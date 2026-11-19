Lex Borrero pasó un año sin hogar en Nueva York antes de vender su primera pista musical por 1.500 dólares

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Su madre ya le había comprado un pasaje para volver a casa cuando llegó la llamada. Lex Borrero llevaba más de un año buscando una oportunidad en Nueva York y había decidido abandonar. Un representante de una discográfica quería que fuera al estudio a mostrar su música. «No creo que la música sea para mí. Me voy a devolver a casa», recordó haberle respondido. El hombre insistió y Borrero aceptó. Aquella sesión terminó con el primer cheque que cobró por una pista.

El empresario y productor colombiano, cofundador de NEON16, reconstruyó ese episodio para Planes. También volvió sobre una sensación que los logros profesionales no habían resuelto: llegar a la cima y seguir sintiendo la ansiedad y el miedo de los años en que todavía intentaba abrirse camino.

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Su conclusión fue que “para poder tener la paz más que cualquier cosa que estaba buscando, tenía que mirar adentro”. Esa búsqueda atraviesa su podcast You Versus You y las experiencias familiares, profesionales y de salud que compartió en la entrevista.

De Bogotá a los primeros discos

Borrero nació en Bogotá y se mudó a Estados Unidos con su madre a los siete años, después de la separación de sus padres. Su primer sueño había sido correr autos, como su padre, que competía en rally. La distancia familiar y las limitaciones económicas interrumpieron esa posibilidad. En el nuevo país entró a la escuela sin hablar inglés y, según contó, tuvo que lidiar con el acoso y con un entorno muy distinto del que conocía en Colombia.

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La música apareció durante la secundaria como una manera de ganar dinero para comprarse unas zapatillas Michael Jordan. Empezó a copiar discos y venderlos, y luego a hacer sus propias canciones. Formó una compañía con amigos, Lex Productions, y aprendió sobre grabación en un estudio. Para registrar uno de sus primeros proyectos utilizó el espacio de la iglesia donde su madre grababa sus prédicas.

Para llegar a las discográficas, recurrió a las páginas amarillas. Una reunión en Sony derivó en un contacto con Universal y un acuerdo de distribución, pero no obtuvo ganancias. En la negociación, su madre había recurrido a un abogado de inmigración porque desconocían que existían especialistas en entretenimiento.

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Otra oportunidad surgió en una competencia de producción en Nueva York. No había quedado entre los seleccionados, pero la ausencia de un participante le permitió entrar. Ganó equipos y la posibilidad de trabajar esa noche con un artista. Al final de la sesión pidió que lo contrataran. La respuesta fue una oferta de pasantía si regresaba a la ciudad.

Un año sin hogar y el cheque de 1.500 dólares

El empresario ideó y promovió la venta del programa de telerrealidad sobre la familia Montaner durante la pandemia (Captura video)

Su madre se opuso a la mudanza y le explicó que no tenía dinero para ayudarlo. Él se inscribió en la universidad, consiguió una tarjeta de crédito con un límite de 5.000 dólares y se fue de todos modos. El dinero se agotó pronto. “Duré un año homeless”, dijo, al describir un período en el que alternó casas prestadas con noches en el tren y en las calles de Nueva York.

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Durante el día esperaba afuera de las oficinas de Universal para entregar sus pistas en CD a quienes salían; por la noche repetía la rutina en Sony Studios. Contó que un asistente le permitía llegar temprano a una oficina para usar la ducha. Su madre no conocía la situación. Cuando finalmente la llamó, le dijo que llevaba tiempo durmiendo en la calle y que le dolía el estómago.

Ella contactó a una iglesia en Queens que le permitió dormir sobre sillas que juntaba por la noche. Según recordó, permaneció allí unos dos meses, hasta que el pastor le pidió que se fuera tras un incidente un domingo por la mañana. Borrero decidió regresar y su madre compró el pasaje para un jueves. El lunes anterior recibió la llamada del representante de la discográfica.

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En cada CD incluía veintitrés pistas por su admiración por Michael Jordan. Fue la número veintitrés la que, según relató, cambió su situación. “Mi primer cheque fue mil quinientos dólares por esa pista”, recordó.

Tainy y la búsqueda de oportunidades en la industria

Al explicar cómo sostuvo su carrera, Borrero puso el acento en detectar necesidades. Dijo que mientras producía, identificó una oportunidad para representar a otros productores y compositores. Esa tarea lo llevó a conocer la edición musical, el negocio de las discográficas y el valor de ser propietario de los proyectos. En su relato, el crecimiento estuvo ligado a ampliar su papel dentro de la industria.

