Feid sobre una carroza durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en las calles de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Feid es el único colombiano confirmado en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que este año celebra su edición número 100 con un recorrido por las calles de Nueva York el próximo 26 de noviembre de 2026.

La participación del artista paisa fue confirmada por medios como Billboard y fue destacada por publicaciones especializadas como The Hype Magazine, destacando una vez más el talento colombiano a nivel internacional y posicionando la carrera del intérprete de Verano rosa en el mundo.

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Feid estará en un float del desfile centenario

El reguetonero nacido en Medellín actuará sobre uno de los 28 floats del recorrido, que se extiende a lo largo de 4 kilómetros (2,5 millas) desde el Upper West Side de Manhattan hasta la tienda insignia de Macy’s en Herald Square.

Feid será el único colombiano en el evento, pero no el único latino en el desfile de Acción de Gracias. REUTERS/Caroline Brehman

El evento comenzará a las 8:30 a. m. hora del Este y se transmitirá en vivo por NBC y Telemundo, con transmisión simultánea en la plataforma Peacock. Una versión en español del desfile será conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow para Telemundo.

Según The Hype Magazine, la presencia de Feid no está enmarcada como un segmento especial de representación latina, sino que forma parte del lineup general del evento, en igualdad de condiciones con el resto de los artistas. El medio señaló que esta inclusión refleja el lugar que ocupa actualmente la música latina dentro del entretenimiento popular en Estados Unidos.

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El lineup no incluye otros artistas colombianos

La lista completa de artistas confirmados para actuar en floats —publicada por Billboard, USA Today y SeatGeek, entre otros medios— no registra ningún otro intérprete de Colombia. El único otro artista latino anunciado es Anthony Ramos, actor y cantante de origen puertorriqueño conocido por su participación en los musicales Hamilton e In the Heights.

El paisa se ha convertido en uno de los artistas más aclamados de la comunidad latina en los Estados Unidos. (@feid/IG)

El resto del elenco de floats incluye a Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, DEVO, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, Jimmy Fallon & The Roots, JoJo, Wyclef Jean, Queen Latifah, Natalie Merchant, Jamie Miller, Ryan Peter Murphy, Leslie Odom Jr., Keke Palmer, RIIZE y Smash Mouth. Las actuaciones estelares en Herald Square estarán a cargo de Megan Moroney y Teddy Swims.

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La edición 100 del desfile rompe récords en globos y participantes

Esta entrega centenaria del desfile contaría con un récord de 100 elementos inflables en el aire —entre globos, balloonicles y otros formatos—, incluyendo nuevas incorporaciones como Bluey, Hello Kitty Big Apple, el Aprendiz de Brujo Mickey Mouse y Buckaroo Bob el Minion. En total, participarán más de 11.000 voluntarios y artistas, distribuidos en 28 floats y agrupaciones musicales provenientes de distintos estados del país.

La programación contempla además un tributo a la fallecida estrella de la música country Dolly Parton, encabezado por la actriz de Broadway Megan Hilty, y una actuación especial de EJAE, la cantante que presta su voz a Rumi en la película KPop Demon Hunters. Por primera vez en el formato del desfile, nueve producciones de Broadway se unirán en una celebración conjunta de diez minutos titulada All-Star Broadway Thanksgiving Day Celebration.

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“Chorrito pa las ánimas” suena en Vice City: Feid también está en GTA VI

GTA VI suma música colombiana: Feid y Kali Uchis tienen presencia en el juego (Imagen ilustrativa - Visuales IA Infobae - Rockstar Games)

La visibilidad internacional del artista paisa no se limita al desfile de Macy’s. El 19 de noviembre, Rockstar Games lanzó Grand Theft Auto VI (GTA VI) —trece años después de la entrega anterior— e incluyó a Feid en la programación musical del videojuego.

Su canción Chorrito pa las ánimas, publicada en 2022 como parte del álbum Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum, quedó incorporada a Cocoteo FM, una de las emisoras virtuales que los jugadores pueden sintonizar mientras recorren las calles de Vice City y el estado ficticio de Leonida.

Los créditos musicales publicados por Rockstar identifican a Feid —cuyo nombre es Salomón Villada Hoyos— como uno de los compositores del tema, junto a Alejandro Ramírez Suárez y Esteban Higuita Estrada. Universal Music Enterprises figura en los registros correspondientes a los derechos de la grabación.

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