De símbolo del poder a asesino: la historia de Alex Murdaugh, el prestigioso abogado que mató a su esposa e hijo

La miniserie de Disney, Crimen de una Dinastía: El caso Murdaugh, estrenada el pasado 15 de octubre (YT Trailers in spanish)

Alex Murdaugh nació en el seno de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. A lo largo de generaciones, su apellido se convirtió en un auténtico emblema del poder judicial del sur del estado, ocupando los cargos más influyentes y extendiendo su sombra sobre el destino de la región. Detrás de esa fachada, se ocultaron por décadas secretos, crímenes financieros y una vida marcada por el límite borroso entre la ley y la corrupción.

Un apellido sinónimo de poder

El caso Murdaugh reveló una red de crímenes financieros, corrupción y secretos ocultos tras la fachada de éxito familiar (Archivo)

Durante casi un siglo, los Murdaugh fueron referencia obligada en Carolina del Sur. Desde 1920, la familia monopolizó los cargos de fiscales de circuito en los condados del sur, estableciendo una estructura de poder permanente que ningún otro apellido logró igualar. Tres generaciones consecutivas –Randolph Murdaugh Sr., Jr. y III– decidieron sobre la justicia local y tejieron una red de influencias que abarcaba desde jueces y políticos hasta fuerzas del orden y comerciantes, según consignó People.

La firma familiar de los Murdaugh se transformó en el epicentro de las decisiones claves. Cada miembro del clan contaba con protección y privilegios: los conflictos se resolvían internamente, las investigaciones sensibles nunca prosperaban y la prosperidad material se exhibía como símbolo de éxito. Ningún otro grupo manejó la justicia regional con semejante continuidad ni acumuló tanto poder informal. La caída del apellido, por lo tanto, no solo marcó el fin de una familia privilegiada, sino también el colapso visible de toda una estructura de silencios y pactos sellados durante décadas.

La historia de Alex Murdaugh se convirtió en un ejemplo de cómo el abuso de poder y la impunidad pueden terminar en tragedia familiar (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool)

De la vida perfecta al abismo

Alex siguió la tradición. Se graduó como abogado, se integró en el bufete familiar y, junto a su esposa Maggie y sus hijos, Buster y Paul, llevó una vida notablemente acomodada. Sin embargo, la perfección era solo aparente. Según The New York Times, Murdaugh enfrentó adicciones severas a los opioides y, durante más de 10 años, robó aproximadamente USD 12 millones de fondos del bufete y de clientes para mantener su estilo de vida y sostener sus problemas personales.

El escándalo latente cobró fuerza en 2019, cuando Paul fue implicado en un accidente naval que terminó con la muerte de una joven. La atención mediática se centró en la familia, los rumores de impunidad se multiplicaron y la autoridad de los Murdaugh comenzó a resquebrajarse.

El crimen que cambió todo

La noche del 7 de junio de 2021, el asesinato de Maggie y Paul a tiros en la finca Moselle sacudió a Carolina del Sur. Pese a la ausencia de testigos y de pruebas directas, una grabación encontrada en el celular de Paul situó a Alex en la escena minutos antes del crimen, desmintiendo su versión y provocando el derrumbe de su coartada. Ese mismo día, la directora financiera de la firma lo había confrontado por fondos faltantes, mientras la demanda civil por el accidente de Paul amenazaba la estabilidad familiar.

El asesinato de Maggie y Paul Murdaugh en 2021 expuso la desesperación financiera y la doble vida de Alex Murdaugh (Archivo)

Los fiscales, según People, argumentaron que la desesperación financiera y el temor a la exposición total motivaron el crimen. En marzo de 2023, un jurado lo declaró culpable después de seis semanas de juicio y apenas tres horas de deliberación. Recibió dos cadenas perpetuas, marcando un antes y un después en la historia local.

Rupturas internas y una familia destruida

Durante el juicio, Alex negó ser el autor: “No maté a mi esposa ni a mi hijo”, afirmó ante el tribunal. Su hijo mayor, Buster, defendió públicamente la inocencia de su padre, aunque reconoció sus tendencias a la manipulación y la mentira. Sin embargo, el desastre moral y público ya era irreversible.

La sentencia selló no solo el destino de Alex, sino también el derrumbe definitivo del núcleo familiar. Walterboro, la ciudad símbolo del caso, vio desfilar a multitudes y periodistas, asombrados por una historia donde la realidad superó la ficción. Por primera vez en décadas, el poder del apellido no fue suficiente para ocultar la verdad.

La dinastía Murdaugh dominó la justicia de Carolina del Sur durante un siglo, consolidando un poder sin precedentes en la región (Grosby)

Los Murdaugh en la ficción: la saga que cautivó a la cultura popular

La caída de la dinastía Murdaugh no solo marcó un quiebre en los tribunales, sino que traspasó los límites de la crónica judicial para convertirse en material de análisis y ficción. El caso inspiró una amplia variedad de documentales, podcasts y producciones audiovisuales que exploraron la intrincada red de privilegios, corrupción y tragedia familiar.

El ejemplo más reciente y destacado es la miniserie de Disney+, Crimen de una Dinastía: El caso Murdaugh, estrenada el pasado 15 de octubre. Creada por Michael D. Fuller y Erin Lee Carr, y protagonizada por Jason Clarke (Alex), Patricia Arquette (Maggie) y Johnny Berchtold (Paul), la serie reconstruye tanto los momentos previos como las consecuencias de los asesinatos.

La historia de Alex Murdaugh es la de una caída monumental. De símbolo intocable del prestigio y la ley, terminó siendo recordado como responsable de una de las traiciones familiares más espeluznantes de la historia contemporánea de Estados Unidos. Su apellido, asociado alguna vez a la protección y la autoridad, hoy representa el riesgo de los poderes sin controles y las consecuencias devastadoras cuando la justicia decide imponerse, por fin, sobre el relato de los poderosos.