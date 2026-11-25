El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a la Knéset —el parlamento de Israel— en Jerusalén, el 25 de noviembre de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

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El tribunal que juzga a Benjamin Netanyahu por corrupción recomendó este miércoles a la Fiscalía israelí que retire el caso 4000, el único en el que el primer ministro en funciones está acusado de soborno. Los tres magistrados del Tribunal de Distrito de Jerusalén pidieron además revisar el caso 2000 y buscar un acuerdo que cierre el caso 1000.

Horas después, Netanyahu exigió desde la Knesset (el Parlamento) el fin inmediato del proceso. “Diez años de terrible sufrimiento para mí y para mi familia”, dijo en una declaración televisada, en la que calificó las causas de fabricadas. También comparó la actuación de la judicatura con la del régimen iraní.

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La presidenta del tribunal, Rivka Friedman-Feldman, sostuvo que el supuesto intercambio de favores del caso 4000 descansa sobre todo en una reunión en la que Netanyahu habría dado instrucciones, y que el testimonio de su ex subordinado Shlomo Filber no permite fijar hechos con solidez. “Las posibilidades de condena son lo bastante bajas como para justificar que se reconsidere”, afirmó, según el diario Globes.

La Fiscalía sostiene que Netanyahu, cuando era también ministro de Comunicaciones, favoreció con decisiones regulatorias a Bezeq, la principal empresa de telecomunicaciones del país. A cambio habría obtenido una cobertura amable en Walla, el portal de Shaul Elovitch, entonces accionista de control de Bezeq. Ambos niegan el pacto.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd, el mayor grupo de telecomunicaciones del país, se observa en el exterior de su sede en Holon, Israel, el 23 de octubre de 2022. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo

Sobre el caso 2000, la jueza fue más directa. “Dudamos de que la acusación constituya un delito”, dijo. La causa examina conversaciones grabadas entre Netanyahu y Arnon Mozes, editor de Yediot Aharonot, sobre una cobertura favorable a cambio de una ley que limitara la circulación del gratuito Israel Hayom, su competidor.

Los jueces no expresaron dudas comparables sobre el caso 1000, en el que Netanyahu y su esposa, Sara, habrían recibido puros, champán y joyas por unos USD 200.000 del productor Arnon Milchan y del empresario australiano James Packer. Una condena con la calificación de vileza moral apartaría a Netanyahu de la vida pública durante siete años. Ehud Olmert, primer ministro entre 2006 y 2009, pasó 16 meses en prisión por soborno y obstrucción a la justicia.

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La fiscal general, Gali Baharav-Miara, acudió a la vista por orden expresa de los jueces, algo inusual. Dijo que el juicio solo puede terminar con una sentencia o con “un acuerdo adecuado que refleje la naturaleza de la conducta y las pruebas”. El abogado defensor, Amit Hadad, respondió que la mediación debe hacerse “aquí, en el tribunal, no con el presidente”.

“Ha llegado el momento de poner fin a un juicio que estaba viciado desde el principio”, escribió en X el ministro de Defensa, Israel Katz.

Netanyahu fue imputado en noviembre de 2019 y es el primer jefe de Gobierno israelí juzgado mientras ejerce el cargo. Estos mismos jueces ya sugirieron retirar el cargo de soborno en junio de 2023 y en junio de 2026; la Fiscalía lo mantuvo. En noviembre de 2025, Netanyahu pidió el indulto al presidente Isaac Herzog tras la presión pública de Donald Trump. Herzog congeló la solicitud en abril y pidió a las partes que negociaran.

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El proceso coincide ahora con su pelea por el poder. En las elecciones del 27 de octubre, el bloque de Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños, ocho menos de los necesarios para gobernar. Herzog encargó formar Gobierno a Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor y líder de Yashar, cuyo plazo vence el 6 de diciembre. Fuera del cargo, Netanyahu perdería su principal baza para negociar su salida judicial.

El juicio sigue este jueves con la declaración, como testigo de la defensa, de Avichai Mandelblit, el fiscal general que firmó en 2019 la acusación contra Netanyahu.