Estados Unidos

El acusado de provocar el trágico incendio de Los Ángeles regresa a juicio federal

La selección del jurado comenzó este lunes para determinar la responsabilidad de Jonathan Rinderknecht, detenido desde octubre de 2025 por el siniestro que dejó 12 muertos y miles de viviendas destruidas por el fuego en Pacific Palisades

El segundo juicio federal contra Jonathan Rinderknecht comenzó en Los Ángeles con una acusación revisada de dos cargos penales (Department of Justice/Handout via REUTERS)
El segundo juicio federal contra Jonathan Rinderknecht comenzó en Los Ángeles con una acusación revisada de dos cargos penales (Department of Justice/Handout via REUTERS)
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Jonathan Rinderknecht vuelve a sentarse ante un tribunal federal en Los Ángeles acusado de haber iniciado deliberadamente el incendio que devastó Pacific Palisades en enero de 2025, mató a 12 personas y destruyó miles de hogares en uno de los siniestros más destructivos de la historia de California.

La selección del jurado para el segundo proceso contra el ex conductor de Uber de 30 años arrancó este lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

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El primer juicio, que se extendió durante tres semanas, concluyó en junio pasado con un jurado dividido —10 votos a favor de la absolución, 2 a favor de la condena— sin lograr un veredicto unánime en ninguno de los tres cargos, lo que llevó a la jueza Anne Hwang a declarar un juicio nulo.

La jueza Anne Hwang declaró la nulidad del primer proceso tras la falta de un veredicto unánime en el jurado (AP foto/Jae C. Hong)
La jueza Anne Hwang declaró la nulidad del primer proceso tras la falta de un veredicto unánime en el jurado (AP foto/Jae C. Hong)

Los cargos se redujeron, pero el núcleo de la acusación se mantiene intacto

En el marco del nuevo proceso, los fiscales presentaron una acusación formal revisada que elimina uno de los tres cargos originales y modifica los dos restantes. Rinderknecht ahora enfrenta dos imputaciones federales: destrucción de propiedad mediante incendio y piromanía que afecta propiedad utilizada en el comercio interestatal.

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De ser declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión, cinco menos que el máximo previsto en la acusación original.

Además, el primer cargo del nuevo expediente se circunscribe exclusivamente al incendio Lachman —el fuego inicial que se habría originado la madrugada del 1º de enero de 2025— en lugar de abarcar también el incendio de Palisades propiamente dicho, como ocurría en la acusación previa.

La fiscalía sostiene que el fuego inicial continuó bajo las raíces hasta que los vientos de Santa Ana lo reactivaron el 7 de enero (REUTERS/Mona Edwards)
La fiscalía sostiene que el fuego inicial continuó bajo las raíces hasta que los vientos de Santa Ana lo reactivaron el 7 de enero (REUTERS/Mona Edwards)

La fiscalía sostiene que el primer incendio y el de Palisades son el mismo evento

Según la teoría de los fiscales, Rinderknecht encendió vegetación en una zona remota adyacente al barrio Summit de Pacific Palisades, en las montañas de Santa Mónica, cerca de la medianoche del 31 de diciembre de 2024.

Ese fuego —apodado incendio Lachman, por la calle cercana al sendero Skull Rock— fue controlado por los bomberos el 2 de enero, pero continuó ardiendo bajo la superficie, en las raíces de la vegetación densa, hasta que los vientos de Santa Ana del 7 de enero lo revivieron y lo convirtieron en el incendio de Palisades.

La fiscalía caracterizó al acusado como un hombre solitario y resentido, movido por el desprecio hacia los ricos. Como parte de las pruebas, sostuvo que mientras realizaba la llamada al 911 para reportar el fuego —algo que el propio Rinderknecht admite haber hecho—, también consultó a ChatGPT desde su teléfono si alguien podía ser considerado responsable de iniciar un incendio “por sus cigarrillos”. La aplicación respondió que sí.

Además, meses antes del siniestro, el acusado le había pedido al mismo sistema de inteligencia artificial que generara imágenes distópicas de una ciudad en llamas mientras la clase adinerada observaba impasible.

Grabaciones de cámaras de seguridad y datos de geolocalización del celular del acusado, según la fiscalía, lo ubican como la única persona presente en las inmediaciones del nacimiento del incendio Lachman.

El incendio de Pacific Palisades provocó doce muertes y destruyó cerca de 6.500 estructuras en California (Foto AP/Etienne Laurent)
El incendio de Pacific Palisades provocó doce muertes y destruyó cerca de 6.500 estructuras en California (Foto AP/Etienne Laurent)

La defensa insiste en que no hay prueba física que lo vincule al fuego

El abogado defensor Steven Haney rechazó en el primer juicio que existiera evidencia material que conectara a su cliente con el inicio del incendio. Sostuvo que las llamas iniciales pudieron haber sido causadas por los fuegos artificiales del Año Nuevo y que el incendio de Palisades fue un evento distinto, posiblemente provocado por otra persona.

En cuanto a las imágenes generadas con inteligencia artificial, la defensa argumentó en presentaciones recientes ante el tribunal que se trata de producciones de un programa informático y no de declaraciones del acusado, y que su valor como prueba de intención es escaso frente al potencial efecto emocional que podrían generar en un jurado que juzga un caso vinculado precisamente a un incendio de esas características.

Haney también sugirió que su cliente estaba siendo “convertido en chivo expiatorio por las fallas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en la contención del incendio Lachman. La jueza Hwang accedió, de manera provisional, a una solicitud de la fiscalía para que los nuevos jurados no consideren la actuación del departamento durante el segundo juicio.

El abogado defensor Steven Haney planteó que los fuegos artificiales de Año Nuevo pudieron causar las llamas iniciales (REUTERS/Joseph Campbell)
El abogado defensor Steven Haney planteó que los fuegos artificiales de Año Nuevo pudieron causar las llamas iniciales (REUTERS/Joseph Campbell)

El incendio de Palisades forma parte de una catástrofe dual que marcó a Los Ángeles

El siniestro que se le imputa a Rinderknecht arrasó 23.448 acres (cerca de 94,9 kilómetros cuadrados), destruyó aproximadamente 6.500 estructuras entre Pacific Palisades y Malibú, y provocó pérdidas estimadas en USD 150.000 millones.

Ocurrió de forma simultánea con el incendio de Eaton Canyon, que estalló a unos 48 kilómetros al este y mató a 19 personas en la ciudad de Altadena. Ese segundo incendio fue atribuido posteriormente por los investigadores a chispas emanadas de una torre de transmisión eléctrica.

El siniestro simultáneo de Eaton Canyon dejó 19 víctimas mortales en Altadena por chispas de una torre de transmisión eléctrica (Foto AP/Ethan Swope)
El siniestro simultáneo de Eaton Canyon dejó 19 víctimas mortales en Altadena por chispas de una torre de transmisión eléctrica (Foto AP/Ethan Swope)

Ambos siniestros combinados constituyen la mayor catástrofe por incendios forestales en la historia del condado de Los Ángeles, superando las 29 muertes registradas en el incendio de Griffith Park en 1933.

Rinderknecht es el único imputado en conexión con los dos incendios del 7 de enero. Permaneció en libertad hasta su arresto en Florida en octubre de 2025, y desde entonces se encuentra en custodia federal.

Tres jueces distintos consideraron que representa un peligro para la comunidad; entre los elementos que fundamentaron esa determinación figuran el hallazgo de un arma de fuego oculta en un osito de peluche infantil y amenazas de quemar la casa de su hermana.

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