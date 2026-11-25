Al menos 30 muertos en un incendio tras la explosión de un camión cisterna en El Cairo

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Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas en la carretera de circunvalación de Warraq, al norte de El Cairo, Egipto. El vehículo sufrió un accidente que derivó en un incendio propagado por la vía y que alcanzó a numerosos automóviles que circulaban por la zona en ese momento.

Al menos 30 muertos en un incendio tras la explosión de un camión cisterna en El Cairo

El balance, de carácter preliminar, fue difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto. Según detalló el organismo, 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales de la zona, entre ellos los centros Zayed, Al Wara e Imbaba, todos ubicados al oeste de la capital egipcia.

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Al menos 30 muertos en un incendio tras la explosión de un camión cisterna en El Cairo

El accidente se originó cuando un camión cisterna que transportaba bombonas de gas sufrió una avería en el sistema de dirección mientras circulaba por el túnel 10 del distrito de Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que conecta El Cairo con Guiza. A consecuencia de la falla, el conductor perdió el control del vehículo.

El camión se desvió de su trayectoria y colisionó contra la barrera de hormigón de la vía. El impacto provocó la explosión del vehículo y una gran llamarada que se propagó por la carretera, alcanzando a otros automóviles que transitaban por el lugar, de acuerdo con una fuente de seguridad consultada por la agencia EFE. El diario egipcio Al Ahram recogió una versión similar de los hechos, atribuida a las primeras pesquisas sobre el siniestro.

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Las autoridades continúan evaluando las consecuencias del accidente y todavía no han informado oficialmente de sus causas, mientras prosiguen las labores de atención a las víctimas y el seguimiento de los afectados.

El ministro de Salud egipcio, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq, y afirmó que su cartera coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

Al operativo de emergencia se sumaron, además de las 39 ambulancias desplegadas, personal de Protección Civil y de los cuerpos de Bomberos, que trabajaron en la zona del túnel para contener el incendio y asistir a los heridos trasladados a los hospitales de la capital.

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Los accidentes de tráfico constituyen un problema grave y recurrente en Egipto, vinculado a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos. El suceso registrado este miércoles en la gobernación de Guiza se suma a una larga lista de siniestros viales con víctimas múltiples en el país.

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