El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron tras una liquidación en el sector tecnológico, mientras el Promedio Industrial Dow Jones cerró con ganancias. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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El S&P 500 y el Nasdaq terminaron la jornada del miércoles en terreno negativo, arrastrados por una ola de ventas en el sector tecnológico vinculada a la inteligencia artificial que, en los primeros compases de la rueda, llegó a hundir al índice compuesto Nasdaq más de un 4,6% y al S&P 500 hasta un 3,2%. Las compras de oportunidad antes del feriado de Acción de Gracias permitieron recortar buena parte de esas pérdidas.

El Promedio Industrial Dow Jones, en cambio, cerró con una ganancia, favorecido por el desempeño de sectores no tecnológicos que compensaron parcialmente el retroceso de las firmas de semiconductores y software vinculadas a la inteligencia artificial.

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Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 18,01 puntos, o un 0,25%, hasta los 7.183,08 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió 154,10 puntos, equivalentes a un 0,65%, y cerró en 23.579,44 puntos. El Dow Jones subió 155,20 puntos, un 0,31%, hasta las 50.173,90 unidades.

El sector tecnológico lideró las caídas entre los once rubros del S&P 500, mientras que materiales e inmobiliario se ubicaron entre los de mejor desempeño. Pese al arrastre de las tecnológicas, cerca de tres cuartas partes de las acciones que componen el índice terminaron la sesión en alza.

El S&P 500 acumula una baja aproximada del 5,2% en lo que va de noviembre, luego de también haber perdido terreno en octubre y septiembre.

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El producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anual del 4,3% en el tercer trimestre. (REUTERS/Brendan McDermid)

El mercado bursátil estadounidense cerró el miércoles con pérdidas moderadas después de que una fuerte liquidación en acciones de inteligencia artificial, que había llegado a hundir al Nasdaq más de un 4% durante la mañana, perdiera fuerza a lo largo del día. Las compras de oportunidad antes del feriado de Acción de Gracias revirtieron buena parte de las caídas iniciales en los principales índices.

El volumen de operaciones se mantuvo por debajo del promedio habitual ante la proximidad del feriado. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves y operarán con horario reducido el viernes.

El impacto de Nvidia y las acciones vinculadas a la inteligencia artificial

Las acciones de Nvidia, el principal fabricante de chips para inteligencia artificial, llegaron a desplomarse más de un 9% durante la sesión antes de cerrar con una pérdida del 3,9%. La compañía atraviesa un mes agitado luego de que su director ejecutivo, Jensen Huang, renunciara a la presidencia ejecutiva a principios de noviembre, cargo al que el directorio de la empresa lo reincorporó el lunes.

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El índice de precios de gastos de consumo personal en Estados Unidos subió al 3,8% interanual durante octubre. (EFE/Sarah Yenesel)

El alivio inicial por el regreso de Huang, que había impulsado un repunte el lunes, se fue diluyendo ante las dudas sobre el gobierno corporativo de Nvidia y la influencia de un presidente de Estados Unidos que posee millones de dólares en acciones de la compañía.

Otras tecnológicas también sufrieron fuertes caídas intradía antes de moderar sus pérdidas: Broadcom, que había retrocedido más de un 6%, cerró con una baja de apenas 0,1%, mientras que Microsoft recortó una caída de más del 3% para terminar con un descenso del 1,2%.

No todas las firmas del sector cerraron en rojo. Meta avanzó 3,4% y Salesforce ganó 2%. Anthropic, que había abierto en baja, revirtió la tendencia y cerró con un alza del 1,1%, aunque sus acciones acumulan una caída de aproximadamente 28% desde que llegaron a cotizar en 115 dólares el día de su salida a bolsa.

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Las acciones de Nvidia cerraron con una baja del 3,9% tras la reincorporación de Jensen Huang a la presidencia ejecutiva. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Inflación, aranceles y crecimiento económico en Estados Unidos

Un reporte sobre inflación divulgado el miércoles profundizó las preocupaciones de los inversores. El índice de precios de gastos de consumo personal, la medida preferida de la Reserva Federal, mostró que los precios subieron a un ritmo del 3,8% interanual en octubre, tras un incremento del 3,6% en septiembre, muy por encima de la meta del 2% fijada por el banco central.

Ese dato alimenta las expectativas de que la Reserva Federal eleve su tasa de interés de referencia en su reunión de política monetaria de diciembre para intentar contener la inflación.

La economía estadounidense, no obstante, mostró resiliencia: el gobierno informó que el producto interno bruto creció a una tasa anual del 4,3% en el tercer trimestre, revisada al alza y la más rápida en tres años. Gran parte de ese gasto proviene de las grandes tecnológicas que construyen infraestructura de inteligencia artificial y de los hogares de mayores ingresos, mientras que hay señales de que los estadounidenses de menores recursos recurren cada vez más al crédito para sostener su consumo.

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A la presión inflacionaria se sumó el conflicto comercial impulsado por el presidente Donald Trump, quien planea elevar los aranceles a China, la Unión Europea y otros socios comerciales después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles más amplios establecidos el año pasado. Las empresas tienden a trasladar parte del costo de los aranceles a los consumidores, un factor que había impulsado el descontento que llevó a los votantes a entregarle a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

Petróleo, bonos y mercados internacionales

El precio del petróleo Brent, referencia internacional, subió 3,5% hasta cerrar en USD 94,61 el barril, impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y su efecto sobre el suministro mundial de crudo. El valor del barril ha oscilado entre USD 72 y USD 114 desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero. Las empresas energéticas registraron en general ganancias en la jornada, entre ellas Chevron, que avanzó 1,1%.

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En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años bajó a 4,87% desde el 4,91% registrado al cierre del martes.

Los mercados cayeron de forma generalizada en Europa y Asia. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó 6,2%, arrastrado por bajas de 9,9% en Samsung Electronics y de 11,1% en SK Hynix. El Nikkei 225 de Japón retrocedió 2,8%, mientras que SoftBank Group, inversor de OpenAI, se hundió 14,8%.

Los mercados financieros de Estados Unidos permanecerán cerrados el jueves por el feriado de Acción de Gracias. El viernes, la bolsa cerrará a las 13.00 hora del Este y el mercado de bonos lo hará a las 14.00 hora del Este.

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