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Con Tainy, explicó, buscó dar a un productor latino la visibilidad y las oportunidades que conocía del trabajo con artistas en el mercado estadounidense. Atribuyó parte del impulso de NEON16 a esa mirada y a sus contactos previos, aunque desconocía muchos de los códigos de la industria latina.

Aplicó un razonamiento similar al de la televisión. Durante la pandemia vio el crecimiento de la familia Montaner en TikTok y llamó a Ricky para preguntarle por qué no tenían un programa de telerrealidad. Contó que fue a su casa con su propia cámara e hizo la entrevista que terminó ayudando a vender Los Montaner.

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Los viajes con su padre y la foto que le faltaba

Los autos, que habían sido una pasión infantil, terminaron siendo también una vía para reconstruir el vínculo con su padre. Después de perder a un amigo cercano, Borrero lo llamó y le propuso viajar a Mónaco para una carrera de Fórmula 1. Compartir ese interés les ofrecía una actividad alrededor de la cual estar juntos, antes de abordar los asuntos que habían evitado.

Los viajes se repitieron una vez al año y empezaron a hablar del distanciamiento. Su experiencia como padre también modificó la manera en que miraba a sus padres: reconoció la dificultad de orientar a un hijo mientras uno todavía procura entender su propia vida.

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Tiempo después viajó a Italia con su padre para visitar la fábrica de Ferrari. Su madre había sido invitada a Bolonia y la cercanía de ambos destinos le dio una idea. Les escribió por separado para pedirles que se reunieran. Recordó así su pedido: “lo único que te voy a pedir como hijo, que yo los cuido a los dos, es que me den la chance de tener la foto de familia”.

Consiguió pasar unas dos horas con ambos y tomarse la primera fotografía de su vida con sus dos padres. Los dejó conversar durante parte del recorrido y recordó haberlos visto reír, hablar y llorar. De esa escena dijo: “para mí fue algo que me sanó mucho”. Según contó, el encuentro también permitió que ellos retomaran un diálogo interrumpido durante décadas.

El dolor que sigue presente

Borrero exploró negocios fuera del entretenimiento con experiencias comerciales centradas en el coleccionismo de autos y relojes (Captura video)

Cuando se refirió a su salud, Borrero dijo haber tenido cáncer de estómago y describió dificultades físicas que continuaban formando parte de su vida al momento de la entrevista. Habló de dolor, problemas para dormir y de la necesidad de suplementar nutrientes

que, según explicó, su cuerpo no retiene adecuadamente. Señaló que disponer de recursos y acceso a médicos no había eliminado esas dificultades.

Lo resumió así: “mi mente es superpoderosa y mi cuerpo no”. Y agregó: “Entonces, yo me levanto todas las mañanas destrozado”. Dijo que sentía dolor incluso mientras estaba sentado en la entrevista. Describió así el esfuerzo cotidiano que hace para trabajar y disfrutar de la vida con esas limitaciones.

La aceptación que propuso parte de reconocer lo que siente. “Me siento en ese sentimiento, no lo trato de pelear, no trato de sentirme bien”, explicó, antes de contar que luego se levanta y continúa con lo que tiene que hacer. Lo presentó como su manera de afrontar la experiencia y de dar intención al tiempo disponible. En ese contexto distinguió la felicidad, que entiende como una emoción cambiante, de la paz que busca sostener.

Los autos y los relojes como punto de encuentro

Borrero también habló de su interés por explorar una etapa fuera del entretenimiento, aunque evitó plantearla como una retirada definitiva. El coleccionismo de autos y relojes, que había practicado de forma más solitaria, empezó a acercarlo a otras personas. Se vinculó con clubes y organizó experiencias que combinaban ambos intereses con contactos del mundo de la música.

Para probar la idea, reunió a unos veinte coleccionistas en un viaje con experiencias de conducción y visitas a fabricantes de relojes. Según afirmó, los participantes gastaron 1,5 millones de dólares en cinco días. Para él, el resultado mostraba una oportunidad comercial para las marcas y, al mismo tiempo, la posibilidad de formar amistades entre personas que venían de ámbitos distintos.

Ese concepto pasó después a un evento local con música, entretenimiento y comida. Explicó que quería permitir que un visitante se acercara a un auto o se probara un reloj sin la presión que puede sentir en una tienda. La experiencia compartida es el aspecto del coleccionismo que dijo haber empezado a valorar de otro modo.

Al final, se le pidió un consejo para los jóvenes que tienen proyectos y frustraciones. Su respuesta volvió al diálogo interno. Como ejercicio, propuso anotar los pensamientos que aparecen cuando uno está solo y releerlos al terminar el día para reconocer cómo se habla a sí mismo. “Y no es fácil, pero es posible”, cerró.

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