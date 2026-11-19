La Junta Escolar de Miami-Dade suspendió las clases y las actividades del distrito ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en el sur de Florida (REUTERS/Lucy Nicholson)

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Las autoridades escolares de Miami-Dade resolvieron cerrar todos los colegios públicos y suspender las operaciones del distrito este jueves 19 de noviembre ante la previsión de nuevas lluvias intensas e inundaciones en el sur de Florida. La decisión alcanzará a estudiantes, familias y personal de uno de los sistemas educativos más grandes de Estados Unidos.

La medida fue aprobada por la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade durante una reunión celebrada el miércoles por la tarde, después de varias horas de precipitaciones que anegaron caminos, dejaron vehículos varados y afectaron distintos vecindarios, informó CBS Miami.

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El cierre tiene carácter preventivo. El distrito busca evitar desplazamientos en condiciones peligrosas mientras continúa una vigilancia por inundaciones hasta la noche del jueves. El equipo meteorológico de la emisora anticipó que aún podrían caer entre 50 y 100 milímetros adicionales de lluvia, con acumulados superiores en zonas donde se repitan las tormentas.

Miami Gardens acumuló más de 150 milímetros de lluvia en 24 horas

El agua ingresó en sectores de viviendas en Coconut Cay luego de acumularse más de 150 milímetros de lluvia en Miami Gardens (X/@tropicalupdate)

Las precipitaciones tuvieron consecuencias en varias comunidades de Miami-Dade, aunque los daños más amplios se concentraron en el condado vecino de Broward. En Miami Gardens, por ejemplo, se registraron más de 150 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, de acuerdo con el reporte de CBS Miami.

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En el vecindario Coconut Cay, residentes relataron que el agua ingresó en garajes, rodeó automóviles y alcanzó sectores de algunas viviendas. Las lluvias se intensificaron durante la noche y tomaron por sorpresa a parte de los vecinos, señaló el medio local.

También se informaron inundaciones en Miami Beach. Imágenes y videos divulgados el miércoles por la tarde mostraron acumulaciones de agua en tramos de la calle 11, en South Beach. Las autoridades recomendaron a la población no circular en vehículos por calles inundadas y permanecer atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas.

El distrito escolar no precisó cuándo retomará las clases, aunque pidió a las familias que consulten sus canales oficiales para conocer futuras actualizaciones. La suspensión abarca tanto los establecimientos escolares como las operaciones administrativas de la entidad.

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Broward mantendrá sus escuelas cerradas por segundo día seguido

El distrito de escuelas públicas del condado de Broward extendió la suspensión de actividades lectivas por segundo día consecutivo (AP Foto/Wilfredo Lee)

El impacto de las tormentas también obligó a Broward County Public Schools a mantener cerradas sus escuelas y oficinas distritales este jueves. Será el segundo día consecutivo sin clases en ese condado, donde la inundación afectó instalaciones educativas y complicó el funcionamiento del transporte escolar.

El superintendente de las escuelas públicas de Broward, Howard Hepburn, afirmó que dos depósitos de autobuses quedaron inaccesibles por el agua, entre ellos el Central West Depot, situado cerca de Nova High School. El problema afecta a una red que presta servicio a miles de estudiantes.

“Tendremos que esperar a que el agua baje y solucionar los problemas para volver a operar plenamente lo antes posible”, aseguró Hepburn en declaraciones recogidas por CBS Miami.

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El funcionario indicó que algunos de los establecimientos más afectados se ubican en las zonas de Davie y Hollywood, cerca de la Universidad Nova Southeastern. En esos lugares se acumularon grandes volúmenes de agua en los predios escolares, lo que impidió garantizar el funcionamiento habitual de las actividades académicas y del traslado de alumnos.

Plantación recibió casi 300 milímetros de precipitaciones

Los registros más altos de lluvia se produjeron en el condado de Broward. Cerca de Plantation se acumularon casi 300 milímetros de agua en 24 horas, mientras que Hollywood recibió entre 200 y 250 milímetros. En Fort Lauderdale, la precipitación rondó los 180 milímetros, detalló la emisora.

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La emergencia llevó a la emisión de declaraciones de emergencia, cierres de carreteras y evacuaciones en varias comunidades de Broward. Las autoridades continúan evaluando las zonas comprometidas mientras esperan que las lluvias pierdan intensidad.

El pronóstico citado por CBS Miami contempla tormentas aisladas durante el jueves, aunque con precipitaciones menos extendidas que las de la jornada anterior. Las condiciones comenzarían a mejorar el viernes y durante el fin de semana, una evolución que será determinante para la reapertura de las escuelas y la normalización del tránsito en el sur de Florida.