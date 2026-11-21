Un tribunal de Misuri aprobó el acuerdo de USD 7.250 millones entre Bayer y los demandantes por el herbicida Roundup. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Un tribunal de Misuri aprobó el acuerdo de USD 7.250 millones entre Bayer y decenas de miles de demandantes que atribuyen al herbicida Roundup —cuyo principio activo es el glifosato— el desarrollo de linfoma no Hodgkin. La decisión, dictada el viernes 20 de noviembre de 2026 por el juez Timothy Boyer de un tribunal estatal de San Luis, pone fin a una de las disputas legales más extensas y costosas de la historia corporativa reciente en Estados Unidos.

La resolución, que según Reuters Boyer calificó de “justa, razonable y adecuada”, llega cinco meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara la capacidad de los demandantes para litigar en tribunales estatales. Ese fallo —que revocó una compensación de USD 1,25 millones a un ciudadano de Misuri— determinó que las leyes federales de regulación de pesticidas impiden los reclamos por falta de advertencia en etiquetas bajo la legislación estatal, lo que redujo drásticamente las opciones legales disponibles para quienes ya habían iniciado acciones judiciales.

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El acuerdo Bayer-Roundup prevé pagos de hasta USD 165.000 por caso de cáncer

Bayer distribuirá los USD 7.250 millones a lo largo de los próximos 21 años, según informó The New York Times. Cada persona que demuestre haber desarrollado linfoma no Hodgkin tras el uso del desmalezante recibirá entre USD 10.000 y USD 165.000, según el grado de avance de la enfermedad, la edad del demandante al momento del diagnóstico y el tipo de exposición al producto —doméstica o laboral—. El acuerdo también contempla USD 600 millones en honorarios para los abogados de los demandantes, de acuerdo con KUTV.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la normativa federal sobre pesticidas impide los reclamos estatales por falta de advertencias en etiquetas. (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

Boyer describió las compensaciones como “justas y adecuadas” y señaló que el acuerdo se ubica “entre los más grandes en la historia de los acuerdos de clase en litigios de daños personales masivos”, según reprodujo The New York Times.

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Al pronunciarse, el magistrado también rechazó los argumentos de quienes se opusieron al acuerdo por considerar que los montos individuales resultaban insuficientes en comparación con lo que recibieron víctimas que ya habían negociado acuerdos previos, e indicó que una demora en los pagos podría afectar a personas cuyo diagnóstico era terminal.

Cerca de 65 mil reclamos en Estados Unidos por el uso de Roundup con glifosato

El acuerdo apunta a cerrar prácticamente todos los reclamos actuales y futuros vinculados al producto en territorio estadounidense. Según Reuters, Bayer enfrentaba alrededor de 65 mil demandas en tribunales estatales y federales de personas que señalan haber desarrollado cáncer tras el contacto con Roundup, ya sea en el hogar o en el trabajo. El acuerdo, anunciado en febrero de este año, fue diseñado para abarcar tanto a los afectados actuales como a quienes reciban un diagnóstico en el futuro, según KUTV.

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Christopher Seeger, uno de los principales abogados de los demandantes, afirmó en un comunicado recogido por Reuters que “la aprobación final entrega una compensación garantizada a las víctimas que esperaron más de una década por justicia” y que el fallo de la Corte Suprema había reducido considerablemente las posibilidades de los afectados de continuar con sus reclamos en sede judicial.

El acuerdo excluye un grupo de aproximadamente 200 causas que siguen activas en la justicia federal, donde Bayer indicó que cuenta con defensas sólidas tras el pronunciamiento del máximo tribunal.

Bayer niega que el glifosato cause cáncer, pero las agencias regulatorias discrepan

La empresa alemana ha sostenido de forma consistente que Roundup y su principio activo, el glifosato, son seguros, y que décadas de estudios científicos respaldan esa posición. Bill Anderson, director ejecutivo de Bayer, describió la aprobación judicial como “un hito decisivo en la estrategia de la compañía para mitigar los riesgos del litigio por Roundup”, tanto el pendiente como el futuro, según declaraciones recogidas por Reuters y The New York Times.

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Bayer enfrentó cerca de 65 mil demandas en cortes estadounidenses por la exposición doméstica y laboral al desmalezante. (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

Sin embargo, la evaluación científica del glifosato es motivo de controversia entre organismos internacionales. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente carcinogénico”, mientras que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos sostiene que no es probable que cause cáncer cuando se utiliza según las instrucciones del fabricante, de acuerdo con KUTV.

El acuerdo puede ser apelado; la decisión judicial aún no es definitiva

La aprobación del acuerdo no cierra definitivamente el caso. Según KUTV, la decisión del juez Boyer puede ser objeto de apelación, por lo que su vigencia plena depende de que no prospere ningún recurso en instancias superiores.

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El historial litigioso de Bayer con Roundup es extenso. La compañía adquirió Monsanto —fabricante original del herbicida, que lo introdujo en 1974— por USD 63.000 millones en 2018 y, con esa operación, heredó una cartera de demandas que deterioró su cotización bursátil. Reuters señala que las acciones de la compañía registraban una caída del 46% desde la adquisición, aunque ese porcentaje corresponde a una medición puntual citada por la agencia y no necesariamente al desplome total acumulado hasta la fecha.

En 2020, la empresa había alcanzado un acuerdo por USD 10.900 millones para resolver la mayor parte de los litigios de la época, pero un intento posterior de cerrar los reclamos futuros con un fondo de USD 1.250 millones no obtuvo aval judicial, lo que derivó en la negociación del acuerdo ahora aprobado.

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