Una mujer fue agredida sexualmente y amenazada con un arma blanca en Central Park

La policía de Nueva York investiga la agresión sexual a mano armada contra una mujer de 39 años en Central Park (ABC 7)

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Una mujer de 39 años fue agredida sexualmente a mano armada en Central Park durante la noche del sábado, en un episodio que la policía de Nueva York investiga sin haber realizado arrestos hasta el momento.

El hecho se suma a otro ataque ocurrido apenas una semana antes en el mismo predio y reaviva la discusión sobre la seguridad en uno de los espacios verdes más visitados de Manhattan.

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Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), un hombre se acercó a la víctima cerca de la intersección de la calle 66 Este y la Quinta Avenida, exhibió un cuchillo y la agredió sexualmente.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Daily News, el atacante la sorprendió cuando caminaba justo afuera del parque, la amenazó con el arma blanca y la arrastró hacia el interior, donde cometió el ataque hasta que un transeúnte advirtió la escena y llamó al número de emergencias. La policía recibió el llamado alrededor de las 20:30 y trasladó a la mujer a un hospital cercano, donde quedó internada en estado estable.

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Residentes y visitantes habituales del espacio verde modificaron sus rutinas diurnas y nocturnas ante la preocupación por los hechos recientes (Central Park Conservancy)

La búsqueda del sospechoso y el relato de un testigo

La policía no divulgó inicialmente una descripción del hombre buscado, aunque trascendió después que se trataría de un sujeto de unos 30 años, vestido con una sudadera con capucha negra, pantalones deportivos negros y una mochila del mismo color. Hasta las últimas actualizaciones no se produjo ningún arresto y la investigación continúa abierta.

El ciclista Andrew Trahair relató que pasó por el lugar en bicicleta minutos después del ataque y se cruzó con un amplio despliegue policial. “Pasé en bicicleta y había ocho oficiales de policía aquí. La mujer estaba parada y se la veía muy conmocionada”, contó en diálogo con ABC7.

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Trahair precisó que llegó a la escena alrededor de las 20:45 y observó a los agentes conversando con una mujer visiblemente afectada.

Funcionarios y vecinos expresan preocupación por la seguridad del parque

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, condenó el ataque a través de la red social X: “Estoy indignada por este acto de violencia horrible”. Agregó que sus pensamientos estaban con la sobreviviente y expresó confianza en que la policía actuaría con rapidez para detener al responsable.

La concejala Virginia Maloney, quien representa el Upper East Side y corre habitualmente por el parque, pidió a la NYPD que identifique al atacante y remarcó que las mujeres y todas las personas deben sentirse seguras allí a cualquier hora.

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Las concejalas Julie Menin y Virginia Maloney exigieron celeridad en la investigación policial y demandaron garantías de seguridad para el parque (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre los vecinos, el temor se instaló rápidamente. Chloe Hyde, usuaria habitual del parque, dijo que ya no se imagina caminar sola por el lugar. Otra vecina, que vive en la ciudad desde hace más de 20 años, afirmó que dejó de caminar después del anochecer y que ya no se siente segura como antes.

Jenny Lee, quien se dirigía a una actividad de voluntariado dentro del parque, decidió esperar a que hubiera luz de día antes de ingresar. Mientras que Ian Moreira compartió en ABC7 que frecuenta la zona por trabajo y calificó el episodio como “atemorizante”.

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Durante buena parte del domingo, patrullas de la policía recorrieron el parque, aunque para varios transeúntes ese despliegue no alcanzó para disipar la inquietud.

El ataque se produjo menos de una semana después de que una mujer de 32 años, identificada como Katherine Marroquin, fuera golpeada y robada por tres hombres mientras andaba en bicicleta cerca de East Drive y la calle 90, un episodio en el que ella misma intentó defenderse con un termo.

La víctima ingresó en condición estable a un hospital luego de la intervención de un transeúnte que alertó al servicio de emergencias (NBC News)

Estadísticas policiales sobre delitos en Central Park

Las cifras del NYPD muestran un aumento en los casos de violación dentro de la jurisdicción que cubre Central Park: cuatro violaciones registradas en lo que va del año, frente a tres en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento cercano al 33%, cifra que no incluye el ataque del fin de semana.

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En contraste, los asaltos con agravantes muestran una baja: 12 incidentes registrados hasta el 18 de octubre, frente a 15 en igual lapso del año anterior, una reducción del 20%.