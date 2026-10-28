Estados Unidos

La policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de violar a una mujer en Central Park

El hombre habría amenazado con un cuchillo a la víctima, antes de llevarla a una zona boscosa del emblemático parque, donde fue atacada el sábado por la noche

El Departamento de Policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de abusar sexualmente de una mujer en Central Park (NYPD Crime Stoppers)
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La policía de Nueva York difundió las primeras imágenes de vigilancia del hombre que, según la investigación, arrastró a una mujer de 39 años hacia una zona boscosa de Central Park, la amenazó con un cuchillo y la violó el sábado por la noche.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba por una vereda vestido completamente de negro —sudadera con capucha, pantalones deportivos y mochila— y con un par de auriculares en la mano. Los investigadores estiman que tiene alrededor de 30 años. Hasta el momento no se produjeron arrestos, informó The New York Times.

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El ataque ocurrió cerca de la intersección de la calle 66 Este y la Quinta Avenida, en el lado oriental del parque, alrededor de las 20:30 del sábado 24 de octubre. La víctima, que según la policía se encontraba en situación de calle y “estaba intoxicada” al momento del hecho, fue sorprendida por el agresor cuando caminaba justo afuera del predio.

Un vehículo policial con luces azules encendidas permanece estacionado de noche junto a un parque con árboles y una vereda empedrada
La víctima de 39 años permanece internada en condición estable tras ser atacada con un cuchillo (ABC 7)

El hombre exhibió un cuchillo, la arrastró hacia el interior del parque y la agredió sexualmente en una zona arbolada y apartada. Un transeúnte advirtió la escena y llamó al 911, lo que provocó que el atacante huyera hacia el oeste, ocultándose en el parque.

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La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde quedó internada en condición estable y se recupera de las lesiones y la experiencia traumática.

Tres capturas de vigilancia muestran a un hombre vestido de negro con capucha y mochila, con un logotipo policial en la esquina superior
El presunto agresor fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba por una vereda con ropa completamente negra (NYPD Crime Stoppers)

La quinta violación registrada en Central Park durante 2026

Las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) revelan que se trata de la quinta agresión sexual dentro del parque en 2026, frente a tres en el mismo período de 2025, un incremento cercano al 33%. La policía indicó que logró arrestos en tres de los cuatro casos anteriores.

En términos generales, el delito en Central Park aumentó alrededor de un 20% en lo que va del año en comparación con 2025, con los robos mayores y los asaltos como los ilícitos más frecuentes.

Sin embargo, las cifras del NYPD también muestran que el número total de robos, asaltos graves, delitos sexuales y homicidios hasta la fecha —aproximadamente 55— se mantiene en línea con el del año anterior y levemente por debajo de los registros de 2024, según informó The New York Times.

Pese a los episodios recientes, el crimen grave sigue siendo relativamente infrecuente en un predio que recibe decenas de millones de visitas al año.

El Departamento de Policía de Nueva York registró cinco agresiones sexuales dentro de Central Park durante 2026 (Central Park Conservancy)
El Departamento de Policía de Nueva York registró cinco agresiones sexuales dentro de Central Park durante 2026 (Central Park Conservancy)

El alcalde Mamdani calificó el ataque como “horroroso”

El alcalde Zohran Mamdani se pronunció el lunes durante una conferencia de prensa en el Centro de Descubrimiento Charles A. Dana, en el extremo norte del parque. “Lo que le sucedió a esta sobreviviente es horroroso. Es algo que nadie debería tener que soportar”, declaró.

“Sabemos que cada neoyorquino debería poder caminar por cualquier lugar de nuestra ciudad, a cualquier hora del día, y estar a salvo. Cualquier cosa por debajo de eso no es algo que vaya a justificar o aceptar jamás”, agregó, según recogieron CBS News y ABC7.

Mamdani indicó que su administración trabaja junto al NYPD para identificar formas de prevenir ataques y agresiones sexuales en las calles de la ciudad.

La concejala Virginia Maloney, representante del Upper East Side y corredora habitual del parque, remarcó que las mujeres y todas las personas deben sentirse seguras allí a cualquier hora y pidió a la policía que identifique al agresor con rapidez.

El alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho como horroroso y anunció labores conjuntas con la policía para prevenir ataques (REUTERS/Eduardo Munoz)
El alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho como horroroso y anunció labores conjuntas con la policía para prevenir ataques (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un segundo ataque en el parque en apenas una semana

El caso se suma a otro episodio violento ocurrido pocos días antes. El 18 de octubre, una ciclista de 32 años identificada como Katherine Marroquin fue golpeada en la cabeza y robada por tres hombres mientras pedaleaba cerca de West Drive y la calle 93, antes de las 22.

La mujer intentó defenderse con un termo y los atacantes huyeron con sus auriculares. La policía continúa buscando a los tres sospechosos de ese asalto, que no guarda relación con la violación del sábado.

Marroquin cuestionó la labor de seguridad en el parque en declaraciones a The New York Times: “No están haciendo un buen trabajo si eso me pasó a mí un domingo por la noche y otra persona fue violada un sábado”.

Una furgoneta blanca de la policía con la inscripción Crime Scene Unit está estacionada de noche junto a un sendero iluminado por focos
Una ciclista de 32 años sufrió un asalto a manos de tres sujetos en Central Park pocos días antes de la agresión sexual (NBC News)

Vecinos piden más patrullajes nocturnos antes del cambio de horario

La proximidad del cambio de horario de invierno —que en los próximos días adelantará la caída del sol— intensifica la inquietud entre quienes frecuentan el parque al anochecer.

Algunos casos de corredoras como Zoe Verzani y Maggie Wong contaron a CBS News que, como precaución, salen a correr en pareja y comparten su ubicación con amistades, aunque Verzani admitió que una ruta familiar de día puede volverse intimidante en la oscuridad. “Después de las 6, no vengo aquí en invierno. No me siento segura”, dijo la visitante habitual Elle Friedmann.

“Deberías poder entrar al parque y disfrutar de la belleza de Central Park de forma segura. Es el patio trasero de todos”, expresó otra vecina en declaraciones recogidas por NBC New York. Y añadió: “Ojalá hubiera más presencia policial en el parque. Durante el día no lo considero necesario, pero por la noche creo que sí”.

El NYPD informó que ya reforzó los patrullajes debido al aumento de robos y que continuará desplegando efectivos uniformados tanto en los senderos peatonales como en las zonas boscosas. Los investigadores también revisan grabaciones de otras cámaras dentro y fuera del parque.

Un agente de espaldas con la inscripción NYPD en la chaqueta permanece de pie entre árboles y bancos en un parque iluminado de noche
El NYPD reforzó el despliegue de efectivos uniformados en senderos peatonales y zonas boscosas tras el incremento de delitos (NBC News)

La Maratón de Nueva York se acerca al lugar del ataque

El episodio ocurrió a una semana del maratón de Nueva York, organizado por la asociación New York Road Runners, cuya ruta atraviesa Central Park y pasa a pocos cientos de metros del sitio donde fue agredida la mujer.

“Nos entristeció enterarnos de este horrible incidente en lo que normalmente es un espacio público seguro”, dijo la vocera de la organización, Crystal Howard, en un comunicado. La entidad aconseja a los corredores no trotar solos ni de noche, permanecer en áreas iluminadas y evitar el uso de auriculares.

Quien tenga información sobre cualquiera de los dos incidentes puede comunicarse con la línea Crime Stoppers del NYPD (al 1-800-577-8477), o en español (al 1-888-57-74782).

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