Una jueza autorizó a Alex Murdaugh a realizar pruebas de ADN independientes para el nuevo juicio por el asesinato de su esposa e hijo

La magistrada Debra McCaslin instó a fiscales y abogados defensores a ser profesionales y advirtió que el proceso no se resolverá en la prensa ni en el tribunal de la opinión pública (FOX News).

Guardar

De cara al nuevo juicio de Alex Murdaugh por los asesinatos de Maggie y Paul Murdaugh, una jueza de Carolina del Sur autorizó a la defensa a realizar nuevos análisis de ADN hallado en muestras vinculadas a su esposa, aunque rechazó un pedido más amplio para revisar pruebas balísticas.

La magistrada Debra McCaslin convocó una audiencia este viernes para tratar una serie de mociones que los abogados de Murdaugh presentaron en las últimas semanas. Allí, resolvió que los abogados podrán encargar pruebas independientes sobre tres muestras: dos obtenidas debajo de las uñas y una de su teléfono celular.

PUBLICIDAD

El ADN corresponde a un hombre ajeno a la familia, cuya identidad los investigadores todavía no han logrado determinar, informó Associated Press.

Al mismo tiempo, McCaslin consideró que los resultados podrían identificar a personas relacionadas con los hechos o, al menos, descartar que alguien estuviera vinculado con el teléfono y las uñas de la víctima. “Creo que eso es relevante para la defensa y su caso”, sostuvo.

Murdaugh, de 58 años y exabogado especializado en demandas por lesiones personales, fue condenado en 2023 por los homicidios de su esposa y de su hijo menor, Paul. La Corte Suprema estatal anuló esas condenas en mayo al concluir que la intervención indebida de una secretaria judicial influyó en la decisión del jurado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la fiscalía, el acusado asesinó a su esposa y a su hijo para ganar tiempo ante el inminente descubrimiento, por parte de su firma de abogados, de los robos financieros que cometía.

La Corte Suprema estatal anuló las condenas previas por los homicidios debido a la intervención indebida de una secretaria judicial (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

La jueza negó una revisión amplia de otros tiroteos con munición similar

La defensa también solicitó información a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED) sobre delitos cometidos con munición calibre .300 Blackout, la utilizada en el crimen. Además, pidió que su perito examinara casquillos del mismo tipo encontrados en tiroteos ocurridos durante los últimos cinco años en ocho condados vecinos, precisó Associated Press.

Los fiscales respondieron que los investigadores ya habían cotejado los hechos específicos mencionados por los abogados y no habían detectado coincidencias con la causa.

McCaslin respaldó esa posición y describió el planteo como una “búsqueda indiscriminada” de pruebas, al considerar que carecía de una base fáctica suficiente y suponía una carga importante para los investigadores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la defensa sí podrá preguntar por la similitud de la munición, mientras que el Estado podrá compartir datos brutos sobre los casquillos pertinentes, reportó CNN.

El tribunal rechazó la solicitud de la defensa para revisar casquillos de otros tiroteos vinculados a la munición calibre .300 Blackout (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

La defensa busca indagar si un agente policial retiró armas y ropa de la escena

Durante el primer juicio, la fiscalía alegó que Murdaugh actuó solo, que empleó una escopeta y un rifle .300 Blackout de la familia y que luego llevó las armas a la casa de su madre, en Almeda, para deshacerse de ellas. Las armas homicidas y la ropa nunca fueron encontradas.

En una presentación judicial recogida por CNN, el abogado Richard Harpootlian afirmó que reportes de la prensa local revelaron que, presuntamente, un jefe policial amigo de Murdaugh habría llegado temprano al lugar y le habría dado ropa al acusado.

PUBLICIDAD

También expresaron que existían versiones de que armas y prendas fueron llevadas temporalmente a una comisaría. La defensa argumenta que, si esa información fuera cierta, podría respaldar la tesis de que hubo más de una persona involucrada.

A su vez, los abogados citaron un artículo periodístico que señalaba que un gran jurado fue convocado para escuchar testimonios sobre el involucramiento policial. En consecuencia, reclamaron saber si era cierto y exigieron que se les entregara cualquier prueba sobre posibles cómplices o una investigación del gran jurado sobre ellos.

Respecto de ello, la fiscalía evitó confirmar o descartar la existencia de actuaciones ante un gran jurado, al invocar el secreto de esos procedimientos. La jueza les dio la razón a los fiscales, pero recordó que deben entregar cualquier información que resulte favorable a la defensa cuando corresponda.

PUBLICIDAD

El abogado del jefe policial presuntamente involucrado admitió ante CNN que recibió una citación, pero negó que su cliente hubiera llegado temprano y ocultado pruebas.

Los abogados defensores buscan esclarecer si un jefe policial retiró ropa y armas de la escena (Henry Taylor/The Post And Courier vía AP, Pool).

McCaslin advirtió que no aceptará demoras ni un juicio convertido en espectáculo

La audiencia, que se extendió durante dos horas, estuvo marcada por reproches entre las partes. McCaslin advirtió que la fecha del juicio se mantiene y anticipó que no concederá una prórroga si surge documentación faltante a último momento.

Al cerrar la sesión, la jueza pidió profesionalismo a fiscales y defensores: “Este caso será juzgado en una sala de tribunal conforme a las reglas de prueba y la ley, no en la prensa ni en el tribunal de la opinión pública. No permitiré que estos procedimientos se conviertan en un circo, ni permitiré que nadie involucrado en este caso utilice esta sala de tribunal como plataforma para publicidad o teatralidad”.

PUBLICIDAD

Pese a que las dos condenas a cadena perpetua fueron anuladas, Murdaugh permanece encarcelado por sentencias concurrentes de 27 y 40 años, dictadas en ámbitos estatal y federal, por decenas de delitos financieros.