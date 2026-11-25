El vicepresidente JD Vance aseguró que Jensen Huang no enfrenta investigaciones oficiales y desestimó las acusaciones basadas en fuentes anónimas. (REUTERS/Kylie Cooper)

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, salió en defensa de Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de NVIDIA, y aseguró que el empresario no está bajo investigación, pese a las acusaciones relacionadas con sus vínculos personales con una mujer sospechada de colaborar con los servicios de inteligencia de China. El funcionario cuestionó la falta de pruebas detrás de las versiones que desencadenaron el escándalo y destacó que la compañía ocupa un lugar central en la estrategia de Washington para conservar su ventaja tecnológica frente a Beijing.

Durante una intervención pública, Vance sostuvo que el Gobierno recibió garantías de que Huang no enfrenta ninguna pesquisa y cuestionó que se pretenda establecer responsabilidades a partir de información atribuida a fuentes reservadas.

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“No juzgamos a las personas en el tribunal de la opinión pública. No las juzgamos sobre la base de artículos con fuentes anónimas. Las juzgamos a partir de pruebas”, afirmó.

El vicepresidente insistió en que las denuncias conocidas hasta ahora no están respaldadas por elementos concretos que permitan sostener las acusaciones. “Toda la causa contra Jensen se basó en una información procedente de fuentes anónimas”, señaló. También rechazó que una persona pueda perder su posición profesional por señalamientos que, según su interpretación, no fueron demostrados.

Washington considera que los procesadores de inteligencia artificial de NVIDIA son esenciales para mantener la ventaja tecnológica frente a China.

Vance vinculó la situación del empresario con los intereses estratégicos estadounidenses en el desarrollo de semiconductores. NVIDIA es uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores especializados en inteligencia artificial (IA), una tecnología que se convirtió en un área de competencia entre Estados Unidos y China por sus aplicaciones económicas, industriales y militares.

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En ese contexto, el funcionario destacó que los productos de la compañía son fundamentales para mantener la capacidad estadounidense de competir con el gigante asiático. Sin embargo, aclaró que Washington mantiene como prioridad impedir que los componentes más avanzados terminen en manos de actores que puedan utilizarlos contra sus intereses.

“Realmente nos importa garantizar que esos chips no caigan en las manos equivocadas”, explicó. Según Vance, el episodio también representa una oportunidad para que NVIDIA refuerce sus mecanismos de cumplimiento de las restricciones comerciales estadounidenses. Aseguró que Huang se tomará esa responsabilidad “muy en serio”.

Jensen Huang pidió disculpas

La defensa del vicepresidente se produjo después de que el empresario reconociera ante sus empleados que había cometido infracciones al código de conducta de la compañía. Durante una reunión interna celebrada el martes, Huang admitió que tomó decisiones equivocadas y expresó su arrepentimiento por haber incumplido disposiciones que él mismo había establecido para regular el comportamiento dentro de la organización.

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Jensen Huang reconoció ante los empleados de NVIDIA que cometió errores e infringió las normas del código de conducta interno. (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

El ejecutivo describió sus actuaciones como “unos errores terribles” y reconoció las consecuencias personales y profesionales del episodio. También manifestó que no considera que su posición al frente de NVIDIA lo coloque por encima de las normas internas o de la ley. En el encuentro, que se extendió aproximadamente durante una hora, abordó las razones que habían motivado su salida temporal de la dirección.

Huang también habló del impacto que la controversia tuvo sobre su familia y reveló que comenzó a recibir asistencia terapéutica diaria durante 90 minutos. Al referirse a la posibilidad de perdonar las faltas cometidas, planteó que esa decisión depende de las circunstancias: “A veces, es apropiado perdonar. A veces no lo es”.

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El escándalo había provocado su alejamiento de los cargos de presidente y consejero delegado el 12 de noviembre. Las acusaciones estaban relacionadas con su vínculo extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva de una empresa con sede en Singapur que mantiene relaciones comerciales con Nvidia y que fue señalada como una posible colaboradora de Beijing. Las sospechas sobre esa conexión abrieron interrogantes acerca de los riesgos que podría representar para la seguridad nacional estadounidense.

El lunes, el empresario regresó a las oficinas centrales de Nvidia, en California, y fue recibido con una ovación de los trabajadores. Su reincorporación contó además con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien consideró que su regreso era adecuado para proteger el futuro de la compañía y de la economía estadounidense.

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La polémica se originó por el vínculo extramatrimonial de Jensen Huang con una empresaria señalada por posibles nexos con Beijing. (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Trump también reconoció haber intervenido en el proceso que permitió su restitución. Su respaldo se produjo en un momento en que Washington busca limitar el acceso chino a los semiconductores de mayor capacidad, considerados esenciales para entrenar y desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

La controversia tendrá ahora una instancia institucional en el Congreso. Huang tiene previsto comparecer el 1 de diciembre ante la Cámara de Representantes y dos días después ante el Senado para responder preguntas sobre las posibles implicaciones de sus relaciones personales para la seguridad nacional.

Las audiencias permitirán a los legisladores examinar los mecanismos de protección de información sensible, los controles internos de Nvidia y los eventuales riesgos derivados de sus relaciones comerciales internacionales.

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