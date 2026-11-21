El Chapo Isidro es ubicado como el líder del cártel de Guasave (Anayeli Tapia/infobae)

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, fue reportada la noche del viernes 20 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa. La captura del presunto líder del Cártel de Guasave ocurrió en medio de una jornada de violencia que incluyó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y sobrevuelos de helicópteros militares.

De acuerdo con información publicada por periodistas especializados en seguridad, se difundieron las versiones sobre el arresto del narcotraficante, considerado uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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Por su parte, fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad confirmaron la detención, atribuida a elementos del Ejército mexicano.

Sin embargo, hasta las primeras horas de este sábado 21 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa únicamente había confirmado una agresión contra personal federal y el despliegue de un operativo para recuperar el control de las vialidades. No se había difundido un comunicado oficial detallado sobre la captura.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y de qué organización criminal es líder?

El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 y es identificado por las autoridades estadounidenses como el presunto dirigente de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, conocida también como Cártel de Guasave.

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Su trayectoria dentro del narcotráfico está relacionada con los hermanos Beltrán Leyva, organización a la que perteneció antes de consolidar su propia estructura criminal.

Meza Flores fue considerado uno de los hombres cercanos a Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’, detenido en enero de 2008. Después de la captura de este último, su hermano Arturo Beltrán Leyva habría impulsado a ‘El Chapo Isidro’ para mantener el control de territorios estratégicos en el norte de Sinaloa.

Con el debilitamiento de los principales dirigentes de esa organización, Meza Flores incrementó su influencia y desarrolló una estructura criminal con presencia en Sinaloa y el sur de Sonora.

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Su grupo también es identificado como Los Mazatlecos y mantiene una presencia histórica en la región de Guasave y Los Mochis. Las disputas por el control de rutas y territorios lo colocaron en confrontación con otras organizaciones y facciones del narcotráfico, particularmente grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa.

La relación de ‘El Chapo Isidro’ con La Mayiza

El el juego entre Venados y Algodoneros fue interrumpido ante los hechos de violencia registrados este 20 de noviembre de 2026. (RS)

En los últimos años, la organización encabezada por Meza Flores habría aprovechado los conflictos internos del Cártel de Sinaloa para fortalecer su posición en el noroeste del país.

El debilitamiento de las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, enfrentadas desde la ruptura entre las familias Guzmán y Zambada en septiembre de 2024, abrió oportunidades para que el grupo de ‘El Chapo Isidro’ ampliara su influencia.

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En ese contexto, se reportaron acercamientos y alianzas con Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, identificado como uno de los principales dirigentes de La Mayiza.

Esta reconfiguración del mapa criminal convirtió a Meza Flores en una figura relevante dentro de las disputas por el control del tráfico de drogas en Sinaloa y sus alrededores.

¿Por qué el FBI buscaba a ‘El Chapo Isidro’?

(Foto: FBI)

La relevancia de Fausto Isidro Meza Flores también se explica por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos.

El 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, convirtiéndolo en uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses.

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El organismo lo señala por presuntamente encabezar una organización dedicada a producir, transportar y distribuir drogas hacia territorio estadounidense.

Entre las sustancias relacionadas con las investigaciones se encuentran cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo.

De acuerdo con el FBI, Meza Flores fue acusado inicialmente en mayo de 2012 ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. Posteriormente, en noviembre de 2019, un gran jurado presentó una acusación ampliada por delitos relacionados con el tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

Por información que condujera directamente a su arresto o condena, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

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El Chapo Isidro tuvo detenciones entre 2011 y 2015

El Chapo Isidro habría repartido regalos en Los Mochis. (FBI/@aic_07)

“El Chapo Isidro”, fue detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015 en distintos municipios de Sinaloa, según registros contenidos en una ficha de identificación de mayo de 2020.

La primera detención ocurrió el 4 de mayo de 2011 en Culiacán, por presuntos delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

El 9 de julio de 2014 fue detenido en Guasave, relacionado con una investigación por delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Un mes después, el 8 de agosto de 2014, fue nuevamente detenido en Ahome por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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La cuarta detención se registró el 16 de abril de 2015, otra vez en Guasave, por presuntos delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y posesión de armas.

Pese a estos antecedentes, Meza Flores volvió a quedar en libertad. Los registros consultados documentan las detenciones y averiguaciones previas, pero no detallan las resoluciones judiciales que explican cada liberación.

Operativo en Guasave desata balaceras y bloqueos en Sinaloa

Testigos han reportado la quema de vehículos en la zona. Crédito: Redes Sociales

La presunta captura del narcotraficante coincidió con una intensa movilización de fuerzas federales en distintos puntos de Guasave durante la noche del viernes.

Los primeros reportes de detonaciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas en comunidades como Guasavito y Callejones de Guasavito. Posteriormente, las alertas se extendieron hacia el Malecón María del Rosario Espinoza, el Centro y diferentes tramos de la carretera Internacional México 15.

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También circularon videos de helicópteros militares que sobrevolaban la zona, vehículos incendiados y presuntos narcobloqueos.

La violencia alcanzó otros puntos del norte de Sinaloa, incluidos sectores de Guamúchil y Los Mochis, donde se reportaron afectaciones a la circulación y unidades de carga incendiadas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó una agresión contra personal federal y pidió a los habitantes permanecer en sus domicilios.

La situación también obligó a suspender el encuentro de beisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico.

La eventual captura de ‘El Chapo Isidro’ representaría un golpe contra una de las estructuras criminales con mayor presencia en el noroeste de México.