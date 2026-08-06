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Caso Alex Murdaugh: un juez federal rechazó que se le paguen USD 600.000 en honorarios legales

El magistrado desestimó el reclamo del acusado al considerar que los gastos de su defensa en el juicio de 2023, cuyas condenas luego fueron anuladas, no guardan un vínculo legal con la mala conducta de la exsecretaria del tribunal

Un hombre con uniforme naranja de recluso y esposas es custodiado por oficiales en un interior con paneles de madera. Personas sentadas en primer plano
La demanda de Alex Murdaugh buscaba recuperar el dinero que dijo haber retirado de una cuenta de jubilación para financiar su defensa en el juicio de 2023 (AP/Trazy Glantz).
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El juez federal Richard Gergel rechazó el pedido de Alex Murdaugh para que la exsecretaria judicial Becky Hill pague USD 600.000 en honorarios legales, al concluir que ese gasto no fue causado por la conducta que llevó a la anulación de su primera condena por asesinato, informaron Associated Press y WLTX, afiliada de CBS.

La demanda apuntaba a recuperar el dinero que Murdaugh dijo haber retirado de una cuenta de jubilación para financiar su defensa en el juicio de 2023 por las muertes de su esposa y su hijo.

El fallo del magistrado sostuvo que Hill no tuvo intervención en el inicio de la causa penal y que, por esa razón, no existía un nexo legal suficiente entre su conducta y el gasto en abogados.

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Por qué Murdaugh había demandado a Hill

La demanda de Murdaugh se apoyaba en la decisión previa de la Corte Suprema de Carolina del Sur, que anuló este año sus condenas por asesinato y las penas de prisión perpetua.

Ese tribunal concluyó que la exsecretaria judicial Becky Hill realizó comentarios impropios ante integrantes del jurado durante el juicio y que esas intervenciones afectaron el derecho del acusado a un proceso justo.

La corte estatal entendió que los dichos de Hill sugerían que Murdaugh era culpable y que su testimonio en el juicio no resultaba confiable. Los jueces describieron esa conducta como “una interferencia escandalosa sobre el jurado” y ordenaron un nuevo proceso.

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Hill se declaró culpable en 2025 de perjurio, obstrucción de la justicia y mala conducta en el cargo por hechos relacionados con el caso Murdaugh, aunque esos cargos penales no estaban conectados de forma directa con las acusaciones de manipulación del jurado que llevaron a la anulación del veredicto, indicó WLTX.

El juez federal Richard Gergel rechazó el pedido de Alex Murdaugh para que Becky Hill pagara USD 600.000 en honorarios legales (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).
El juez federal Richard Gergel rechazó el pedido de Alex Murdaugh para que Becky Hill pagara USD 600.000 en honorarios legales (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

El juez descartó el reclamo por falta de conexión causal entre el daño y la conducta de Hill

El magistrado Gergel no definió en esta instancia si Hill violó o no derechos constitucionales de Murdaugh, sino que dictaminó que el acusado no tenía legitimación para reclamar esos daños concretos, dado que los USD 600.000 reclamados no fueron causados de manera directa por la actuación de la exsecretaria judicial.

En su resolución, el magistrado escribió que la teoría legal del exabogado tenía “una falla fatal” por la ausencia de conexión causal entre el dinero gastado en su defensa y la supuesta mala conducta de Hill, precisó Associated Press.

Gergel explicó que Hill no tuvo “participación alguna en la presentación de cargos penales” porque la acusación surgió de un gran jurado del Condado de Colleton y fue impulsada por la oficina del fiscal general de Carolina del Sur.

Asimismo, detalló que Murdaugh habría tenido que pagar su defensa legal independientemente de la mala conducta posterior de Hill durante el juicio y afirmó que no había “ninguna alegación creíble” de que el acusado hubiera evitado esos gastos.

El fallo no analizó otros argumentos de la defensa de Hill, entre ellos una eventual inmunidad o la validez de la base constitucional del reclamo, ya que el juez resolvió primero que faltaba sustento legal para reclamar los daños.

La demanda fue desestimada sin perjuicio, una fórmula que deja abierta la posibilidad de una nueva presentación judicial a futuro. No obstante, el juez manifestó que ello no debía interpretarse como una opinión sobre si futuras reclamaciones por daños y perjuicios relacionados con un nuevo juicio podrían tener fundamento, señaló WLTX.

Los abogados de Murdaugh presentaron una notificación de apelación unas dos horas después de la resolución, informó Associated Press.

La demanda fue desestimada sin perjuicio, por lo que Alex Murdaugh conserva la posibilidad de presentar un nuevo reclamo judicial (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).
La demanda fue desestimada sin perjuicio, por lo que Alex Murdaugh conserva la posibilidad de presentar un nuevo reclamo judicial (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

La situación judicial de Murdaugh

Aunque sus condenas por asesinato fueron anuladas, Murdaugh seguirá preso mientras espera el nuevo juicio en abril.

El acusado se declaró culpable de haber robado alrededor de USD 12 millones a sus clientes y cumple una condena federal de 40 años junto con una sentencia estatal de 27 años por delitos financieros.

Las autoridades sostienen que Murdaugh atravesaba una adicción a opioides y que sus maniobras para desviar dinero de clientes y del estudio jurídico de su familia empezaban a desmoronarse cuando asesinó a su esposa y a su hijo, en un intento por desviar la atención y ganar tiempo antes del avance de sus problemas legales y financieros, reportó Associated Press.

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