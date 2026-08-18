La advertencia de una mujer que perdió parte de una pierna tras infectarse con la bacteria “come carne”

Genevieve Gallagher contrajo Vibrio vulnificus en julio de 2025 tras entrar al mar con un corte en la pierna durante un paseo en barco en Pensacola (Captura de video)

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El aumento de casos de Vibrio vulnificus, más conocida como la bacteria “come carne”, en Florida durante 2026 volvió a poner bajo atención pública el riesgo de las infecciones graves asociadas a este microorganismo marino. En ese contexto reapareció el testimonio de Genevieve Gallagher, una mujer de Pensacola que contrajo la infección en julio de 2025 tras entrar al agua con un corte en una pierna durante un paseo en barco con su familia.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud de Florida citados por medios locales, en lo que va de 2026 se registraron 15 casos de Vibrio vulnificus en ese estado. Las autoridades también notificaron la muerte de un residente del condado de Marion, de entre 60 y 64 años, y la de un residente del condado de Brevard, de entre 10 y 14 años. Ese repunte devolvió actualidad a una historia que, aunque ocurrió el año pasado, volvió a circular por su valor como advertencia sanitaria.

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Según informó Fox 35 en agosto de este año, Gallagher contó que la infección se desencadenó después de una jornada recreativa en el agua durante el verano. En esa entrevista, relató que su cuadro se agravó en poco tiempo y que debió ser sometida a una cirugía de urgencia. “Fui llevada de nuevo para una cirugía inmediata, donde mi cuerpo comenzó a colapsar”, dijo al canal.

El Departamento de Salud de Florida notificó en 2026 dos muertes vinculadas a Vibrio vulnificus en los condados de Marion y Brevard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gallagher agregó que sufrió sepsis, que varios órganos dejaron de funcionar con normalidad, permaneció intubada durante 6 días y que estuvo cerca de morir. Más tarde, al recuperar la conciencia, advirtió la magnitud de las secuelas físicas. “Me desperté y gran parte de la parte baja de mi pierna ya no estaba”, afirmó. Según detalló Fox 35, perdió una porción importante de la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

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Qué es Vibrio vulnificus y cómo se contagia

La bacteria Vibrio vulnificus vive de forma natural en aguas costeras cálidas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). El organismo sanitario explica que la mayoría de los contagios ocurre por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, en especial ostras. También puede ingresar al cuerpo por cortes, raspaduras, tatuajes recientes o perforaciones expuestas al agua salada o salobre.

Ese mecanismo ayuda a entender el caso de Gallagher. La infección no estuvo asociada a alimentos, sino al contacto entre el agua y una lesión en la piel. Los CDC señalan que el cuadro puede comenzar con fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque en ciertos pacientes deriva en infecciones profundas de piel y tejidos blandos de evolución acelerada.

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Los CDC explican que Vibrio vulnificus vive en aguas costeras cálidas y se transmite por mariscos crudos o por heridas expuestas al agua salada o salobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa capacidad de destrucción tisular, en la difusión pública suele hablarse de una bacteria carnívora. La expresión no corresponde a una denominación médica formal, pero alude a la necrosis que puede producir alrededor del punto de entrada. En los cuadros más severos, el tratamiento exige retirar tejido dañado y puede terminar en amputaciones o en secuelas permanentes.

La advertencia de la sobreviviente

En esas entrevistas, Gallagher centró su mensaje en la prevención. Ante Fox 35, advirtió sobre el peligro de entrar al agua con lesiones pequeñas que muchas veces pasan inadvertidas. “Si tienes cualquier corte abierto, aunque sea una picadura de mosquito que te rascaste, no te afeites la noche anterior a meterte al agua”, sostuvo.

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La referencia al afeitado apunta a las microlesiones que puede dejar la depilación con hoja, una práctica habitual antes de una salida a la playa o de una jornada náutica. Para Gallagher, esas marcas también pueden facilitar el ingreso de bacterias presentes en ambientes marinos. “Es muy serio y puedes contraerla. No tomes ese riesgo con tu vida”, afirmó en la misma entrevista.

La bacteria come carne puede causar necrosis, infecciones profundas de piel y tejidos blandos, amputaciones y secuelas permanentes en los casos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer volvió sobre el tema en otra declaración difundida por KKTV. Allí describió el impacto físico y emocional que arrastra desde aquel episodio y resumió su advertencia con una frase: “Un día de playa no vale la pena”.

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Cómo prevenir la infección

Las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato ante dolor intenso, inflamación, enrojecimiento o fiebre después del contacto con agua costera, sobre todo si hubo una herida previa.

En Florida, donde los organismos de salud siguen de cerca la evolución de los casos durante 2026, el testimonio de Genevieve Gallagher volvió a circular como advertencia pública frente al repunte detectado este año.