Las renovaciones del programa DACA tardan cerca de siete meses según las estimaciones del USCIS (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

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Las renovaciones del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) tardan hoy cerca de siete meses, según estimaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y algunos beneficiarios ya perdieron su permiso de trabajo mientras esperan.

El DACA —creado en 2012 durante la administración Obama— otorga protección temporal contra la deportación y autorización para trabajar a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. La protección se renueva cada dos años, y cada trámite cuesta alrededor de USD 600.

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El caso de Ángel: protección vencida el Día de Acción de Gracias

Ángel, nombre de pila con el que WUSF identificó a un beneficiario de Hillsborough, llegó de México a los seis años. Su renovación lleva seis meses pendiente y su protección vence el día de Acción de Gracias. Recién graduado de Ingeniería Informática en la Universidad de Florida, no sabe si podrá aceptar una oferta de empleo. “Me preocupa que me deporten y no tenga ninguna protección”, dijo.

El USCIS recomienda presentar la renovación entre 120 y 150 días antes del vencimiento. Con una espera de siete meses, quien sigue esa pauta igual queda sin cobertura durante semanas. En años anteriores, la espera oscilaba entre dos semanas y dos meses.

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Renovaciones pendientes cuadruplicadas y 436.350 beneficiarios activos

Un análisis de CBS News publicado en octubre, basado en datos del USCIS, halló que los beneficiarios activos bajaron 14%, a 436.350, entre septiembre de 2025 y el 30 de junio. Las renovaciones pendientes se cuadruplicaron y superaron las 125.000. La tasa de rechazo apenas subió a 1,1%: en general, los trámites no se niegan, se demoran. El USCIS atribuyó la situación a un “renovado énfasis” en la verificación de antecedentes y en la revisión de cuentas en redes sociales en busca de contenido “antiestadounidense”.

Javier Diego Jacinto, de 27 años, esperó más de nueve meses; su permiso venció a fines de marzo y perdió su puesto de subdirector escolar en Los Ángeles. “Sentí que me quitaron la dignidad y el valor”, dijo en declaraciones a CBS News. “En cuanto venció esa tarjeta, fue como si se cerraran todas las puertas”, agregó.

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Pérdida de seguro médico, vivienda y posgrado

Las solicitudes pendientes de DACA superaron las 125.000 tras la intensificación en la revisión de antecedentes y redes sociales (Jacquelyn Martin / AP Foto)

Perder el DACA no implica solo quedar sin trabajo. Quienes atraviesan el limbo también pierden el seguro médico, no pueden cobrar el seguro de desempleo y, en algunos casos, resignan acceso a la vivienda. Berenice, quien llegó a los dos años, perdió su empleo, su lugar en un posgrado y a la abuela que la crió en apenas nueve meses. “Tuve que frenar mi duelo”, dijo a KCRA. Su solicitud fue aprobada en mayo, más de cinco meses después de presentarla.

Dos organizaciones demandan al Gobierno federal por las demoras

En mayo de 2026, el Immigration Institute of the Bay Area (IIBA) y el East Bay Sanctuary Covenant (EBSC) presentaron una solicitud de acceso a la información pública para obtener datos sobre los cambios internos que explican las demoras.

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Ante la falta de respuesta del Gobierno, ambas organizaciones demandaron a las agencias federales con representación del Justice Action Center (JAC). Hillary Li, asesora del JAC, apuntó la pregunta central: “¿Qué cambió y por qué los beneficiarios enfrentan demoras crecientes pese a haber cumplido con todo lo que el Gobierno les exigió?”.

La Ley del Sueño y la Promesa Americana, a un voto de forzar su debate

En julio, la congresista Sylvia Garcia lanzó una petición parlamentaria para forzar una votación sobre la Ley del Sueño y la Promesa Americana, que abriría un camino a la ciudadanía para los “Dreamers”. Al 29 de octubre, contaba con 217 firmas de las 218 necesarias.

Una orden judicial de un tribunal federal de Texas impide el procesamiento de nuevas solicitudes de DACA desde 2021 (EFE/EPA/Michael Reynolds)

Solo se procesan renovaciones —no solicitudes nuevas—, por una orden judicial de un tribunal federal de Texas vigente desde 2021. Pese al apoyo histórico del DACA en la opinión pública, el programa sigue sin respaldo legislativo que garantice su continuidad.

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