La Policía de Nueva York vincula al acusado con tres agresiones sexuales ocurridas en Central Park entre 2021 y 2026 (NYPD Crime Stoppers)

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Dereck Rivera-Deleon fue acusado formalmente de dos cargos de violación este miércoles en Manhattan, luego de ser extraditado desde Miami tras su arresto el 10 de noviembre en una sucursal de comida rápida en Miami Beach.

El juez lo ordenó detenido sin derecho a fianza. Según la Policía de Nueva York (NYPD), el sospechoso está vinculado a tres ataques sexuales cometidos en un lapso de cinco años dentro de Central Park.

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El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, describió los cargos como “dos acusaciones horrorosas de violación” y confirmó que su oficina continúa investigando un tercer caso. “Los neoyorquinos merecen usar sus parques con seguridad y sin miedo”, afirmó en un comunicado recogido por NBC News.

Dereck Rivera-Deleon quedó detenido sin derecho a fianza tras ser imputado por dos cargos de violación en Manhattan (ABC 7)

Rivera-Deleon atacó a tres mujeres en Central Park entre 2021 y 2026

De acuerdo con el NYPD, la primera agresión atribuida a Rivera-Deleon ocurrió el 18 de julio de 2021. La segunda se registró el 6 de octubre de 2023. El ataque más reciente tuvo lugar el 24 de octubre de 2026, cuando una mujer de 39 años fue interceptada cerca de la intersección de East 66th Street y la Quinta Avenida, alrededor de las 21.

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Según la acusación, Rivera-Deleon la amenazó con un cuchillo, la arrastró hacia una zona arbolada del parque y la agredió sexualmente. Un transeúnte que presenció la escena llamó al 911; la víctima fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

Los cargos presentados ante el tribunal corresponden al ataque de octubre de 2026 y al de julio de 2021. En ambos casos, la fiscalía indicó que las víctimas identificaron al acusado en una rueda fotográfica.

En cuanto al incidente de 2023, investigadores dijeron que también cuentan con la identificación de la víctima y muestras de ADN que vinculan a Rivera-Deleon con ese ataque, pero que aún no pudieron localizarla para continuar el proceso. No se descarta que se presenten cargos adicionales.

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El ataque más reciente involucró a una mujer amenazada con un cuchillo cerca de la Quinta Avenida (ABC 7)

El ADN y el reconocimiento fotográfico de las víctimas como pruebas clave

Las pruebas de ADN resultaron determinantes para conectar los tres casos. Según el exjefe de detectives del NYPD Robert Boyce, consultado por ABC 7, la ciencia forense genética “es la más sólida de todas las disciplinas forenses” y, combinada con las identificaciones fotográficas de las víctimas, construyó una base probatoria robusta contra el imputado.

Después del ataque del 24 de octubre, el NYPD divulgó imágenes de vigilancia en las que se veía al sospechoso con ropa oscura y una mochila del mismo color. Las autoridades recurrieron al programa Crime Stoppers para solicitar colaboración ciudadana.

Según el New York Daily News, los investigadores lograron rastrear a Rivera-Deleon hasta Florida a través de su teléfono celular. Los abogados señalaron en el tribunal que el acusado huyó de la ciudad luego de verse en la cobertura mediática del caso.

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La Policía de Nueva York difundió tomas de seguridad de un individuo buscado por una agresión sexual ocurrida en Central Park (NYPD Crime Stoppers)

Arresto en Miami mientras trabajaba en una hamburguesería

Tras establecer que Rivera-Deleon había llegado recientemente al sur de Florida y conseguido empleo en una sucursal de Burger King, detectives del NYPD asignados al NY/NJ Regional Fugitive Task Force del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) coordinaron el operativo con el Departamento de Policía de Miami Beach.

El arresto se produjo en las inmediaciones del local donde trabajaba, sobre Washington Avenue, en el barrio de South Beach. Los oficiales lo interceptaron en la vereda y lo redujeron al piso; el momento quedó registrado en el video de la cámara corporal de los agentes, luego difundido por las autoridades.

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Rivera-Deleon vestía su uniforme de trabajo cuando fue detenido. La empresa confirmó en un comunicado previo que el hombre llevaba “menos de dos semanas” en el empleo y que ya no trabajará para la compañía.

El oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami Beach, Christopher Bess, subrayó ante los medios que el acusado “no tuvo ningún reparo en evadir a las fuerzas del orden”, pero que fue localizado “en cuanto llegó a la ciudad”.

El acusado recibió la extradición en una audiencia celebrada en el Undécimo Circuito Judicial de Florida, y fue trasladado a Nueva York el martes por la noche.

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Efectivos policiales arrestaron a Rivera-Deleon en las afueras de un restaurante de comida rápida en South Beach (Miami Beach Police Department)

Preocupación por falta de seguridad en el parque más visitado de Nueva York

Los datos del NYPD reflejan un aumento en los delitos graves dentro del área de Central Park. Hasta la fecha, se registraron cinco casos de violación en 2026 en el perímetro del parque, frente a tres en el mismo período del año anterior. Los incidentes mayores totalizan 96, comparados con 79 en el mismo lapso de 2025.

El exdirectivo Boyce advirtió que el hecho de que la defensa haya intentado impedir la presencia de cámaras en la sala durante la audiencia de este miércoles podría tener una explicación estratégica: evitar que otras posibles víctimas reconocieran al acusado en la televisión.

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“Es un violador serial. Hay tres casos contra él. No sabemos cuántos más puede haber”, afirmó el exfuncionario policial en declaraciones para ABC 7.

Los investigadores rastrearon la fuga del sospechoso hacia Florida a través de las señales de su teléfono celular (Miami-Dade County Sheriff's Office)

El equipo defensor de Rivera-Deleon, perteneciente al New York County Defender Services, emitió un comunicado en el que subrayó que las acusaciones “son solo alegaciones” y que su cliente “tiene derecho a la plena presunción de inocencia”.

Además, indicaron que investigarán activamente los hechos y defenderán los derechos del imputado. Dereck Rivera-Deleon no realizó ninguna declaración pública durante la audiencia.

El acusado deberá comparecer nuevamente ante la justicia el 23 de noviembre. Mientras tanto, el fiscal Bragg instó a cualquier persona que pudiera haber sido víctima a comunicarse con la fiscalía al 212-335-9373.

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