Una cámara de seguridad doméstica registró el momento en que una avioneta Beech A36 Bonanza cayó en una zona residencial de Louisville, Kentucky. La aeronave sufrió una falla de motor cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Bowman Field. Las imágenes captan la nube de humo y polvo provocada tras el impacto cerca de las viviendas. Dos ocupantes resultaron gravemente heridos tras el siniestro (Google Nets/X)

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Una avioneta Beech A36 Bonanza cayó el martes en un barrio residencial de Louisville, Kentucky, cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto Bowman Field tras una falla de motor. El piloto y su acompañante quedaron gravemente heridos, según informó el Departamento de Bomberos local.

Un mensaje por radio antes del impacto

Natalie Chaudoin, vocera de la Autoridad del Aeropuerto Regional de Louisville, indicó que la aeronave se aproximaba a la pista 6 hacia las 14:45 (hora del Este). No llegó: terminó en el patio de una casa de la cuadra 2300 de Emerson Avenue, en el barrio Strathmoor Village, a unos 800 metros (0,5 millas) de la cabecera de la pista.

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Las grabaciones del control de tránsito aéreo, difundidas por la cadena WHAS11, muestran que el piloto avisó de una “falla de motor”. Minutos después dijo: “No voy a llegar al campo. Si voy a caer sobre las casas, trataré de evitar lo que pueda”.

Los dos ocupantes fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Louisville. Según las autoridades, uno tiene lesiones que ponen en riesgo su vida y el otro sufrió heridas graves. Un perro que viajaba a bordo estaba a salvo y quedó al cuidado de los servicios municipales de animales.

Una tragedia que se evitó por metros

Una avioneta Beech A36 Bonanza cayó en el patio de una casa en Strathmoor Village a poca distancia del aeropuerto Bowman Field (ABC 7 Chicago)

El alcalde Craig Greenberg afirmó que ninguna vivienda resultó afectada. La avioneta rozó árboles antes de tocar tierra. Matthew Wheatley, dueño del patio donde cayó, dijo a WLKY que él y su esposa estaban en el trabajo y sus hijos en la escuela: “Nos alegra no haber estado en casa”.

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El congresista Morgan McGarvey, que vive en la zona, dijo a Spectrum News 1 que las calles son angostas y que la aeronave pudo haber terminado “en la sala de alguien”, lo que habría hecho el desenlace mucho peor.

Según los datos de vuelo publicados por WHAS11 y confirmados por Fire Engineering, el avión, propiedad de la empresa Avan LLC, había salido a la 1:11 de la tarde del aeropuerto municipal de Lansing, en Illinois, rumbo al de Fernandina Beach, en Florida. No estaba basado en Bowman Field.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) enviaron investigadores al lugar para determinar la causa. El capitán Jelen Greene, del Departamento de Bomberos de Louisville, precisó que el cuerpo coordina con organismos locales, estatales y federales.

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Bowman Field, el aeropuerto más antiguo en operación continua del país

Bowman Field opera como una terminal de aviación general que descongestiona el Aeropuerto Internacional de Louisville (ABC 7 Chicago)

Bowman Field no es un aeropuerto comercial: es un aeródromo de aviación general —es decir, destinado a vuelos privados, de instrucción y chárter, no a aerolíneas de pasajeros— que funciona como aeropuerto de alivio para el Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali (SDF), el principal terminal de la ciudad. Esa división permite que las aeronaves más pequeñas operen separadas del tráfico comercial.

Inaugurado en 1919 en el sureste de Louisville, es uno de los aeródromos en funcionamiento continuo más antiguos del país. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el aeropuerto más activo de Estados Unidos y sirvió como base de entrenamiento de pilotos de planeadores de combate y enfermeras de evacuación aérea. En 1957 la FAA lo reconoció como el aeropuerto de aviación general más concurrido de la nación.

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Su ubicación, rodeada de barrios residenciales, ha sido históricamente un punto de tensión: los vecinos conviven con el ruido y la circulación de aeronaves por encima de sus casas, una realidad que el martes quedó expuesta cuando la Beech A36 Bonanza no alcanzó la pista y cayó en Strathmoor Village.