasaron de 738 en 2024 a 710 en 2025, mientras que los agentes heridos por sospechosos durante incidentes con disparos bajaron de 11 a tres.

McDonnell sugirió que el incremento podía responder a una mayor cantidad de encuentros con sospechosos hostiles y armados. Sin embargo, los datos disponibles no muestran un aumento equivalente en todos los indicadores.

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El LAPD informó que en 2025 hubo 18 tiroteos en los que los sospechosos portaban armas de fuego, frente a 12 en 2024. La cantidad de sospechosos que dispararon contra policías u otras personas se mantuvo en niveles similares.

En cambio, los casos en que los agentes dispararon contra personas desarmadas o que no extrajeron un arma pasaron de 13 a 22 en un año.

Los tiroteos de la policía angelina descendieron casi un 50 % en el balance registrado hasta noviembre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Activistas calificaron al LAPD como el departamento policial “más mortífero del país”, una caracterización que los funcionarios rechazan al señalar que cientos de encuentros potencialmente peligrosos terminan sin uso de fuerza letal.

En 2026, los tiroteos del LAPD bajaron casi 50 % hasta el 24 de noviembre

La tendencia cambió en 2026. Hasta el martes 24 de noviembre, los agentes del LAPD habían intervenido en 19 tiroteos, casi un 50 % menos que en el mismo período de 2025. Siete de esos episodios terminaron con muertes.

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Los integrantes de la Comisión de Policía solicitaron al departamento información adicional para su próxima reunión, ya que varios datos requeridos no figuraban en los dos informes presentados.