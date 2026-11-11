Estados Unidos

El hombre acusado de tres violaciones en Central Park fue arrestado en Florida cinco años después del primer ataque

Las pruebas de ADN y el reconocimiento de las víctimas fueron clave para identificarlo; Rivera-Deleon fue hallado trabajando en Miami Beach y permanece detenido sin fianza a la espera de extradición

Las cámaras de seguridad del parque captaron al sospechoso con ropa oscura y una mochila negra la noche del ataque. El NYPD difundió el material para pedir colaboración ciudadana (NYPD Crime Stoppers)
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Durante cinco años, tres mujeres fueron víctimas de violación en distintos puntos de Central Park, en Nueva York, sin que el responsable fuera identificado.

El martes 10 de noviembre, esa historia cerró: Dereck Rivera-Deleon, de 30 años y vecino del Bronx, fue arrestado en Miami Beach, Florida, donde se había instalado tras el último ataque, informó NBC News.

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El caso lleva más de media década abierto. La primera agresión data del 18 de julio de 2021; la segunda, del 6 de octubre de 2023; y la más reciente, del 24 de octubre de 2026.

Un policía sujeta a un hombre esposado vestido de negro frente a la entrada de un local comercial junto a otros oficiales
Un hombre del Bronx acumuló tres casos sin ser identificado durante cinco años. La combinación de pruebas de ADN y testimonios de víctimas fue lo que finalmente permitió dar con él (Miami Beach Police Department)

Los tres expedientes son tratados por las autoridades como violaciones cometidas contra mujeres desconocidas para el agresor.

Fue recién tras este último incidente que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) logró vincular a Rivera-Deleon con los tres casos mediante pruebas de ADN y el reconocimiento positivo de las víctimas, tal como confirmó el Departamento de Policía de Miami Beach en un comunicado oficial.

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Retrato policial de un hombre de cabello oscuro trenzado, barba corta y un tatuaje en el cuello sobre un fondo gris
Rivera-Deleon no opuso resistencia cuando los agentes lo interceptaron en su lugar de trabajo. Estaba detenido sin fianza a la espera de ser trasladado a Nueva York (Miami-Dade County Sheriff's Office)

Cómo fue la agresión que desencadenó la investigación decisiva

El caso que desencadenó el operativo fue el del 24 de octubre pasado. Esa noche, alrededor de las 21:00 horas, una mujer de 39 años fue interceptada cerca de la intersección de East 66th Street y Fifth Avenue, en Central Park.

El atacante la amenazó con un cuchillo y la arrastró hacia una zona arbolada, donde la agredió sexualmente. Luego huyó a pie.

Tras el ataque, el NYPD divulgó imágenes de vigilancia en las que se observaba al sospechoso con ropa oscura y una mochila del mismo color. Las autoridades recurrieron al programa Crime Stoppers para pedir colaboración ciudadana en la identificación del hombre.

Fue el quinto caso de violación registrado en Central Park en 2026, de acuerdo con los registros internos del NYPD.

Un agente de espaldas con la inscripción NYPD en la chaqueta permanece de pie entre árboles y bancos en un parque iluminado de noche
El ataque del 24 de octubre fue el quinto caso de violación registrado en Central Park en 2026 y el que finalmente activó el operativo que llevó a la captura del sospechoso (NBC News)

El operativo multiagencial que terminó con su captura en Florida

Tras el ataque del 24 de octubre, Rivera-Deleon abandonó Nueva York y se instaló en el sur de Florida. Los investigadores lo localizaron a través de su teléfono celular, según informó ABC7 New York.

Una vez ubicado en el área de Miami Beach, los detectives del NYPD —asignados al NY/NJ Regional Fugitive Task Force del USMS— coordinaron el operativo con el Florida Caribbean Regional Fugitive Task Force y el Departamento de Policía de Miami Beach.

Los detectives identificaron el restaurante donde trabajaba el sospechoso, establecieron vigilancia en la zona de Washington Avenue y lo arrestaron el 10 de noviembre, un día después de que las autoridades obtuvieran una orden de detención con carácter extraditorio.

Agentes de policía rodean y sujetan a un hombre con una camiseta negra que lleva el logotipo de Burger King en una acera exterior
Detectives del NYPD trabajaron junto al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la policía de Miami Beach para rastrear al fugitivo hasta el sur de Florida en menos de tres semanas (Miami Beach Police Department)

“El NYPD no descansará hasta sacar a los delincuentes peligrosos de nuestras calles”, afirmó el departamento en un comunicado publicado tras la detención.

Por su parte, Ricky J. Patel, alguacil federal del Distrito Sur de Nueva York, aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a los delincuentes violentos que huyan del estado.

Patel encabeza el distrito federal que coordinó la búsqueda del sospechoso junto a las fuerzas locales de Florida. Su declaración marcó el tono oficial tras el arresto (REUTERS/Jeenah Moon)
Patel encabeza el distrito federal que coordinó la búsqueda del sospechoso junto a las fuerzas locales de Florida. Su declaración marcó el tono oficial tras el arresto (REUTERS/Jeenah Moon)

Qué sigue para el caso y qué investigan las autoridades ahora

Tras su arresto, Rivera-Deleon fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami-Dade, donde quedó detenido sin fianza bajo una orden de fuga interestatal. Hasta el momento, no consta que cuente con representación legal.

Su ADN será ingresado en CODIS, la base de datos federal de genética forense, con el objetivo de determinar si el sospechoso tiene vínculos con otros delitos sexuales no resueltos en Nueva York o en Miami, de acuerdo con ABC7 New York.

Se esperan cargos adicionales en Nueva York una vez que Rivera-Deleon sea extraditado y quede bajo jurisdicción del estado. La identidad de las tres víctimas no fue revelada por las autoridades.

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