Al menos 11 muertos y ocho heridos tras la implosión de un tanque químico en Washington

La implosión del tanque químico en Nippon Dynawave provocó al menos 11 muertes y ocho heridos en la planta de Longview (Reuters)

La implosión del tanque químico en la planta de papel Nippon Dynawave de Longview, en el estado de Washington, dejó al menos 11 personas muertas y ocho heridos, según confirmaron autoridades locales y estatales.

El hecho ocurrió el martes poco después de las siete de la mañana, cuando una estructura que contenía casi tres millones de litros de licor blanco —una mezcla cáustica utilizada en la fabricación de papel— colapsó parcialmente y liberó su contenido.

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El gobernador Bob Ferguson calificó el incidente como “el incidente industrial con más víctimas en la historia moderna del estado”. Las tareas de rescate dieron paso a una operación de recuperación, tras constatar que no había posibilidades de hallar sobrevivientes entre los desaparecidos.

La magnitud del desastre conmocionó a la comunidad y provocó un despliegue masivo de equipos de emergencia, según lo reportado por NBC News y PBS NewsHour.

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Qué ocurrió en la planta de Longview

El accidente se produjo en el turno de la mañana, minutos después de un cambio de personal, lo que multiplicó la cantidad de trabajadores en la zona afectada. Las autoridades informaron que el tanque contenía una solución de hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato de disodio, productos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

El derrame de white liquor contaminó áreas cercanas y afectó la fauna del río Columbia. Las autoridades alertaron sobre riesgos ambientales (Reuters)

Los equipos de emergencia encontraron el tanque parcialmente colapsado y una gran abertura lateral, prueba del violento estallido, según informaron autoridades locales y el Departamento de Bomberos.

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Las primeras tareas se concentraron en buscar sobrevivientes entre los escombros y controlar la dispersión de los químicos.

Quiénes resultaron afectados

Entre las víctimas confirmadas figura Gilbert Bernal, de 52 años, empleado de la planta, quien falleció tras ser trasladado en estado crítico al hospital. Su hijo y su hija, también trabajadores de la fábrica, relataron el desconcierto y la magnitud del desastre:

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“Solo esa enorme nube de vapor, estaba en todas partes, como una nube en el suelo”, describió Eli Bernal, citado por NBC News.

Gilbert Bernal fue identificado como una de las víctimas fatales; su familia también trabaja en la instalación afectada (Reuters)

El operativo de búsqueda incluyó a bomberos, rescatistas y miembros de la Guardia Nacional de Washington. Siete empleados terminaron hospitalizados por lesiones de diversa gravedad, además de un bombero que ya recibió el alta médica.

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Dónde y cómo impactó el derrame químico

La liberación de licor blanco provocó contaminación en las inmediaciones, especialmente en el río Columbia, donde se hallaron al menos una docena de peces muertos.

Autoridades del el Departamento de Ecología del estado, la agencia ambiental estatal confirmaron que el vertido no representa riesgo para el suministro de agua potable de la ciudad de Longview, aunque las labores de monitoreo ambiental y aire continúan.

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El jefe de bomberos Scott Goldstein precisó que el tanque se encontraba aproximadamente al 60 % de su capacidad en el momento del colapso. Se estima que entre 550.000 y 570.000 galones (2,5 millones de litros aproximadamente) de la sustancia quedaron liberados o permanecen en fuga controlada.

Por qué pasó y qué se sabe sobre las causas

Hasta el momento, los responsables del operativo no han podido explicar la causa exacta de la implosión. La planta, propiedad de Nippon Paper Industries —compañía japonesa que adquirió el establecimiento en 2016—, se encuentra bajo investigación por parte de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Riesgos (Estados Unidos), agencia federal que investiga accidentes industriales.

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Autoridades confirmaron que el tanque colapsado liberó entre 550.000 y 570.000 galones de sustancias químicas peligrosas (AP)

El director del Departamento de Trabajo estatal, Joel Sacks, indicó que existen varias inspecciones abiertas sobre el funcionamiento de la planta, debido a la naturaleza química y los riesgos asociados a la industria papelera.

En 2016, el Departamento de Ecología del estado, la agencia ambiental estatal publicó un informe sobre la planta con recomendaciones vinculadas al control de emisiones y manejo de efluentes industriales, según consignó Reuters.

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Cuándo se produjo la transición de rescate a recuperación

El miércoles por la mañana, las autoridades informaron oficialmente que el operativo pasaba de la fase de rescate a la de recuperación, al no localizar indicios de vida ni acceder a las áreas más peligrosas del siniestro. “Declaramos esta transición hoy por la mañana”, afirmó Goldstein en conferencia de prensa.

El proceso de recuperación de los cuerpos exige procedimientos de descontaminación antes de su traslado a la morgue y posterior identificación, según confirmaron fuentes de NBC News.

Mientras, científicos y técnicos monitorean la calidad del aire y del agua en la región. No se han detectado efectos nocivos en el aire para la población cercana, aunque se mantiene la recomendación de evitar zonas próximas al río.

La investigación sobre las causas del accidente y sus consecuencias ambientales y laborales seguirá en curso durante los próximos días, con la intervención de organismos estatales y federales.