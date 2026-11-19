Vista aérea de las inundaciones en Florida (REUTERS)

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Las lluvias torrenciales que afectaron al sur de Florida dejaron inundaciones en calles y viviendas, rescates de residentes y la suspensión de clases en los condados de Broward y Miami-Dade. Las autoridades locales declararon estados de emergencia y mantuvieron alertas por la posibilidad de nuevas tormentas, informó CBS News Miami.

Los mayores acumulados se concentraron en el condado de Broward. La cobertura de CBS News Miami registró cerca de 30 centímetros de lluvia en Plantation, entre 20 y 25 centímetros en Hollywood y unos 18 centímetros en Fort Lauderdale durante un período de 24 horas. Por su parte, Fox Weather indicó que Plantation y Hollywood superaron los 38 centímetros en los dos días del temporal.

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Broward y varias ciudades activaron medidas de emergencia

Las ciudades de Plantation y Hollywood acumularon más de 38 centímetros de lluvia durante el temporal en el sur de Florida (REUTERS/Adrees Latif)

El condado de Broward declaró la emergencia local desde las 7 de la mañana del miércoles, una decisión que permitió movilizar recursos y cerrar oficinas gubernamentales, parques y bibliotecas. Las ciudades de Fort Lauderdale, Hollywood y Tamarac adoptaron resoluciones similares ante el avance del agua en zonas residenciales y vías principales.

En Fort Lauderdale, la administración municipal desplegó 13 camiones de succión y 14 bombas portátiles en sectores como Edgewood, Melrose Park y Melrose Manors. El director de Obras Públicas, Bradford Kaine, explicó a CBS News Miami que lluvias de gran intensidad en un período breve pueden sobrepasar la capacidad de cualquier sistema de drenaje. El funcionario se refirió a esos episodios como una “bomba de lluvia”, una descarga de precipitaciones concentrada en poco tiempo.

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Los bomberos realizaron decenas de rescates en los barrios afectados. En algunos puntos, el agua alcanzó unos 25 centímetros de profundidad sobre la calzada, lo que impidió el acceso de vehículos comunes. La ciudad también ofreció estacionamiento gratuito en los niveles superiores del garaje Riverwalk Center hasta el viernes por la mañana, con el objetivo de que los residentes resguarden sus automóviles.

En Hollywood, la ciudad recibió unas 300 llamadas de emergencia entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Raelyn Storey, administradora municipal, aseguró que los equipos estaban desplegados para retirar el agua de las calles donde resultara posible.

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Rescates, daños materiales y calles bloqueadas por el agua

Agentes de conservación de fauna evacuaron a más de 70 residentes y varias mascotas de un complejo de apartamentos anegado en Hollywood (AP Foto/Wilfredo Lee)

La Miami-Dade Fire Rescue envió vehículos de gran altura a Hollywood para asistir a los bomberos locales en vecindarios a los que no podían ingresar unidades convencionales. Esos camiones cuentan con tracción reforzada y equipamiento para operar en sectores con agua estancada o de corriente lenta, detalló Fox Weather.

Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida evacuaron a más de 70 residentes y entre 20 y 30 mascotas de un complejo de apartamentos de Hollywood. El capitán Jeff Carroll relató a CBS News Miami que el agua llegó aproximadamente a la altura de las rodillas dentro de viviendas de planta baja. No se informaron muertes ni heridos en ese operativo.

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El temporal también provocó el derrumbe parcial del techo de la sinagoga Temple Sinai, en Hollywood. La policía y los bomberos acudieron al edificio poco antes de las 7 de la mañana. Las autoridades de control de construcciones declararon inseguro el santuario y colocaron avisos similares en el edificio escolar asociado. Las fuentes consultadas precisaron que no había personas en el lugar cuando ocurrió el colapso.

En Dania Beach, Cutler Bay, Miami Gardens, Miami Beach y Key Biscayne, el agua dejó vehículos varados, bloqueó accesos a barrios y alcanzó garajes y patios de viviendas. Los equipos de emergencia insistieron en que los conductores no intenten cruzar calles anegadas, ya que el agua puede ocultar residuos, cables caídos y desagües abiertos.

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Escuelas, universidades y tribunales suspendieron sus actividades

Las escuelas públicas de Miami-Dade y Broward suspendieron las clases y las operaciones de sus distritos para el jueves 19 de noviembre. El superintendente de Broward, Howard Hepburn, afirmó que el cierre era necesario para esperar el descenso del agua y reparar los daños detectados en algunos establecimientos de Davie y Hollywood.

La Universidad Internacional de Florida y Broward College también cancelaron sus clases. La universidad pidió a estudiantes, docentes y trabajadores que evitaran viajes innecesarios y no circularan a pie ni en automóvil por zonas inundadas.

Los tribunales y oficinas de la secretaría judicial de Miami-Dade cerraron de manera preventiva. La jueza principal Ariana Fajardo Orshan y el secretario judicial Juan Fernández-Barquín señalaron que la seguridad de la comunidad, los jueces y el personal debía estar por encima de la continuidad de las actividades presenciales.

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El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood se mantuvo operativo, aunque las inundaciones cerraron algunos accesos y la Administración Federal de Aviación ordenó una pausa temporal para vuelos durante la mañana. Fox Weather informó que más de 300 vuelos registraron demoras entre ese aeropuerto y el de Miami.

Las alertas continuaron ante la llegada de más precipitaciones

La vigilancia por inundaciones se mantuvo vigente hasta la noche del jueves en el sur de Florida. CBS News Miami anticipó entre 5 y 10 centímetros adicionales de lluvia, con acumulados superiores en zonas donde las tormentas se repitieran sobre un mismo lugar.

Fox Weather advirtió que el riesgo también se extendía hacia la costa atlántica central del estado. El pronóstico contemplaba hasta 60 centímetros adicionales de lluvia hasta el sábado en áreas cercanas a Melbourne, aunque la ubicación exacta de los mayores acumulados seguía bajo evaluación.

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