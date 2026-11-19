El curioso saludo de Trump a Putin antes de su encuentro bilateral en China

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Una pregunta quedó suspendida en el aire antes del apretón de manos. Donald Trump entró a paso rápido al salón, con el secretario de Estado, Marco Rubio, a pocos pasos detrás. Apenas cruzó la puerta, se detuvo frente al agente de seguridad que custodiaba el acceso con un maletín en la mano. Trump señaló con el dedo a Vladimir Putin, que lo esperaba dentro, y preguntó entre risas: “¿Quién es él?”. El hombre del maletín sonrió, pero no respondió. Ante el silencio, el presidente estadounidense añadió, también sonriente: “Es mi amigo”.

Putin mantuvo la sonrisa mientras Trump se acercaba. Los dos mandatarios se estrecharon la mano al inicio de su reunión bilateral en Shenzhen, China.

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Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una reunión bilateral en Shenzhen antes de la cumbre con Xi Jinping. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Con las manos aún unidas, Trump se inclinó hacia Putin y le habló a corta distancia de las cámaras. Sus palabras no se alcanzaron a distinguir. El jefe del Kremlin mantuvo la sonrisa y rio mientras escuchaba. La escena se prolongó durante unos seis segundos, con el presidente estadounidense hablando en voz baja.

Putin intentó tomar a Trump del brazo y se acercó para oírlo mejor. Después soltaron el apretón y caminaron hacia las sillas, donde estaba previsto que comenzaran su conversación privada.

El curioso saludo de Trump a Putin antes de su encuentro bilateral en China: “¿Quién es él?” (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

El breve intercambio precedió a una agenda de mayor alcance. Trump y Putin participan de una cumbre trilateral con Xi que pone sobre la mesa la guerra de Ucrania, la situación en Irán y el futuro del control de las armas nucleares. Antes del encuentro entre los tres líderes, el mandatario estadounidense tenía previstos diálogos por separado con sus pares de Rusia y China.

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La agenda reúne a las tres mayores potencias nucleares

La reunión se realizó tras las actividades de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y constituye la última escala de la gira asiática de Trump, iniciada el martes en Filipinas. También fue atravesada por las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing.

Uno de los asuntos centrales fue la negociación de un nuevo marco para limitar los arsenales. El último tratado entre Estados Unidos y Rusia, el New START, venció en febrero. Trump ha planteado la necesidad de un acuerdo que incorpore a China, pese a que Beijing ha rechazado participar de conversaciones con las otras dos potencias.

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El encuentro entre Trump y Putin reunió la atención de periodistas y delegaciones antes de las conversaciones oficiales. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

China posee más de 600 ojivas nucleares, mientras Estados Unidos y Rusia cuentan con más de 5.000 cada uno, según las estimaciones citadas en el material de la cumbre. “Están apostando fuerte por la construcción de armas nucleares. Me encantaría que no lo hicieran”, afirmó Trump al referirse a Beijing.

El presidente estadounidense admitió, a la vez, las dificultades de una reducción de arsenales. “Pero cuando me miran y me dicen: ‘De acuerdo, lo haremos, pero ¿reducirás tu arsenal nuclear en 2000 armas?’, es algo difícil de hacer para mí”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos y su par ruso coinciden en China, en medio de gestos protocolares y preguntas de la prensa (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Ucrania e Irán completan las conversaciones previstas

La guerra en Ucrania figura entre los temas abordados por Trump, Putin y Xi. Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, había anticipado que la situación ucraniana estaría presente en las conversaciones, aunque señaló que el temario no estaba cerrado.

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La posibilidad de que Kiev y los aliados europeos queden al margen de las definiciones genera preocupación en esas capitales. El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió sobre un posible “momento de Anchorage”, en referencia al encuentro que Trump y Putin mantuvieron el año anterior y cuyas propuestas no fueron aceptadas por Ucrania y sus socios.