Carriles inundados en la I-95 y autos varados tras las fuertes lluvias que azotan el sur de Florida (CBS News)

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Las lluvias torrenciales que cayeron la noche del martes sobre el sur de Florida provocaron inundaciones repentinas en Broward y Miami-Dade, con vehículos varados, estacionamientos anegados y tramos de la autopista Interestatal 95 cubiertos de agua. CBS News Miami informó que la intensidad de las precipitaciones llegó a unos 76 milímetros por hora en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico emitió una advertencia por inundación repentina para el sur del condado de Broward, vigente al menos hasta las 23:30 del martes 17 de noviembre. Las autoridades recomendaron a los conductores no intentar atravesar calles ni estacionamientos inundados, ante el riesgo de que los vehículos queden detenidos o sean arrastrados por la corriente.

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Tamarac acumuló más de 76 milímetros de lluvia durante el martes

Las lluvias en el sur de Florida alcanzaron una intensidad de 76 milímetros por hora en sectores de Broward y Miami-Dade (Captura de video)

La ciudad de Tamarac, en el condado de Broward, registró más de 76 milímetros de lluvia a lo largo de la jornada, de acuerdo con los datos recogidos por CBS News Miami. La acumulación dejó sectores urbanos con grandes extensiones de agua estancada y complicó la circulación vehicular durante la noche.

En la intersección de Northwest 84th Terrace y Commercial Boulevard, el nivel del agua cubrió parte de la calzada y dificultó distinguir los límites entre la calle y las aceras cercanas. Imágenes difundidas por el medio mostraron a automovilistas avanzando con precaución por Commercial Boulevard, donde los vehículos generaban oleajes al atravesar las zonas más anegadas.

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La lluvia también afectó a Margate, otra ciudad de Broward. Durante la tarde, una conductora quedó varada cuando su automóvil se detuvo en medio del agua sobre Atlantic Boulevard. Otros conductores colaboraron para empujar el vehículo fuera de la vía mientras la mujer aguardaba la llegada de una grúa, señaló la cobertura televisiva.

La inundación alcanzó un tramo de la Interestatal 95 cerca de Miami Gardens

La acumulación de agua cubrió carriles de la autopista Interestatal 95 cerca de la salida hacia Miami Gardens Drive (Captura de video)

El temporal se extendió hacia el noreste del condado de Miami-Dade, donde las precipitaciones anegaron vías principales y zonas comerciales. Cerca de las 20:40, un equipo de CBS News Miami encontró visibilidad reducida y agua acumulada en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95, aproximadamente 1,6 kilómetros antes de la salida de Miami Gardens Drive.

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La situación complicó el desplazamiento de los automovilistas y del propio equipo periodístico. El medio aseguró que el agua cubría parte de la autopista en ese punto, mientras continuaban las lluvias intensas sobre el área metropolitana de Miami.

Los inconvenientes se concentraron también en estacionamientos de comercios. En una plaza comercial del noreste de Miami-Dade, personas que salían de un gimnasio encontraron sus vehículos rodeados por agua. Algunos conductores tuvieron que empujar sus autos para intentar sacarlos del lugar, mientras otros resolvieron dejar sus vehículos allí durante la noche para evitar atravesar áreas inundadas.

Usuarios de un gimnasio buscaron una salida segura entre vehículos detenidos

Entre las personas afectadas estuvo Manuela Campos, quien salió del gimnasio junto a una amiga y se encontró con el estacionamiento inundado. “En este momento tenemos mucho miedo. No sabemos si debemos esperar o qué deberíamos hacer”, afirmó Campos ante las cámaras de CBS News Miami.

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Varios usuarios se quitaron los zapatos para caminar por el agua, que en algunos puntos alcanzaba entre los tobillos y las pantorrillas. Un hombre identificado como Bladwslaw, que dijo haberse mudado recientemente desde Ucrania, relató su sorpresa al encontrarse con el anegamiento repentino.

“Es una locura. Nunca me había ocurrido algo así en Ucrania, así que me sorprende”, aseguró el hombre, mientras se dirigía a su automóvil sin calzado, según el reporte.

Campos y su amiga aguardaron unos minutos antes de intentar salir del estacionamiento. Cuando decidieron retirarse, consultaron al equipo de televisión sobre una ruta que evitara los sectores con mayor cantidad de agua. El grupo les indicó un camino alternativo, informó el canal.

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Las autoridades insistieron en que los automovilistas deben evitar conducir sobre calles inundadas, incluso cuando la profundidad del agua parezca baja. La advertencia respondía a la persistencia de las precipitaciones y a la posibilidad de nuevos anegamientos durante la madrugada, de acuerdo con la información difundida por CBS News Miami.