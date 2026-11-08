Detienen a un hombre por acoso fuera de la casa de LeBron James en Los Ángeles: decía ser su hijo

Un hombre fue detenido en los exteriores de la propiedad del astro de la NBA, acusado de felony stalking, y aseguró ser hijo del jugador. Ninguna autoridad avaló el vínculo (Bill Streicher-Imagn Images)

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La residencia del astro del básquet LeBron James en Los Ángeles fue escenario de un episodio de acoso (stalking) que encendió las alarmas de su equipo de seguridad privada.

Un hombre de identidad desconocida fue arrestado el viernes por la noche en los exteriores de la propiedad, en el exclusivo barrio de Brentwood, tras ser detectado por las cámaras de vigilancia.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) procesó al sospechoso bajo cargos de felony stalking, un delito de categoría superior en el sistema judicial de California. A diferencia del acoso simple, esta figura penal puede derivar en prisión efectiva de hasta cuatro años y la imposición de órdenes de alejamiento permanentes.

Al momento del arresto, el hombre aseguró ante los policías ser hijo del jugador, de acuerdo con NBC Los Ángeles. Ningún organismo oficial avaló esa afirmación.

La mansión de Brentwood, en el oeste de Los Ángeles, fue adquirida por el jugador en 2018, cuando fichó con los Lakers. Allí sigue viviendo su familia (Google Earth)

Cómo actuaron la seguridad privada y la policía esa noche

Los agentes del LAPD llegaron al lugar a las 9:39 p.m. del viernes. La llamada inicial había sido registrada como un posible robo, aunque los cargos que finalmente se aplicaron fueron los de acoso.

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La oficial Norma Eisenman, de la División de Relaciones con los Medios del LAPD, confirmó la cuadra exacta donde ocurrió el arresto —el bloque 500 de North Tigertail Road—, que coincide con la dirección donde los registros públicos ubican una vivienda adquirida por James antes de que firmara con los Los Angeles Lakers en 2018, franquicia con la que militó hasta junio de 2026, tal y como precisó The Athletic.

Según informó NBC News, los agentes localizaron al hombre en el exterior de la propiedad; la información difundida hasta ahora no indica que haya ingresado al interior de la casa.

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James militó en los Lakers durante ocho temporadas antes de firmar con los 76ers en julio. Su familia permanece en Los Ángeles mientras él cumple la campaña entre Filadelfia y Nueva York (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

La situación del jugador fuera de Los Ángeles en ese momento

El basquetbolista no se encontraba en su residencia al momento del arresto. James, de 41 años, se incorporó a los Philadelphia 76ers en el receso de temporada en lo que constituye su 24.ª campaña en la NBA.

Su familia optó por no trasladarse con él cuando firmó el contrato en julio, por lo que la residencia de Brentwood continúa siendo el hogar principal del núcleo familiar, mientras James alterna entre Filadelfia y Nueva York durante la temporada, afirmó The Athletic.

El viernes estaba en Cleveland, Ohio, donde los 76ers cayeron 119 a 95 ante los Cleveland Cavaliers —otro de sus exequipos— en un partido de la NBA Cup, precisó CBS Sports.

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Los representantes de James declinaron hacer comentarios, según confirmaron ESPN y The Athletic.

Mientras el sospechoso era detenido en Los Ángeles, James jugaba a más de 3.000 kilómetros de distancia. Filadelfia perdió esa noche por 24 puntos ante Cleveland (Ken Blaze-Imagn Images)

Qué sigue ahora en el proceso judicial contra el detenido

El LAPD confirmó el arresto a varios medios, aunque se negó a precisar que el hecho había ocurrido específicamente en la casa de James. La confirmación de la dirección llegó de forma indirecta, a través del contraste con los registros de propiedad pública.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles tiene previsto revisar el expediente para determinar si presenta cargos formales contra el sospechoso, de acuerdo con Fox LA.

Las autoridades tampoco precisaron cuánto tiempo permaneció el detenido en la propiedad ni si existieron contactos previos con el jugador.