Estados Unidos

El caso Alex Murdaugh: todo sobre el comienzo del nuevo juicio tras la anulación de su condena en Carolina del Sur

La jueza Debra McCaslin fijó para el 5 de abril de 2027 la repetición del proceso por las muertes de Maggie y Paul, luego de que la Corte Suprema estatal revocara el veredicto de 2023

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Un hombre con uniforme naranja de recluso y esposas es custodiado por oficiales en un interior con paneles de madera. Personas sentadas en primer plano
La anulación de la condena por doble homicidio a Alex Murdaugh reactivó en Carolina del Sur uno de los juicios penales más seguidos del estado (Trazy Glantz, AP)

La anulación de la condena por doble homicidio a Alex Murdaugh reactivó uno de los juicios penales más seguidos de Carolina del Sur.

El proceso, que volverá a juzgar las muertes de su esposa, Maggie, y su hijo, Paul, se realizará el 5 de abril de 2027, según dispuso la jueza Debra McCaslin en la primera audiencia pública tras la revocación del veredicto.

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El máximo tribunal estatal anuló la condena de 2023 después de que la secretaria judicial, Rebecca Hill, influyera de manera impropia sobre el jurado, lo que minó la credibilidad del acusado. El fallo determinó que esos comentarios privaron a Murdaugh de un juicio justo y obligaron a repetir el proceso.

Murdaugh permanece en prisión pese a la anulación de la condena por homicidio, ya que cumple una sentencia federal de 40 años por haber desfalcado millones de USD a clientes de su bufete familiar.

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El exabogado admitió en su momento haber mentido y robado dinero, pero sostuvo su inocencia respecto a los asesinatos de 2021.

Alex Murdaugh sigue preso porque cumple una sentencia federal de 40 años por haber desfalcarado millones de dólares a clientes de su bufete familiar (Tracy Glantz/The State via AP, Pool)
Alex Murdaugh sigue preso porque cumple una sentencia federal de 40 años por haber desfalcarado millones de dólares a clientes de su bufete familiar (Tracy Glantz/The State via AP, Pool)

El 7 de junio de 2021, Murdaugh informó a las autoridades que su esposa y su hijo habían sido hallados muertos por disparos en las perreras de la finca familiar.

Más de un año después, un gran jurado formalizó la acusación de que los mató con dos armas diferentes: un rifle y una escopeta.

Durante el juicio de 2023, Murdaugh negó haber cometido los asesinatos, aunque reconoció que mintió sobre la última vez que vio a las víctimas. El jurado lo declaró culpable tras seis semanas de audiencias y una deliberación de menos de tres horas.

La Corte Suprema estatal, al anular esa condena en mayo de 2026, concluyó que “la secretaria del tribunal atacó de forma grave la credibilidad de Murdaugh y su defensa”, al citar expresiones que influyeron en la percepción del jurado.

El caso y las acusaciones que rodean a Alex Murdaugh

La acusación sostiene que Alex Murdaugh mató a su esposa y a su hijo el 7 de junio de 2021 con un rifle y una escopeta en la finca familiar (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool)
La acusación sostiene que Alex Murdaugh mató a su esposa y a su hijo el 7 de junio de 2021 con un rifle y una escopeta en la finca familiar (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool)

La defensa, encabezada por Dick Harpootlian y Jim Griffin, insistió en la inocencia de su cliente y buscó acceder a nuevas pruebas, entre ellas análisis genéticos del ADN hallado bajo las uñas de Maggie.

Además, solicitó que el juicio se realice fuera del condado de Colleton, al argumentar que el apellido Murdaugh está demasiado asociado al sistema judicial local, lo que podría impedir la imparcialidad del jurado.

En paralelo a la causa por homicidio, Murdaugh enfrenta condenas por múltiples delitos financieros. Entre 2021 y 2022, los fiscales lo acusaron de orquestar un intento de suicidio para favorecer a su hijo sobreviviente con un seguro de vida de USD 10 millones, y de apropiarse ilícitamente de más de USD 8 millones destinados a clientes y víctimas de accidentes.

El exdirector del Palmetto State Bank, Russell Laffitte, también fue imputado por conspirar con Murdaugh en el desvío de fondos.

Las aristas económicas y el impacto mediático

Juicio del siglo: Alex Murdaugh
La jueza Debra McCaslin fijó para el 5 de abril de 2027 el nuevo juicio por las muertes de Maggie y Paul Murdaugh

Durante la audiencia más reciente, la defensa solicitó que Murdaugh pueda asistir al juicio vestido de civil y sin grilletes, para evitar que el jurado lo perciba como culpable desde el inicio.

La jueza McCaslin aún debe decidir sobre este pedido, mientras el fiscal general Alan Wilson prometió un nuevo proceso “agresivo” y rápido.

La próxima audiencia previa al juicio está prevista para el 14 de agosto. Allí se debatirán mociones sobre la admisión de pruebas y la posible mudanza del juicio, en medio de un caso que mantiene la atención del público y de los medios de comunicación.

Murdaugh afronta un nuevo juicio por doble homicidio mientras cumple una larga condena por fraude y robo. El caso expuso el derrumbe de una familia que durante generaciones estuvo asociada al poder en el sistema legal de Carolina del Sur y que ahora enfrenta el escrutinio nacional.

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