Decenas de actrices participaron en reuniones y audiciones para filmes de 007 que no llegaron a concretarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La confirmación de Robert Pattinson como el próximo James Bond, bajo la dirección de Denis Villeneuve, volvió a poner la atención sobre la historia de los repartos de la saga. Antes de cada nueva película de 007, decenas de actrices han pasado por reuniones, pruebas de cámara y negociaciones que no llegaron a concretarse. Entertainment Weekly reconstruyó 11 de esos casos, atravesados por contratos, embarazos, agendas televisivas y decisiones personales.

1. Raquel Welch perdió Domino por un contrato con 20th Century Fox

Una cláusula de 20th Century Fox impidió a Raquel Welch interpretar a Domino en "Thunderball" (REUTERS/Danny Moloshok)

Raquel Welch realizó una prueba para interpretar a Domino en Thunderball (1965), junto a Sean Connery. El productor Albert R. Broccoli se había interesado por ella tras verla en la revista Life. Sin embargo, 20th Century Fox activó una cláusula contractual y la incorporó a Fantastic Voyage (1966). La actriz recordó después que pasó ocho meses con un traje de buceo en lugar de trabajar con Connery.

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2. Brigitte Bardot quedó fuera de la película de George Lazenby

Brigitte Bardot rechazó el papel de Tracy di Vicenzo en "On Her Majesty’s Secret Service" para rodar "Shalako" con Sean Connery (AP Foto/Archivo)

El director Peter Hunt consideró a Brigitte Bardot como primera opción para encarnar a Tracy di Vicenzo en On Her Majesty’s Secret Service (1969). El productor Harry Saltzman también respaldaba su candidatura y ambos se reunieron tres veces con la actriz francesa.

En el último encuentro, Bardot informó que ya había aceptado participar en Shalako (1968), un western que protagonizaba Connery. El papel fue para Diana Rigg.

3. Catherine Deneuve rechazó a Tracy y luego fue considerada para Solitaire

Catherine Deneuve declinó la oferta que le presentó la producción de la película (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tras la imposibilidad de contar con Bardot, la producción consultó a Catherine Deneuve para el mismo personaje. Según Hunt, la intérprete no mostró demasiado interés y declinó la propuesta.

Años más tarde volvió a aparecer en las discusiones de reparto, esta vez para el papel de Solitaire en Live and Let Die (1973). El guionista Tom Mankiewicz había imaginado inicialmente a una actriz afroamericana para esa figura, y entre los nombres evaluados estaba Diana Ross.

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4. Gayle Hunnicutt se retiró de “Live and Let Die” por su embarazo

El embarazo de Gayle Hunnicutt provocó su salida de "Live and Let Die" y facilitó la llegada de Jane Seymour (Wikipedia)

Gayle Hunnicutt habría llegado a firmar para ser Solitaire, la vidente que se vincula con el Bond de Roger Moore. La actriz estadounidense debió abandonar el proyecto cuando quedó embarazada. La sustituyó Jane Seymour, cuya participación en la película de 1973 impulsó su reconocimiento internacional.

Hunnicutt, que ya tenía una trayectoria consolidada en la televisión y el cine británicos, habría sido la primera protagonista femenina de la etapa de Moore.

5. Jaclyn Smith no pudo compatibilizar “Moonraker” con “Charlie’s Angels”

El contrato de Jaclyn Smith en la serie "Charlie’s Angels" frustró su incorporación al elenco de "Moonraker" (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

A Jaclyn Smith le ofrecieron el personaje de la doctora Holly Goodhead en Moonraker (1979), pero su contrato con Charlie’s Angels lo impidió. La serie, en la que participó entre 1976 y 1981, no modificó su cronograma de filmación.

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Smith contó el episodio en sus memorias y lamentó la oportunidad perdida, que además la habría reunido con Richard Kiel, intérprete de Jaws. Finalmente, Lois Chiles asumió el papel.

6. Pam Grier cuestionó el margen de acción de “Octopussy”

Pam Grier declinó el rol principal de Octopussy tras cuestionar la capacidad de acción de su personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

La familia Broccoli se acercó a Pam Grier para ofrecerle el personaje principal de Octopussy (1983), pero la actriz no se sintió atraída por la propuesta. Tras protagonizar filmes como Coffy, Foxy Brown y Friday Foster, quería saber qué capacidad de acción tendría su personaje.

En una entrevista de 2023, Grier preguntó si Octopussy rescataría a Bond o si la dinámica sería la inversa. El papel quedó en manos de Maud Adams.

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7. Priscilla Presley evitó quedar encasillada como chica Bond

Priscilla Presley descartó sumarse a "A View to a Kill" para evitar el encasillamiento en la franquicia 007 (Foto: AP)

Durante sus años en la serie Dallas, Priscilla Presley recibió la oferta para interpretar a Stacey Sutton en A View to a Kill (1985), la última aparición de Moore como 007.

Aunque inicialmente se atribuyó su ausencia a compromisos televisivos, Presley explicó después que rechazó el rol por temor a quedar identificada principalmente como una chica Bond. Tanya Roberts interpretó finalmente a Sutton.

8. Tiffani Thiessen llegó a la terna final para Christmas Jones

Tiffani Thiessen alcanzó la selección final para el personaje de Christmas Jones en "The World Is Not Enough" (IG: tiffanithiessen)

Tiffani Thiessen, conocida por Saved by the Bell, audicionó para interpretar a Christmas Jones en The World Is Not Enough (1999). La actriz llegó a las tres finalistas para el papel de la física nuclear estadounidense que acompaña al Bond de Pierce Brosnan. La elección recayó en Denise Richards.

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Thiessen definió esa negativa como una de las más difíciles de su carrera y contó que la llevó a cuestionarse su continuidad como actriz.

9. Natasha Henstridge afrontó la audición poco después de dar a luz

La maternidad condicionó la preparación de Henstridge para aprovechar la oportunidad laboral (Wikipedia)

Natasha Henstridge, protagonista de Species, también estuvo en carrera por Christmas Jones. La actriz se reunió con los responsables de la película, aunque había dado a luz recientemente y no se sentía enfocada en el proceso de selección. En una entrevista de 2009, señaló que la producción inicialmente la tenía en consideración, pero que la maternidad influyó en su preparación para la oportunidad.

10. Angelina Jolie prefirió imaginarse como Bond y no como su interés amoroso

Angelina Jolie rechazó incorporarse a "Casino Royale" porque aspiraba a encarnar al espía titular y no a su pareja (REUTERS/Remo Casilli)

Durante el reparto de Casino Royale (2006), Angelina Jolie fue consultada para interpretar a una chica Bond. La actriz rechazó la posibilidad porque prefería encarnar al espía antes que a su pareja en pantalla.

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Alrededor de un año después, la ejecutiva Amy Pascal volvió a contactarla con un proyecto que derivó en Salt (2010), una película de espionaje escrita originalmente para Tom Cruise y luego adaptada para Jolie.

11. Michelle Ryan atribuyó su fracaso a los nervios en la prueba de Vesper Lynd

La actriz británica admitió que el impacto de los nervios perjudicó su prueba de selección (Wikipedia)

La británica Michelle Ryan realizó una audición para ser Vesper Lynd en Casino Royale, el debut de Daniel Craig como Bond. La actriz reconoció que los nervios afectaron su interpretación, pese a que el actor ni siquiera participaba de la prueba.

“Lo arruiné por completo”, dijo en 2008 al recordar esa experiencia. Eva Green obtuvo el personaje, mientras Ryan pasó poco después a liderar la versión estadounidense de Bionic Woman en 2007.

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