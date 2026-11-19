Christian Emmanuel Sanon enfrenta cadena perpetua tras ser hallado culpable en Miami de todos los cargos vinculados al magnicidio que dejó a Haití sin presidente en 2021 (Fuente: WPLG Local 10)

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Un jurado federal de Miami declaró culpable el miércoles a Christian Emmanuel Sanon, un pastor con doble ciudadanía haitiana y estadounidense radicado en Florida, de todos los cargos vinculados al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. El veredicto se conoció tras un juicio que se extendió por casi ocho semanas en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida.

El magnicidio dejó a Haití sin presidente y precipitó una crisis política, institucional y de seguridad que persiste hasta hoy. El país, considerado el más pobre del continente americano, arrastra décadas de dictaduras, inestabilidad y violencia que han obstaculizado de manera sistemática cualquier forma de gobierno democrático. La muerte de Jovenel Moïse no hizo más que agravar ese cuadro.

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La defensa de Sanon confirmó que presentará una apelación formal ante la justicia federal tras el veredicto de culpabilidad. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Sanon enfrenta una pena de hasta prisión perpetua y la sentencia está prevista para el 10 de febrero de 2027.

El jurado halló culpable a Sanon de conspirar para matar a Jovenel Moïse

El jurado declaró a Sanon culpable de los ocho cargos que enfrentaba, el más grave de los cuales era el de conspiración para secuestrar o asesinar a una persona fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con AP. Permanece detenido bajo custodia federal desde su arresto.

Los conspiradores utilizaron fondos de ayuda económica por la pandemia de Covid-19 para financiar a los mercenarios en el sur de Florida. (Captura/DrChristianSanon)

Su abogada, Zeljka Bozanic, declaró ante la prensa que el equipo de defensa estaba decepcionado con el resultado y que presentará una apelación en el momento procesal oportuno. La fiscalía, en cambio, declinó hacer declaraciones tras conocerse el veredicto.

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Durante el juicio, Sanon testificó en su propia defensa. Reconoció haber mantenido contactos con personas que buscaban reemplazar a Moïse, aunque sostuvo que ese grupo ya había girado hacia otro candidato mucho antes de que se produjera el asesinato. Negó de forma categórica haber tenido conocimiento de cualquier plan para matar al presidente.

El sur de Florida fue el centro de planificación y financiamiento de la conspiración

Según los fiscales, el sur de Florida funcionó como la sede operativa y financiera del complot. De acuerdo con AP, los conspiradores utilizaron fondos obtenidos de programas gubernamentales estadounidenses diseñados para asistir a empresas durante la pandemia de Covid-19 para pagar a aproximadamente dos docenas de mercenarios extranjeros.

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El gobierno de Haití extraditó a Estados Unidos a 18 sospechosos del magnicidio, entre ellos 17 exsoldados colombianos y el exfuncionario Joseph Badio.

La trama cobró forma definitiva en abril de 2021, cuando Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses, según consta en la acusación formal citada por AP.

En esa reunión se acordó que, una vez instalado en el poder, Sanon otorgaría contratos a dos compañías con sede en Florida: Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas en conjunto como CTU, para proyectos de infraestructura, seguridad y equipamiento militar, según investigadores, según AP.

El plan para instalar a Sanon como presidente y la contratación de exmilitares colombianos

Los fiscales describieron ante el tribunal un esquema en el que Sanon era el candidato inicial de los conspiradores para ocupar la presidencia de Haití tras la destitución o eliminación de Moïse. Con ese objetivo, según AP, CTU contrató a cerca de 18 ciudadanos colombianos con formación militar para proveer seguridad a Sanon. A lo largo de los meses siguientes, los involucrados también adquirieron armas y chalecos antibalas, e intentaron establecer vínculos con pandillas activas en territorio haitiano.

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La empresa de seguridad CTU contrató a cerca de 18 exmilitares colombianos con el fin de participar en la operación en territorio haitiano.

Sanon, nacido en Haití y radicado en Estados Unidos desde su adolescencia, testificó que desarrolló una trayectoria pastoral en comunidades haitianas de Florida y el Medio Oeste. También declaró que su rol en la operación se limitó a recaudar dinero y coordinar viajes y alojamiento en Haití para los participantes del grupo, según reprodujo NBC News.

Los conspiradores abandonaron a Sanon en junio de 2021 por falta de respaldo constitucional y popular

En junio de 2021, apenas semanas antes del asesinato, los propios conspiradores concluyeron que Sanon no reunía los requisitos constitucionales para asumir la presidencia y que carecía del respaldo popular necesario para legitimarse en el cargo.

Fue entonces cuando trasladaron su apoyo a Wendelle Coq Thélot, un exjuez de la Corte Suprema haitiana que murió en enero de 2025 mientras permanecía prófugo de la justicia, según AP.

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Más de 40 imputados y una extradición masiva desde Haití

El caso judicial vinculado al asesinato de Moïse tiene una dimensión que va mucho más allá del veredicto de esta semana. De acuerdo con AP, la fiscalía estadounidense ha formulado cargos contra más de 40 personas y ya obtuvo la condena de una docena de ellas, entre las que hay cinco que cumplen penas de cadena perpetua.

Sanon había enfrentado el juicio originalmente junto a otros cuatro acusados, pero la justicia separó su proceso y lo postergó por razones de salud. Ese grupo pasó por el tribunal antes y, en mayo pasado, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages recibieron condena por conspiración para matar o secuestrar al presidente electo y por haber brindado apoyo material al complot. El tribunal también los halló culpables de infringir la Ley de Neutralidad de Estados Unidos y, al igual que Sanon, aguardan la fijación de sus condenas.

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Haití proyecta la realización de elecciones presidenciales para 2027 tras acumular más de cuatro años sin jefe de Estado. (REUTERS/Jeanty Junior Augustin)

En forma separada, a fines de septiembre de este año, Haití extraditó a Estados Unidos a 18 sospechosos detenidos en el caso. Entre ellos figuran 17 exsoldados colombianos y Joseph Badio, un exempleado del Ministerio de Justicia haitiano que integraba una unidad anticorrupción.

Las autoridades haitianas detuvieron a Badio, considerado uno de los sospechosos clave, en octubre de 2023 tras más de dos años como prófugo; hoy permanece bajo custodia estadounidense, según AP.

Haití se prepara para elecciones presidenciales en 2027

El país caribeño lleva más de cuatro años sin presidente desde el asesinato de Moïse. Para 2027 está prevista la celebración de elecciones generales con el objetivo de elegir un nuevo mandatario.

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Entre los candidatos que ya se perfilan figuran la viuda de Moïse, un economista con reconocimiento internacional, un fiscal conocido públicamente al que se le atribuyen múltiples ejecuciones extrajudiciales y un expresidente acusado de narcotráfico y de vínculos con pandillas.