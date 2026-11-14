La defensa de Alex Murdaugh pidió desestimar los cargos por los asesinatos de su esposa e hijo

Alex Murdaugh será juzgado nuevamente por los asesinatos de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul (Henry Taylor /The Post And Courier vía AP/Pool).

Guardar

Los abogados de Alex Murdaugh solicitaron que se desestimen los cargos de asesinato contra el exabogado, al sostener que el investigador principal realizó afirmaciones inexactas ante el gran jurado.

La jueza de circuito Debra McCaslin, a cargo del proceso en el condado de Lexington, no resolvió el pedido durante la última audiencia e informó que emitirá una decisión por escrito antes del próximo viernes 20 de noviembre, informó la cadena local WYFF 4.

PUBLICIDAD

Murdaugh, de 58 años, será juzgado nuevamente por los homicidios de su esposa, Maggie, y de su hijo menor, Paul, ocurridos en 2021 en la propiedad familiar ubicada en la región de Lowcountry, Carolina del Sur.

El Tribunal Supremo estatal anuló en mayo su condena de 2023 y la pena de prisión perpetua, al determinar que la entonces secretaria judicial del condado de Colleton, Becky Hill, influyó indebidamente en los jurados.

La defensa considera que el testimonio del agente principal de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, David Owen, indujo a error al gran jurado que acusó inicialmente a Murdaugh. La Fiscalía replica que, incluso sin los puntos cuestionados, existían elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

PUBLICIDAD

La jueza Debra McCaslin aplazó su decisión sobre el pedido de la defensa y emitirá un fallo por escrito antes del próximo viernes (Tracy Glantz/The State vía AP/Pool/Archivo).

La defensa cuestiona las referencias a sangre en la camiseta de Murdaugh

El abogado defensor Jim Griffin afirmó que Owen declaró ante el gran jurado que había salpicaduras de sangre en una camiseta blanca que Murdaugh usó la noche de los asesinatos, precisó Associated Press.

Sin embargo, según la defensa, un informe inicial de los investigadores estatales había concluido que no había manchas de sangre. Esa prueba no fue presentada en el juicio de 2023.

Griffin expuso además que el perito Tom Bevel modificó su evaluación después de realizar pruebas físicas sobre la prenda. En su primer informe, Bevel había considerado que las manchas eran compatibles con una transferencia; más tarde sostuvo que más de 100 podían ser compatibles con salpicaduras, recogió WYFF 4.

PUBLICIDAD

El fiscal principal, Creighton Waters, respondió que Bevel podía revisar su conclusión luego de realizar pruebas con la camiseta y que el agente transmitió lo que entendía en ese momento.

“En definitiva, no es algo que pudiera tener un impacto significativo en el gran jurado ni generar serias dudas al considerar todas las demás pruebas presentadas durante esta comparecencia”, dijo.

Entre esas pruebas figura un video grabado por Paul, en el que se escucha la voz de su padre cerca de las perreras, lo que contradice la versión del exabogado de que no estuvo allí poco antes de las muertes, indicó Associated Press.

PUBLICIDAD

Para los letrados, la afirmación sobre la sangre es lo único que lo ubicaba en el lugar: “Una llamada telefónica no lo sitúa allí. El vídeo no lo sitúa allí. La sangre de su hijo asesinado salpica el aire, le cae encima como lluvia, eso sí lo sitúa allí”.

Creighton Waters, fiscal principal en el caso contra Alex Murdaugh, alegó que los puntos señalados por la defensa no habrían alterado la decisión del gran jurado (Henry Taylor /The Post And Courier vía AP/Pool).

El vínculo entre las municiones halladas y los homicidios está en disputa

La defensa también cuestionó el relato sobre las municiones encontradas en la propiedad. Los investigadores afirman que otras armas halladas allí tenían las cargas dispuestas en el mismo orden que las utilizadas para matar a Paul.

A su vez, presuntamente se encontraron armas y municiones similares a las utilizadas para disparar contra Maggie.

Griffin alegó que Owen declaró ante el gran jurado que las municiones utilizadas en el crimen eran similares a las encontradas en la propiedad.

Según la defensa, se determinó que no estaban vinculadas entre sí y esa inconsistencia debería invalidar la acusación, detalló WYFF 4.

Además, ninguna de las armas empleadas en los homicidios fue encontrada.

Jim Griffin, abogado defensor de Alex Murdaugh, sostuvo que el investigador David Owen presentó información inexacta ante el gran jurado que acusó al exabogado (Henry Taylor /The Post And Courier vía AP/Pool).

Una nueva acusación no alteraría necesariamente la fecha del juicio

Incluso si la jueza acepta el planteo de la defensa, la medida no necesariamente aplazaría el juicio. La Fiscalía puede solicitar una nueva acusación, una posibilidad que los abogados de Murdaugh indicaron que no intentarían impedir, reportó Associated Press.

PUBLICIDAD

McCaslin preguntó a Waters si la Fiscalía podría volver a tener todo preparado para el juicio el 5 de abril, en caso de que anule las actuales. El fiscal respondió: “Siempre estoy trabajando con anticipación”.

Las partes también acordaron elaborar un cuestionario para los potenciales jurados del condado de Sumter, donde se realizará el nuevo proceso.

McCaslin fijó el 20 de enero de 2027 como fecha límite para aprobarlo y enviar los formularios. Ese mismo día también se celebrará la próxima audiencia de seguimiento.